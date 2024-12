หวานต่อเนื่อง!! "แม็ค-วิว" ฉลองรักครบ 1 ปี กับสถานะคู่หมั้น

ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันมาก็หวานไม่หยุด จนถึงขั้นทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานแล้วด้วย สำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่ม "แม็ค วีรคณิศร์" กับนางเอกสาว "วิว วรรณรท" ที่ล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมาสาดความหวานใส่กันฉลองรักครบรอบ 1 ปีโดย "แม็ค วีรคณิศร์" ได้โพสต์คลิปที่มีโมเมนต์คู่วิว พร้อมแคปชั่นว่า "Happy anniversary 1 year, my life partner #หนึ่งปีผ่านไปได้คู่หมั้นกลับมา #รักมาก ๆ นะคะ"ขณะที่สาว "วิว" ก็ไม่น้อยหน้าได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า "My other half, my forever love, my home happy anniversary ka sood teerak อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ นะ ๆ" ท่ามกลางแฟนๆ แห่มากดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคู่