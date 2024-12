บิ๊กซี” จับมือพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ความสุข จัดปาร์ตี้ส่งท้ายปีในงาน “Big C Festa Thank You Party 2024”

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำ 19 แบรนด์ ได้แก่ โค้ก สิงห์ เนสกาแฟ ดัชมิลล์ เทสโต ชบา เป๊ปซี่ ไอวี่ เลย์ ยูนิฟ บลูไดมอนด์ อัลมอนด์โคกา ซันควิก ซัมยัง มาลี ทิปโก้ ซีวิต เอส และ โซกู๊ด จัดงาน “Big C Festa Thank You Party 2024” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Big Wonder Festival’ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบิ๊กซีในการจับจ่ายใช้สอยซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารในช่วงกิจกรรม Festa Party วันที่ 31 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา จึงจัดกิจกรรมมอบความสุขให้ลูกค้าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี ด้วยโปรโมชั่นพิเศษหลากหลายสำหรับเครื่องดื่มและอาหารพร้อมกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่ามีสีสันเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนานต้อนรับเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการ งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อสินค้าและบริหารสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีสองศิลปิน ชื่อดัง “เก่ง หฤษฎ์” และ “น้ำปิง นภัสกร” มาร่วมสร้างสีสันและมอบความสุขให้กับผู้โชคดี Lucky Fan 30 ท่าน ณ บิ๊กซี สาขาลาดพร้าว 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาคุณอรนิดา วิมลวัฒนาภัณฑ์ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อสินค้าและบริหารสินค้า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองที่ทุกคนรอคอย และยังเป็นโอกาสพิเศษที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงได้กลับมาใช้เวลาร่วมกัน บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ของไทย จึงได้จัดงาน “Big C Festa Thank You Party 2024” โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรชั้นนำ 19 บริษัท ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มและอาหารต่าง ๆ งานนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการเลือกสรรเครื่องดื่มและอาหารสำหรับงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงสังสรรค์ แต่ยังสร้างประสบการณ์ความสนุกสนานและคุ้มค่า พร้อมตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บิ๊กซี และพันธมิตรที่มีมายาวนาน ทั้งยังเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการ โดยกิจกรรมครั้งนี้สร้างยอดขาย 469 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา และเราหวังว่า งานนี้จะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับลูกค้า พร้อมเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงความขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบิ๊กซีมาโดยตลอด”ภายในงานมีไฮไลท์พิเศษจาก “เก่ง หฤษฎ์” และ “น้ำปิง นภัสกร” สองศิลปินชื่อดังที่มาร่วมสร้างความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษกับ Lucky Fan 30 ท่าน ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์จากการช้อปสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มและอาหารครบตามเงื่อนไข ร่วมสนุกใกล้ชิดกับศิลปินท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นนอกจากนี้ อีกหนึ่งในจุดเด่นของงานคือบูทกิจกรรมจากพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ ที่จัดเต็มด้วยการทดลองสินค้า โปรโมชั่นสุดคุ้ม และของขวัญพิเศษเฉพาะในงานนี้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากลูกค้า เรียกได้ว่างานนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในการสร้างพื้นที่ที่เชื่อมโยงประสบการณ์ความสุข ความสนุก และการช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่าในช่วงเทศกาลพิเศษนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.bigc.c.th หรือ Facebook Page : Big C - บิ๊กซี คลิกhttps://www.facebook.com/BigCBigService/ หรือโทร. 1756#BigCFestaParty2024