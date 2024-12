เกิร์ลกรุ๊ประดับโลก “XG” ยิ้มรับความสำเร็จ ขึ้นชาร์ต Billboard 200 ครั้งแรกด้วย EP ล่าสุด AWE

เกิร์ลกรุ๊ประดับโลกส่งมินิอัลบั้มล่าสุดเปิดตัวที่อันดับ 175 บนชาร์ต Billboard 200 ความสำเร็จกับการเข้าสู่ชาร์ตเพลงนี้ครั้งแรกของพวกเธอตอกย้ำความปังในฐานะศิลปินดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็นที่จับตาในวงการเพลงโลก AWE ยังติดอันดับท็อปของชาร์ต Heatseekers Albums ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก สำหรับศิลปินญี่ปุ่นแล้วนี่ถือเป็นก้าวสำคัญ ต่อจาก Joe Hisaishi (โจ ฮิซาอิชิ) และวงดุริยางค์ the Royal Philharmonic Orchestra กับงานเพลง A Symphonic Celebration - Music from the Studio Ghibli Films of Hayao Miyazaki ในปี 2023 โดย XG ยังเป็นเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นเบอร์แรกที่ติดชาร์ตนี้ นับตั้งแต่ METAL GALAXY ของวง BABYMETAL เมื่อปี 2019 ความสำเร็จของ AWE เกิดขึ้นหลังจากเพลง “GRL GVNG” เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ทะยานขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Hot Trending Songs Powered บน Twitter chart พร้อมส่งให้ XG เป็นศิลปินญี่ปุ่นเบอร์แรกที่ติดท็อปชาร์ตเพลงประจำสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกามินิอัลบั้มชุดที่ 2 ของพวกเธอ AWE ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนในญี่ปุ่น และวันที่ 6 ธันวาคมในสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดอันดับในอันดับ 3 บนชาร์ต Oricon Weekly Album และ Billboard Japan Hot Albums ส่วนในระดับอินเตอร์ผลงานชุดนี้ไต่ขึ้นอันดับ 12 ของชาร์ต Apple Music Worldwide Album (รายวัน) และติด Top 200 ใน 48 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ทั้งยังขึ้นอันดับ 2 บน iTunes Top 100 Pop Albums (ทั่วโลก) มิวสิกวิดีโอเพลงหลัก “HOWLING” ยังฮิตติดเทรนด์ทาง YouTube ใน 10 ประเทศ โดยที่ XG ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินหญิงชาวญี่ปุ่นเบอร์แรกที่พาผลงานติดชาร์ต US Billboard Rap Digital Song Sales ซึ่งยิ่งตอกย้ำความสำเร็จในระดับโลกของพวกเขามากขึ้นไปอีกในปีนี้ XG ยังจัดเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในชื่อ The First HOWL ที่เดินสายระเบิดความมันถึง 29 รอบใน 26 เมืองใหญ่ทั่วโลก การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้สามารถดึงดูดผู้ชมได้ราว 200,000 คน โดยแบ่งเป็น 120,000 คนในเอเชีย 50,000 คนในอเมริกาเหนือ และ 30,000 คนในสหราชอาณาจักรและยุโรป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งสำหรับศิลปินญี่ปุ่น กระแสความนิยมของพวกเธอยังต่อเนื่องกับการเพิ่มรอบในญี่ปุ่น (โตเกียว,โอซาก้า,นาโกย่า,ฟุกุโอกะ) และในปี 2025 กับโชว์ที่ออสเตรเลีย (ซิดนีย์,เมลเบิร์น) ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องกับแผนการทัวร์ในแถบอเมริกาใต้นอกเหนือจากความสำเร็จมากมายแล้ว ล่าสุด XG ยังเตรียมเป็นหนึ่งในทัพศิลปินที่จะขึ้นแสดงในงาน 2025 Coachella Valley Music and Arts Festival โดยที่พวกเธอเป็นศิลปินญี่ปุ่นเพียงหนึ่งเดียวในรายชื่อและยังเป็นศิลปินหญิงญี่ปุ่นเบอร์แรกที่ขึ้นโชว์ในสายรองต่อจากศิลปินหลัก จนกลายเป็นที่จับตาในอุตสาหกรรมเพลงโลก ด้วยอัลบั้ม AWE และปรากฏการณ์ความสำเร็จของพวกเธอที่ทำลายสถิติมาหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าวง XG สร้างแรงขับเคลื่อนไปทั่วโลกและไม่มีทีท่าจะซาลงง่ายๆ