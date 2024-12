เมื่อความรักจากโลกคู่ขนานเตรียมมาเคาะหัวใจทุกคน ในงานรอบพิเศษดู EP1 “The Boy Next World Series” 5 ม.ค. 68 นี้

หลังจากปล่อย Official Trailer ซีรีส์วายแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่อง The Boy Next World Series (คนละกาลเวลา) ผลงานเรื่องล่าสุดของ บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) ไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและได้รับกระแสตอบรับอย่างดีโดยมียอดวิวบน Youtube รวม 4 วันมากกว่า 1 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มี มายด์ วาย เลยจัดงานเอาใจแฟนคลับและเหล่าสาววายกับงานรอบพิเศษดู EP1 พร้อมกันกับเหล่านักแสดง อาทิ “บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ” รับบท “เซอร์รัส” และ “โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย” รับบท “พู่กัน” ร่วมด้วย “โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ” รับบท “จิณณ์” และ “โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน” รับบท “วิม”ซึ่งงานจะจัดขึ้น ณ สยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2568 นี้ โดยเริ่มจำหน่ายบัตร ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 67 นี้ ทาง www.eventpop.me บัตรราคา 1,490 บาททุกที่นั่งOfficial Trailer : https://youtu.be/Iw5dFkxvtMUสามารถติดตามรับชมซีรีส์เรื่อง “The Boy Next World Series” (คนละกาลเวลา) เริ่มตอนแรก 5 มกราคม 68 นี้ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #TheBoyNextSeries