ฉลองครบรอบแต่งงาน 4 ปี "มาวิน" ประกาศข่าวดี "ตู่ ปิยวดี” ภรรยาสาวตั้งท้องแล้ว

ทำเอาแฟนๆ เฮลั่น เมื่อ "มาวิน ทวีผล" ควงภรรยาสาว “ตู่ ปิยวดี” ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องทายาทคนแรกแล้ว หลังจากที่แต่งงานมา 4 ปีโดย "มาวิน" ได้โพสต์คลิปหวานคู่ภรรยา พร้อมกับภาพอัลตร้าซาวด์ลูกในครรภ์ และเขียนข้อความว่า "วดีท้องแล้วจ้า i m pregnant ครบรอบแต่งงาน 4 ปี กับ เบบี้ 4 เดือน Happy 4th Anniversary with our beloved 18wks old baby in my tummyขอบคุณ GFC @gfc.bangkok ที่อยู่เคียงข้างทุกขั้นตอน และไม่ยอมให้เรายอมแพ้ ขอบคุณมากที่สุดนะคะ อจ.พิทักษ์ คุณป๋วย คุณสน น้องเน่ พี่ฮวย และทีมงาน GFC ทุกท่านที่ดูแลกันมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ค่ะ"ท่ามกลางคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างล้นหลาม