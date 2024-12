Drag Race Thailand Season 3 เฉลิมฉลองความสำเร็จยิ่งใหญ่ "แฟรงกี้ วองก้า" คว้าตำแหน่ง Thailand’s Next Drag Superstar พร้อมสร้างเสน่ห์ใหม่ให้การท่องเที่ยวไทย

รายการเรียลลิตี้ระดับโลก Drag Race Thailand Season 3 ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “Drag Race Thailand Season 3 - The Finale Xclusive Viewing Party” ซึ่งจัดขึ้น ณ SF Central World กรุงเทพฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก World of Wonder (WOW), Yellow Channel, SF Corporation และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ซึ่งมุ่งหวังส่งเสริมวัฒนธรรมแดร็กในการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่เวทีโลกนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “วัฒนธรรมแดร็กสะท้อนความคิดสร้างสรรค์และพลังอันยิ่งใหญ่ของคนรุ่นใหม่ การร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ยกระดับแดร็กไทยสู่เวทีโลก แต่ยังช่วยเสริมเสน่ห์ใหม่ให้การท่องเที่ยวไทย พร้อมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสมุมมองที่แตกต่างของไทย ตอบรับแคมเปญการท่องเที่ยวปี 2025 - Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year ของ ททท. ที่ต้องการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์กิจกรรมท่องเที่ยว 5 Must - Do in Thailand ประกอบด้วย ต้องชิม (Must Taste) ต้องลอง (Must Try) ต้องช้อป (Must Buy) ต้องแสวงหา (Must Seek) และ ต้องชม (Must See)”โดยผู้คว้าตำแหน่ง Thailand’s Next Drag Superstar คนที่ 3 คือ แฟรงกี้ วองก้า (Frankie Wongka) ที่โดดเด่นด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลเงินสด 650,000 บาท ผลิตภัณฑ์จาก Anastasia Beverly Hills ฟรีตลอดปี และมงกุฎคฑาประจำตำแหน่ง ขณะที่ซีพี (Zeepee) ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสำหรับซีซั่นนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดจากเหล่าแดร็กควีน 11 คนที่มาพร้อมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ Benza Diva, Frankie Wongka, Gawdland, Gigi Ferocious, Kara Might, Nane Sephera, Siam Phusri, Shortgun, Spicy Sunshine, Srirasha Hotsauce และ Zeepee ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากผู้ชมและกรรมการมากมายและหนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการประกาศว่า แฟรงกี้ วองก้า, ซีพี และโฮสต์หลักของรายการ แพนไจนา ฮีลส์ (Pangina Heals) จะเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมงาน RuPaul’s DragCon UK ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในเดือนมกราคม 2568 ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญระดับโลกที่รวบรวมเหล่าแดร็กควีนชื่อดังจากหลากหลายซีซั่นมาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมแดร็ก เปิดโอกาสให้แฟนๆ ทั่วโลกได้สัมผัสเบื้องหลังและแรงบันดาลใจของพวกเขานอกจากนี้ภายในงานเฉลิมฉลอง The Finale Xclusive Viewing Party มีการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจจากเหล่าแดร็กควีนทุกซีซั่น พร้อมแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ และการปรากฏตัวของแขกรับเชิญชื่อดัง เช่น ติช่า กันติชา, ซิลวี่ ภาวิดา และ มิ้น มิณฑิตา รวมถึงทีมกรรมการหลักของรายการอย่าง คุณช่า บันทึกของตุ๊ด, คุณอ๊าท อารยา และ คุณป๋อมแป๋ม นิติ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังแห่งการเฉลิมฉลองและแรงบันดาลใจ เพราะการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงเฉลิมฉลองแดร็กคัลเจอร์ในประเทศไทย แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่เปิดกว้างและหลากหลาย พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างและน่าจดจำ