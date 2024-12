“ตู่-มาวิน” ประกาศข่าวดีท้องแล้ว 4 เดือน หลังตั้งใจมา 3 ปี

ถือฤกษ์ดีวันครบรอบแต่งงาน 4 ปีประกาศข่าวดีไปเลย สำหรับคู่ของและที่เจ้าตัวโพสต์ลงโซเชียลว่าตอนนี้วดีท้องแล้ว หลังจากมุ่งมั่นตั้งใจทำลูกมาเป็นเวลา 3ปี“#วดีท้องแล้วจ้า i m pregnant ครบรอบแต่งงาน 4 ปี กับเบบี๋ 4 เดือน Happy 4th Anniversary with our beloved 18wks old baby in my tummyขอบคุณ GFC @gfc.bangkok ที่อยู่เคียงข้างทุกขั้นตอนและไม่ยอมให้เรายอมแพ้ ขอบคุณมากที่สุดนะคะ อจ.พิทักษ์ คุณป้วย คุณสน น้องเน่ พี่ฮวย และทีมงาน GFC ทุกท่านที่ดูแลกันมาตลอดระยะเวลา 3 ปีค่ะ” เพื่อนคนดังและเอฟซีเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบ