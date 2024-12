“Amazing Thailand Countdown 2025” ส่งมอบความสุข ฉลองรับศักราชใหม่ 2568 กับดินแดนแห่งรอยยิ้ม สวรรค์ของนักท่องเที่ยว สู่สายตาคนทั่วโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับศักราชใหม่ 2568 ส่งมอบความสุขกับงานในวันที่ 28-31 ธันวาคม 2567 ณ สวนนาคราภิรมย์ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ วันที่ 1 มกราคม 2568 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มุ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสุข และการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กอีเวนต์สำคัญ ภายใต้เทศกาล Thailand Winter Festivals 2024 ที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เนรมิตปรากฏการณ์ในพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า 2567 ต้อนรับปีใหม่ 2568 ที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างรอยยิ้ม A LAND OF SMILES A PARADISE TO EXPLORE ดินแดนแห่งรอยยิ้ม สวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยมีพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย และส่งเสริมสร้าง Landmark อัตลักษณ์เคาท์ดาวน์ของประเทศไทย ให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ Soft Power ในด้านเฟสติวัล และ Global Countdown Destination จุดเคาท์ดาวน์ระดับโลกสู่สายตาคนทั่วโลก ที่นักท่องเที่ยวต้องนึกถึงและมาเยือนอย่างต่อเนื่องทุกปี“Amazing Thailand COUTDOWN 2025” ภายในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสาธิต (Work shop) เช่น ขนมช่อม่วง ขนมจีบตัวนก ม้าฮ้อ มังกรคาบแก้ว ขนมไทยเครื่องทอง ทองหยิบ มาลัยผ้าเช็ดหน้า เพ้นท์ตุ๊กตาช้าง การออกบูธจำหน่ายอาหารจากร้านเด็ด ร้านดัง และสินค้าจากชุมชนใกล้เคียง / ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมกับเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกส่งท้ายปีด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและการแสดงร่วมสมัยประยุกต์ การบรรเลงเพลงจากออร์เคสตร้า River Symphony Orchestra และการขับกล่อมบรรยากาศด้วยบทเพลงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดัง ได้แก่ URBOYTJ, ลุลา, Burin, YourMOOD, ETC, INDIGO, The Rube, INSTINCT โบว์ เมลดา สุศรี และ ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีนและ THE TOY ณ เวทีลอยน้ำบนแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม การแสดงโดรนแปรอักษร ในรูปทรงสวยงามต่างๆ ที่แสดงความเป็นไทย ก่อนจะปิดท้ายกับกิจกรรมไฮไลต์ร่วมนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2568 ไปพร้อมกับการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่อลังการควบคู่ไปกับนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยาวต่อเนื่องกว่า 7 นาที โดยแบ่งเป็น 9 องก์ ประกอบด้วย Sustainabel Tourism พลุแห่งท่องเที่ยวไทยแบบยั่งยืน / Imagnation พลุแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์ / A Paradise to Explore พลุสวรรค์ของนักท่องเที่ยว / Mutual Respct พลุการให้ซึ่งกันและกันในความแตกต่าง / Smiling Prople พลุแห่งสยามเมืองยิ้ม / Memory พลุแห่งความทรงจำอันงดงาม / Inner Peace พลุแห่งความสงบสุขและสันติภาพ / Loving พลุพร่างราวรัก และ Endless Happiness พลุแห่งความสุขอันที่ไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อส่งมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2568 อีกทั้งในโอกาสอันเป็นสิริมงคลต้อนรับแสงแรกของปีใน วันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 06.00-08.00 น. ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กับกิจกรรมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวนกว่า 68 รูปการจัดงานในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ของการจัดกิจกรรม เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และผู้ให้บริการล่องเรือรับประทานอาหาร เป็นต้น และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่มีชื่อเสียงในด้านมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ความงดงามทางธรรมชาติ และการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น อันจะเป็นที่จดจำและกลายเป็นหมุดหมายในการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเชื่อว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงสิ้นปี 2568 จะคึกคักมาก รวมถึงจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง