ประกาศเป็นคุณแม่ลูก 2 อีกคู่แล้วจ้า เมื่อนักแสดงสาว "เกี่ยวก้อย ขวัญกวินท์" ออกมาโพสต์ภาพครอบครัว พร้อมทั้งโชว์ผลอัลตร้าซาวด์ลูกน้อยในครรภ์ และเขียนข้อความว่า "Soon to be a mommy of 2 เป็นคุณแม่ลูกสองแล้ว ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก กว่าจะมีวันนี้ลุ้นทุกขั้นตอนจริงๆ ขอบคุณหมอมิ้งค์และเจ้าหน้าที่ทีม @gfc.bangkok ชื่อสานฝันเบบี๋คนที่สองให้ครอบครัวเรานะคะ"ท่ามกลางความดีอกดีใจของครอบครัวและเพื่อนๆ ในวงการ จนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสองกันเพียบ