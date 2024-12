ลือสนั่นคู่รัก Bubujingxin “หลิวซือซือ” เตรียมหย่า “อู๋ฉีหลง”

ตามรายงานจาก Hongxin News ระบุว่า ทั้งคู่ได้ดำเนินการหย่าร้างกันแบบเงียบๆ และแบ่งกันพบปะลูกชายวัย 5 ขวบกันบ้างบางโอกาสข่าวลือดังกล่าวทำเอาโลกออนไลน์จีนร้อนฉ่าพากันแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามทั้ง อู๋ฉีหลง และ หลิวซือซือ ยังไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธข่าวลือที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดตามรายงานระบุว่าทั้งคู่ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทด้านบันเทิงขึ้นที่เมืองเจียงซู แต่ปัจจุบันบริษัทได้ยุติการดำเนินงานลงแล้วและไม่มีการเชื่อมโยงทางด้านการเงินระหว่างกันอู๋ฉีหลง และ หลิวซือซือ เป็นคู่รักที่ถือเป็นตำนานอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงจีน ทั้งคู่พบกันครั้งแรกระหว่างถ่ายทำซีรีส์สุดฮิตปี 2011 Bubujingxin ( Scarlet Heart ) จดทะเบียนสมรสกันในปี 2015 และจีดงานแต่งงานสุดหรูขึ้นที่ บาหลี อินโดนีเซีย ปี 2016ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ หลิวซือซือ หายหน้าจากวงการไปพักใหญ่ก็ได้กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งทั้งการถ่ายโฆษณา การเป็นGBA ของแบรนด์ดังอย่าง Celine ขณะที่ อู๋ฉีหลง เริ่มหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงและโฟกัสที่ลูกชายเท่านั้นในโซเชียลมีเดียของ อู๋ฉีหลง เข เล่าว่าการเป็นพ่อได้เปลี่ยนชีวิตของเขา โดยใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น การนอนหลับและกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับลูก เขาเรียนรู้ที่จะเลี้ยงทารกด้วยมือข้างเดียวในขณะที่อีกมือหนึ่งกำลังอุ้มลูกไว้ เขายังสังเกตลูกชายของเขาอย่างตั้งใจในระหว่างที่กำลังอารมณ์ฉุนเฉียวเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกต้องการอะไร โดยหวังว่าจะกลายเป็นเพื่อนที่สนับสนุนและมีความคิดเหมือนกันกับลูกชายของเขาในอนาคตอู๋ฉีหลง ที่ตอนนี้อยู่ในวัย 54 ปี เข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี 1988 ในฐานะสมาชิกบอยแบนด์ Little Tigers ก่อนจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากผลงาน “Treasure Raiders”, “The Bride with White Hair” และ “The Lovers” (1994)ทางด้าน หลิวซือซือ ที่อายุห่างจาก อู๋ฉีหลง ถึง 17 ปี เป็นที่รู้จักจาก “The Legend of the Condor Heroes”, “The Imperial Doctress”, “Sound of the Desert” และ “Chinese Paladin 3”อู๋ฉีหลง แต่งงานกับ หลิวซือซือ นับเป็นภรรยาคนที่สองของเขา เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยแต่งงานมาแล้วกับ หม่าหย่าซู นักแสดงชาวจีน ก่อนจะหย่ากันในปี 2009