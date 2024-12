ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ “tripleS” ปักหมุด เตรียมมาพบแฟนๆ ชาวไทย ในเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ต “tripleS Come True” 11 ม.ค. นี้!

tripleS Come True World Tour in Bangkok

เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่ฉีกกฎความเป็นไอดอลเคป็อปเดิมๆ จากประเทศเกาหลี เตรียมแลนดิ้งประเทศไทยพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิดกับการเริ่มต้นเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตของพวกเธอที่กรุงเทพฯสำหรับศิลปินวงมีสมาชิกทั้งหมด 24 คน โดยเวิล์ดทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการแบ่งยูนิตเมมเบอร์ไปพบปะแฟนๆ ทั่วโลก ซึ่งสาวๆ ที่จะมาพบกับแฟนๆ ชาวไทยในยูนิตแรกนี้มีทั้งหมด 8 คน ได้แก่และเมมเบอร์ชาวไทยสำหรับงานนี้จะจัดขึ้นที่ เจเจฮอลล์ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ (JJ Hall, JJ Mall) ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เพื่อมอบประสบการณ์การแสดงสดสุดประทับใจ และไม่มีวันลืมให้กับแฟนๆ ชาวไทย พวกเธอจะเตรียมทุกโชว์อย่างเต็มที่ แฟนๆ ตั้งตารอชมการแสดงสุดพิเศษจากทุกเพลงฮิตของ tripleS ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเพลง "Generation," "Rising," "Cherry Talk," "Girls' Capitalism," "Invincible," "Girls Never Die," และเพลง "Hit the Floor."เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมาย ถือว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรางวัล ศิลปินหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Best New Female Artist) จากงาน 2023 MAMA Awards และถ้วยรางวัลจากรายการเพลงเกาหลีมากมาย รวมถึงพวกเธอยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากอัลบั้ม และเพลงของพวกเธอที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัล "Best of the Year" จากชาร์ตเพลงชื่อดังอย่าง Billboard และ NME สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเธอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังมาแรงในวงการเคป็อป และน่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคตtripleS พวกเธอได้ผสมผสานแนวคิดสร้างสรรค์ การสร้างโลกที่สมจริง และการมีส่วนร่วมของแฟนๆ แบบโต้ตอบกันได้ โดยวง tripleS มีสมาชิกทั้งหมด 24 คน และแยกเป็นยูนิตย่อยต่างๆ ซึ่งแต่ละยูนิตจะคอยมอบประสบการณ์ใหม่ๆ และสร้างสรรค์ ให้กับแฟนๆ สมกับชื่อเสียงในฐานะ "ไอดอลแห่งทุกความเป็นไปได้ (idol of all possibilities)"สถานที่ : เจเจฮอลล์ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ (JJ Hall, JJ Mall)วันแสดง : วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 19.00 น.ราคาบัตร : 5,800 / 4,500 / 2,800 และ 1,500 บาทสิทธิพิเศษ : ถ่ายรูปกลุ่มกับศิลปิน 1:5 / 1:10 / 1:15 (Group Photo), สิทธิ์เข้าชมรอบซ้อมการแสดง (Sound Check), โปสเตอร์พร้อมลายเซ็น (Signed Poster), โปสการ์ดพร้อมลายเซ็น (Signed postcard), ไฮบาย (HI-BYE), เข้าสิทธิ์ชมงานแถลงข่าว (Press Conference)วันเปิดจำหน่ายบัตร : วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปช่องทางจำหน่ายบัตร :Ticketmelon: ticketmelon.com/43/triples-come-true-in-bkk Trip.com: hk.trip.com