“นอท” ลอตเตอรี่พลัส ตอกย้ำความสำเร็จครบรอบ 4 ปี  เปิดตัว “มูลนิธิลอตเตอรี่พลัสเพื่อการกุศล” เผยเป้าหมายปี 68 เล่นใหญ่กว่าเดิม

“นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์” ผู้บริหาร“ลอตเตอรี่พลัส” แพลตฟอร์มจำหน่ายลอตเตอร์รี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมาย ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจมากที่สุดในประเทศ จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความสำเร็จ สร้างความความเชื่อมั่น กับงาน THE RED ROCK TO THE MOON ปีนี้ยังคงจัดหนัก จัดเต็ม ทุ่มไม่อั้น แจกจุกๆ คืนกำไรส่งต่อความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญเช่นเคย พร้อมกันนี้ถือโอกาสเปิดตัวพรีเซนต์เตอร์คนล่าสุด “แจ๊คเฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์” (แจ๊ค แฟนฉัน) ที่จะมาสร้างมิติใหม่แห่งวงการโชคลาภศาสตร์ตัวเลข อีกทั้งยังเสิร์ฟความบันเทิงไม่ยั้งด้วย มินิคอนเสิร์ตของศิลปินชาวร็อค ระดับเทพในตำนาน ไม่ว่าจะเป็น BIG ASS , AB NORMAL ให้ได้มันส์สนั่นฮอลล์ ที่สำคัญผู้บริหาร “นอท” ยังมีเซอร์ไพร์ส ด้วยการ ประกาศเปิดตัว “มูลนิธิลอตเตอรี่พลัสเพื่อการกุศล” อีกด้วยโดยในงานมีเหล่าพรีเซนเตอร์และนักแสดงที่มาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น มนต์สิทธิ์ คำสร้อย , เจนนี่ รัชนก (ได้หมดถ้าสดชื่น) , แบงค์ ศรราม น้ำเพชร , แทค ภรัณยู , เจเน็ต เขียว เอ๋ เชิญยิ้ม รวมไปถึงเหล่าอินฟูลเอนเซอร์ ชื่อดัง อาทิ เบ๊นซ์ อาปาเช่ , เลิ่กลั่ก , เบนซ์ (ตุ๊ดย่อยข่าว) ปอนออนนิวส์การจัดงานครั้งนี้ “นอท พันธ์ธวัช” เผยว่าตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ผมต้องขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจมาโดยตลอด งานฉลองครบรอบของลอตเตอรี่พลัสในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากทุกท่าน ผมขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อความสุขและความเชื่อมั่นให้กับคนไทยทุกคน โดยปีหน้าเราเล่นใหญ่กว่าเดิมแน่นอน เพราะเราจะมาในคอนเซ็ปต์ “ความสนุกที่มากขึ้นใหญ่ขึ้น ส่งความสุขให้ถึงที่” จะมีคาราวานรถแห่แจกรางวัลที่ 1 พร้อมคอนเสิร์ต บุกไปจังหวัดที่มีคนถูกรางวัลที่ 1 เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเฉลิมฉลองไปกับเรา และวางแผนจัดอีเว้นท์แบบจัดเต็ม แบบบันเทิงเลย คือจะบุกไปหาแฟนๆ ลอตเตอรี่พลัสทั้ง 4 ภาค ยังไม่รวมกับอีเว้นสนุกๆ อื่นๆ อีกมากมายที่เราได้เตรียมไว้ให้กับพี่น้องๆ ชาวลอตเตอรี่พลัสทั่วทั้งประเทศ อยากให้รอติดตามเพื่อมาร่วมสนุกกันครับ และที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ผมเลือกพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเราเป็น แจ๊ค เฉลิมพล เพราะอยากสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสนุกสนานและความมันส์ ความบันเทิงให้กับลูกค้า โดยสื่อสารความสนุกที่ผ่านจากคาแร๊กเตอร์ของตัวแจ๊ค อยากที่จะนําเสนอความบันเทิงที่มีความหลากหลายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี ซึ่งตัวแจ๊คเองก็เป็นดาราที่ทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็ก คนไทยรู้จักและคุ้นเคยเขามานาน จึงอยากให้ลอตเตอรี่พลัสมีความเข้าถึงง่ายเหมือนกับตัวของแจ๊ค และนอกจากความบันเทิงที่เราอยากมอบให้แล้ว เราไม่ลืมนึกถึงการทำเพื่อสังคมด้วย จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิลอตเตอรี่พลัสเพื่อการกุศล” ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากที่บ้านเราเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหนักในหลายๆ จังหวัดของประเทศ เราก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันมา จึงเป็นจุดที่ทำให้อยากจะทำอย่างต่อเนื่อง และ ทำอย่างจริงจัง เป็นระบบมากขึ้น โดยจะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้การช่วยเหลือสะดวก เข้าถึงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีโปรเจคมากมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ collab กับแบรนด์ต่างๆ มากขึ้น เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า อาหาร รับรองว่ามีอะไรๆ มาเซอร์ไพรส์ อีกมากมายแน่นอน”