ส่งมอบ “แอปเปิลอาโอโมริ” เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับ 2025 “แพทตี้ อังศุมาลิน” คอนเฟิร์มอร่อยที่สุดในโลก

“It’s the time of the year : Aomori Apple Season is starting” ฤดูกาลแอปเปิลอาโอโมริจากประเทศญี่ปุ่นของปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยสภาความร่วมมือแอปเปิลจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเพื่อแนะนำ8 สายพันธุ์สำคัญ ได้แก่ ฟูจิ (Fuji), ซันฟูจิ (San Fuji), โอริน (Orin), คินเซ (Kinsei), เซไก อิจิ (Sekai Ichi), ชินะโนะโกลด์ (Shinano Gold), มุซึ (Mutsu) และ เมะเก็ตซี (Meigetsu) โดยในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวมาร่วมงานพร้อมให้ความมั่นใจว่าแอปเปิลอาโอโมริจากประเทศญี่ปุ่นอร่อย หอม หวาน คุณภาพสูงระดับสากล เหมาะสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในทุกเทศกาล ณ The Westin Grande Sukhumvit, Bangkokบรรยากาศภายในงานตกแต่งเสมือนอยู่ในสวนแอปเปิล พร้อมด้วยการแสดงนิทรรศกาลแอปเปิลอาโอโมริสายพันธุ์ต่าง ๆ และยังได้มีการโชว์การปอกแอปเปิลในรูปแบบสตาร์คัท (STAR CUT) ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสถึงรสชาติของแอปเปิลอาโอโมริ ที่พร้อมเสิร์ฟภายในปี 2025 นี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจากตัวแทนสภาความร่วมมือแอปเปิลจังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ คุณทันได คินอิจ ประธานสมาคมผู้ส่งออกแอปเปิ้ลจังหวัดอาโอโมริ และประธานสมาคมผู้ค้าผลไม้จังหวัดอาโอโมริ, คุณคุโด ยูกิฮิสะ รองประธานสมาคมผู้ส่งออกแอปเปิ้ลจังหวัดอาโอโมริ, คุณซาซากิ ทาคาฮิโกะ ผู้จัดการทั่วไป, คุณซาซาโมริ โทชิมิตสึ รองหัวหน้าสำนักงานสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติอาโอโมริ และคุณซาซากิ ชิมาสะ มิสริงโงะ ผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในหลายประเทศในเอเชีย เพื่อขยายการบริโภค เข้าร่วมงานอีกด้วยมร.มิยาชิตะ โซอิชิโระ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาโอโมริ เผยว่า “จังหวัดอาโอโมริ มีความภาคภูมิใจในการเปิดฤดูกาลแอปเปิลอาโอโมริอีกครั้งในประเทศไทย ที่ผ่านแอปเปิลอาโอโมริยังคงได้รับความนิยม และกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอดทั้งกับคนไทย และทั่วโลกว่าเป็น “แอปเปิลอร่อยที่สุดในโลก” ด้วยประวัติศาตร์ของแอปเปิลอาโอโมริที่มีอยู่คู่กับจังหวัดอาโอโมริมายาวนานกว่า 150 ปี และเรายังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแอปเปิลรายใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคนิคและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนแบบลูกต่อลูก และการใช้เทคโนโลยีการเก็บรักษาและการส่งออกที่มีคุณภาพสูง จึงทำให้แอปเปิลอาโอโมริ มี สีสันสวยงาม หวาน กรอบ และอร่อย ให้คนรักแอปเปิ้ลได้ลิ้มลองตลอดทั้งปี และใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วหากใครที่กำลังมองหาของขวัญหรือของฝากแอปเปิลอาโอโมริทุกสายพันธุ์ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่จังหวัดอาโอโมริได้เตรียมส่งมอบให้กับทุกคน”มร.คากาวะ มาซาโตะ ประธานสมาคมความร่วมมือแอปเปิลจังหวัดอาโอโมริ ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวต่อว่า “ทุกปีระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ แอปเปิ้ลจากจังหวัดอาโอโมริจะมีการนำเข้ามาหลายพันธุ์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์ สำหรับปี 2564 - 2565 นี้เราได้นำเข้าแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป โดยในงานวันนี้ได้นำ 8 สายพันธุ์สำคัญมาแนะนำ และให้ได้ลองชิม ได้แก่แอปเปิลฟูจิ (Fuji Apple) เป็นราชาแอปเปิลที่ครองใจคนทั่วโลก สีของผลแอปเปิลเป็นสีแดงสด เนื่องจากมีการปลูกด้วยวิธีคลุมถุง เรียกกันว่า “ยูไทฟูจิ” มีเนื้อสัมผัสแบบเนื้อทราย แต่กรอบ ชุ่มฉ่ำ และมีสมดุลของรสหวานและเปรี้ยวที่ยอดเยี่ยม ให้ความรู้สึกหวานสดชื่นกว่าซันฟูจิ อีกทั้งความสามารถในการเก็บรักษาได้นาน หากคุณกำลังมองหาแอปเปิลที่ทั้งสวยและอร่อย ดูพรีเมียม แอปเปิลฟูจิคือคำตอบที่ดีที่สุดแอปเปิลซันฟูจิ (Sun Fuji Apple) เป็นแอปเปิลสายพันธุ์เดียวกับฟูจิ โดดเด่นในด้านกระบวนการปลูกในสภาพที่ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่โดยไม่มีการคลุมป้องกันแสงแดด จึงทำให้คงความกรอบไว้ได้มาก และมีรสชาติหวานฉ่ำ นอกจากนี้ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดและเป็นตัวแทนของสายพันธุ์ที่วางจำหน่ายได้ยาวนาน แม้จะเป็นสายพันธุ์แบบมาตรฐาน แต่ได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติ คุณภาพ และความกรอบ เป็นอีกสายพันธุ์ที่อยากแนะนำให้ลองชิมด้านแอปเปิลสีทองที่มีในจังหวัดอาโอโมริ ที่แทบไม่เคยเห็นจากประเทศอื่น ได้แก่ แอปเปิลโอริน (Orin Apple) เปลือกของโอรินมีสีเหลืองทองสดใส บางครั้งอาจมีริ้วเป็นแนวตั้ง ทำให้ดูเป็นเอกลักษณ์ แอปเปิลโอรินนั้น นอกจากความหวานฉ่ำแล้ว ยังมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และความสวยงามของสีทอง หากคุณกำลังมองหาแอปเปิลที่แตกต่างจากสายพันธุ์ทั่วไป แอปเปิลโอรินคือตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดด้าน แอปเปิลพันธุ์ "คินเซ" (Kinsei) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า "ดาวสีทอง" (Golden Star) ซึ่งสะท้อนถึงสีทองสวยงามของผลแอปเปิลชนิดนี้ ผิวผลจะมีสีเขียวอมเหลือง เนื้อหวานฉ่ำน้ำ รสชาติเข้มข้นและมีความหวาน เลือกสีสวยและผลใหญ่กว่าแอปเปิลทั่วไป เหมาะแก่การซื้อเป็นของขวัญอย่างยิ่ง แอปเปิลชนิดนี้อาจหาซื้อได้ยากนอกประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากการส่งออกมีจำกัด จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแอปเปิลชินะโนะโกลด์ (Shinano gold Apple) เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจำหน่ายเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีใหม่ จุดเด่นที่สุดของสายพันธุ์นี้คือความหวานที่สูงและเนื้อผลไม้ที่แน่น พร้อมทั้งน้ำผลไม้ที่อุดมไปด้วยความฉ่ำ ขอแนะนำให้ทานสดเพื่อสัมผัสถึงความกรุบกรอบของเนื้อและความหวานอย่างเต็มที่แอปเปิล เซไก อิจิ (Sekai Ichi) เป็นสายพันธุ์แอปเปิ้ลที่รู้จักกันดีในฐานะแอปเปิลขนาดใหญ่ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร และบางลูกอาจมีน้ำหนักถึง 1 กิโลกรัม เปลือกมีสีแดงเข้มและลายเส้นสีแดงสดใส ส่วนเนื้อแอปเปิลมีความแน่น รสชาติไม่หวานมากแต่สดชื่นและอร่อยแอปเปิลมุซึ (Mutsu Apple) ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันวิจัยแอปเปิลในจังหวัดอาโอะโมริ และได้รับการจดทะเบียนสายพันธุ์ในปี 1949 (โชวะ 24) ลักษณะการเปลี่ยนสีของผลน่าสนใจ เมื่อไม่ได้ครอบถุงผลจะเป็นสีเหลือง แต่ถ้าครอบถุงจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู ผลมีขนาดใหญ่ เนื้อกรอบและมีกลิ่นหอมสดชื่น รสชาติหวานพอดีไม่หวานเกินไปและมีความเปรี้ยวเล็กน้อย ทำให้มีความสมดุล เหมาะสำหรับการนำไปเป็นของขวัญแอปเปิลเมะเก็ตซี (Magetsu Apple) เป็นแอปเปิลที่ได้รับแสงแดดจะเป็นสีแดงอ่อน มีรสชาติหวานจัดและมีน้ำผึ้งมากมาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พบได้น้อยในแอปเปิลสีเหลืองอย่างไรก็ตาม ระยะเวลาจำหน่ายค่อนข้างสั้น และจะสิ้นสุดในปีนี้ ทำให้เป็นความอร่อยระดับพรีเมียมที่สามารถเพลิดเพลินได้ในช่วงเวลาจำกัด แต่รสชาติจะลดลงหลังปีใหม่ แนะนำให้ลิ้มลองก่อนสิ้นปีแอปเปิลทั้ง 8 สายพันธุ์นี้มีลักษณะและเสน่ห์ที่แตกต่างกัน แต่ละสายพันธุ์ได้รับการคัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถันโดยเกษตรกร โดยมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น โพแทสเซียมและเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น โพลีฟีนอลที่ช่วยในการบำรุงผิวพรรณอีกด้วย แอปเปิลจากอาโอโมริเป็นแอปเปิลที่ปลอดสารเคลือบ (No-wax) มั่นใจในความปลอดภัย สารโพลีฟีนอลและสารอื่นๆ จะมีอยู่มากในส่วนของเนื้อแอปเปิ้ลที่ใกล้เปลือก ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทานแอปเปิลจากอาโอโมริแบบทั้งเปลือก สามารถทานแอปเปิลอาโอโมริโดยการหั่นแบบ "Star Cut" ซึ่งเป็นการตัดที่เอาก้านและเมล็ดออก เท่านี้ก็จะสามารถเพลิดเพลินกับแอปเปิลทั้งลูกได้อย่างคุ้มค่าและยังได้สารอาหารครบถ้วน"สำหรับของขวัญช่วงปีใหม่ ทำไมไม่ลองเลือกแอปเปิลจากอาโอโมริให้เป็นของขวัญสำหรับคนพิเศษดูล่ะครับ? เป็นของขวัญที่แสดงถึงความห่วงใยและความจริงใจที่ดีที่สุด" มร.คากาวะ มาซาโตะ กล่าวปิดท้ายแอปเปิลอาโอโมริ เริ่มวางจำหน่ายต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2025 นี้แล้ว! สามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่ว เช่น Central Food Hall, Tops Supermarket, Gourmet Market, Foodland Supermarket, MAXVALU, LOTUS และอื่น ๆ โดยบางสายพันธุ์จะจำหน่ายไปจนถึงเดือนเมษายน 2025 อย่าพลาดโอกาสในการลิ้มลองความอร่อยนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดจำหน่ายแอปเปิลอาโอโมริ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ด้านล่างวิดีโอขั้นตอนการปลูกและเก็บเกี่ยว https://www.youtube.com/watch?v=SKpL4dG5rOg