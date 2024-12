ฟินทุกความสุข สนุกกับทุกมู้ดที่คิดถึง ในเทศกาลดนตรีแห่งความทรงจำ “In The Mood Music Fest For The Bakerian!!”

จบลงอย่างสวยงามสำหรับ “In The Mood Music Fest For The Bakerian” เทศกาลดนตรีแห่งความทรงจำ ที่พาแฟนเพลงBakerian ตัวจริง ย้อนรำลึกสู่ยุคทองของเพลงไทยสไตล์อินดี้-ป๊อป ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยฟีลแบบครอบครัว ต่างพากันจูงมือมือลูกหลาน เพื่อนพ้องน้องพี่ มาร่วมมู้ดสุข ๆ ด้วยกัน ณ Treasure Hill Golf Club จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมาเทศกาลดนตรีครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฟินครบจบทุกมู้ด” โดยมีศิลปินชาว Bakerian และกลุ่ม Bakerian Friends & Family ทุกเจเนอเรชั่นมารวมตัวอุ่นหนาฝาคั่ง เพื่อมอบโชว์สุดพิเศษให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่รุ่นเก๋าที่เติบโตมากับ Bakerian Sound ไปจนถึง Youngblood ที่เพิ่งมาสัมผัสเสน่ห์ของบทเพลงแห่งตำนานในยุคนี้บรรยากาศงานเปิดฉากสุดอบอุ่นกันตั้งแต่ทางเข้า ในกลิ่นอายของยุค 90s ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่เป็นใจ ของวิวทุ่งหญ้าเขียวขจีบนสนามกอล์ฟสุดหรู ผู้ร่วมงานต่างมานั่งชมคอนเสิร์ตแบบสุดชิลล์ สังสรรค์ กิน ดื่มจากร้านอาหารชั้นนำ พร้อมแต่งตัวชิค ๆ มาเช็คอินกับมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ ภายในงานแบบจัดแต็ม ส่วนเด็ก ๆ ก็มีโซน Kidzooona ให้เล่นอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีบูธจำหน่ายสินค้าของฝากต่าง ๆ ให้ช็อปอย่างจุใจ ถือเป็นประสบการณ์สุดแสนพิเศษแบบ “กินหรูอยู่สบาย” ที่สร้างความบันเทิงได้ครบจบในงานเดียวด้านโชว์บนเวที เหล่าศิลปินต่างจัดเต็มความสนุก และความมันแบบครบรส โชว์เปิดสเตจด้วยวง โบว์วิณีย์ - BOVINI ส่งต่อให้ ศิลปิน Headline งานกับ นภ พรชำนิ และ บอย ตรัย ภูมิรัตน ออกมาต้อนรับแฟน ๆ ด้วยเพลงฮิตที่คุ้นเคย พร้อมสร้างความประทับใจแบบคาดไม่ถึง กับโชว์ความสามารถแต่งเพลงแบบ improvise สด ๆ จนเรียกเสียงกรี๊ด เสียงปรบมือสนั่นหวั่นไหว วอร์มความสนุกใส่แฟน ๆ ตั้งแต่ต้นงานกันเลย ตามด้วยโชว์จาก SCRUBB ทุกคนต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นร้องและโยกตามจังหวะ ตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย สองหนุ่ม บอล-เมื่อย ไม่พลาดหยิบเพลง “ดาว” จากโปรเจ็คต์ “Back to the Bakery Vol.2” มามอบให้แฟน ๆ ได้ร้องตาม หวนย้อนความทรงจำอีกครั้ง บรรยากาศตอนนี้ เลยเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียงร้องประสานจากผู้ชมสนั่นพื้นที่โชว์ถัดมาเป็นคิวของวง Crescendo 4 Days ครั้งนี้ถือเป็นความพิเศษ เพราะนี่คือการกลับมาเล่นสดด้วยกันอีกครั้งหลังห่างหายไปนาน วงเลยจัดเต็มทั้งเพลงฮิตและเพลงหาฟังยาก เรียกได้ว่าทุกเพลงที่นำมาโชว์ ได้พาแฟน ๆ ย้อนสู่อดีตที่คิดถึง จากนั้นวงน้องใหม่ QRRA ก็ขึ้นโชว์บนเวที โดยพกเสน่ห์เฉพาะตัวมานำเสนอผ่านเสียงร้องเพราะ ๆ พร้อมหยิบเพลง “รัก รัก รัก” ของ TK มาคัฟเวอร์ในสไตล์น่ารักสดใส ทำเอาแฟน ๆ หลงรักและร้องตามได้แบบไม่ขาดช่วง เมื่อถึงคิวของสาว ๆ Girls In The City (BNK48) พวกเธอขนเพลงดังในตำนานของชาว Bakerian มาโชว์ ทั้งร้องและเต้นอย่างน่ารัก ไม่ว่าจะเป็น “อาม่าดุ”, “อย่าเข้าใจฉันผิด”, และ “Kiss” จนแฟน ๆ ต้องลุกขึ้นเต้นและร้องตามไปพร้อมกับสาว ๆ อย่างสนุกสนาน ช่วยเติมสีสันความสดใสให้กับงานได้อย่างครึกครื้นเข้าสู่พาร์ทของรวมพลตัวพ่อตัวแม่ชาว Bakerian Original และแขกรับเชิญมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นภ พรชำนิ, ตรัย ภูมิรัตน, ใหญ่ โมโนโทน, ส้ม มารี, Tea For Three, มาเรียม เกรย์, รัดเกล้า อามระดิษ, ตู่ ภพธร และ บี พีรพัฒน์ โชว์ในพาร์ตนี้ ทุกคนจัดเต็มเพลงฮิตกันแบบจัดจ้าน เรียกได้ว่าเป็นช่วง “หูเคลือบทอง” เลยก็ว่าได้ ซึ่งไฮไลท์พิเศษอยู่ที่โชว์นี้ จบด้วยเพลง “เหมือนเคย” ที่ศิลปินทุกคนได้มาร่วมกันร้อง เป็นซีนที่ตราตรึงใจและประทับใจสุด ๆ แล้วต่อด้วยโชว์ที่หลายคนคิดถึง กับ Soul After Six ที่ขนเพลงดังของวง สุดไพเราะมามอบให้แฟน ๆ ฟังกันแบบอิ่ม ๆ และอินสุด ๆ ชนิดร้องตามแบบไม่มีสะดุด จากนั้นก็ถึงคิวของเจ้าพ่อดิสโก้ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ขึ้นมาเปิดฟอร์พร้อมระเบิดพลังความสนุก จัดหนักตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย ทั้งเพลงเร็วที่ทำให้ทุกคนลุกขึ้นเต้น และหยิบเอาเพลงช้ามาทำเป็นเมดเล่ย์ อย่างเพลง “รักคุณเข้าแล้ว” ที่เรียกเสียงร้องประสานจากผู้ชม บวกกับ “เจ้าหญิง” ที่ทำเอาแฟนเพลงฟินและอินไปกับทุกมู้ดในช่วงนี้ไฮไลท์สำคัญอีกช่วง คือโชว์รวมดาวชาว Bakerian เมื่อกลุ่มเพื่อนศิลปิน P.O.P, MR.Z, อรอรีย์, โป้ Yokee Playboy, 2 Days Ago Kids, Triumphs Kingdom ต่างออกมาร่วมกันร้องเพลงที่ทุกคนคิดถึง ในบรรยากาศจอย ๆ และพิเศษสุดกับโชว์ของ P.O.P ที่ขนเพลงเพราะ ๆ มาฝาก พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ล่าสุด “มีความรักอยู่ที่นี่” ในรอบ 11 ปี ซึ่งเล่นสดในงานนี้เป็นครั้งแรก ทำเอาแฟน ๆ ตื่นเต้นและประทับใจกันสุด ๆ จากนั้น บอยแบนด์สุดฮอต PROXIE ก็ขึ้นมาปลุกเวทีด้วยพลังของเสียงกรี๊ดจากสาว ๆ โดยหนุ่ม ๆ ก็จัดเต็มทั้งร้องและเต้น พร้อมนำเพลง “หัวใจผูกกัน” มาขับร้องใหม่ในสไตล์ของพวกเขาเอง โชว์นี้ทำเอาแฟน ๆ ฟินกันหนักมาก และปิดท้ายแบบยิ่งใหญ่ด้วยโชว์สุดมันจาก Joey Boy แร็ปเปอร์ตัวพ่อ ที่ขนเพลงเพลงฮิตประจำขาแดนซ์มาเสิร์ฟแบบไม่ยั้ง สร้างความสนุกแบบจัดเต็ม!! ทำเอาทุกคนต้องลุกขึ้นเต้นแบบ non-stop เรียกว่าปิดฉากโชว์ในค่ำคืนนั้น ด้วยการอัดความมันแบบจุก ๆ กันไปเลยเทศกาลดนตรี “In The Mood Music Fest For The Bakerian” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ นอกจากแฟน ๆ จะได้สัมผัสบรรยากาศ และบริการดี ๆ ท่ามกลางอากาศเย็นสบายในบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัว บทเพลงที่ได้ยิน ยังพาให้หัวใจย้อนกลับไปสู่ความทรงจำในวันวาน ถือเป็นเทศกาลดนตรีที่ตอบโจทย์ทุกมู้ดความสุขอย่างแท้จริง และยังพิสูจน์ว่า “ดนตรี” ไม่ได้เป็นเพียงบทเพลง แต่ยังเชื่อมโยงความทรงจำ และผูกหัวใจของคนทุกวัยไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ#InTheMoodMusicFest2024 #InTheMoodMusicFest#Bakerianandfriends