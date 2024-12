"พาเมลา แอนเดอร์สัน" อดีตสาวเซ็กซี่แห่ง Baywatch พลิกบทบาทกลับมารุ่งอีกครั้ง หลังเลิกแต่งหน้า

ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยเจีย คอปโปลา หลานสาวของผู้กำกับระดับตำนาน ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา และโซเฟีย คอปโปลา ซึ่งได้รับคำชมล้นหลามจากการฉายรอบปฐมทัศน์ในงาน Toronto International Film Festival เมื่อเดือนกันยายน นักวิจารณ์ต่างยกย่องการแสดงของแอนเดอร์สันว่าเป็น "การเปิดเผยตัวตนใหม่" และ "น่าทึ่งมาก"ในเรื่องนี้ แอนเดอร์สันรับบทเป็นเชลลี นักเต้นเวทีในลาสเวกัสที่ต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอน เมื่อการแสดงที่เธอร่วมมาเกือบ 30 ปีปิดตัวลงเนื่องจากจำนวนผู้ชมลดลงบทบาทนี้ส่งผลให้เกิดเสียงลือเรื่องการเข้าชิงรางวัลออสการ์ ก่อนที่ภาพยนตร์จะเปิดฉายในสหรัฐฯ วันที่ 13 ธันวาคมนี้แบบจำกัดโรง และจะเข้าฉายทั่วประเทศในวันที่ 10 มกราคม 2025ในการฉายภาพยนตร์รอบพิเศษที่ลอนดอน แอนเดอร์สันพูดอย่างเปิดเผยถึงโปรเจกต์นี้ โดยเปรียบเทียบชีวิตตัวละครของเธอกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภาพลักษณ์ "สาวเซ็กซี่" ในยุค Baywatch“การทำภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนการปลดปล่อยตัวเอง” เธอกล่าว “ฉันรู้สึกเหมือนใส่หัวใจทั้งหมดลงไปในผลงานนี้”“มันเหมือนกับจุดเริ่มต้นของอาชีพการแสดงของฉัน เป็นครั้งแรกที่ฉันสามารถทุ่มเทและแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา” แอนเดอร์สันกล่าว พร้อมเสริมว่า "นี่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น"อันที่จริงนักแสดงหญิงเกือบพลาดโอกาสนี้ เนื่องจากตัวแทนของเธอในขณะนั้นปฏิเสธบทนี้โดยไม่ได้ปรึกษาเธอ โชคดีที่ทีมงานของคอปโปลาส่งบทไปให้ลูกชายของเธอ ซึ่งช่วยให้เธอได้อ่านบทและรู้สึกประทับใจทันทีนอกจาก The Last Showgirl แอนเดอร์สันยังมีผลงานอื่นอีกสองเรื่องที่กำลังจะออกฉายในปี 2025 ได้แก่ รีบูต Naked Gun ที่เธอแสดงร่วมกับเลียม นีสัน และภาพยนตร์ดราม่า Rosebush Pruning ที่เธอร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังอย่างไรลีย์ คีโอ, คัลลัม เทิร์นเนอร์, แอล แฟนนิ่ง และลูคัส เกจอย่างไรก็ตาม แอนเดอร์สันกล่าวว่า The Last Showgirl จะเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ในอาชีพ“ฉันรู้สึกว่าเธอ (เชลลี) คือจุดเปลี่ยนของชีวิตฉัน”ภาพยนตร์ The Last Showgirl เขียนบทโดยเคท เกอร์สเตน และมีนักแสดงร่วมอย่างเจมี ลี เคอร์ติส, เดฟ บาทิสตา, บิลลี ลูร์ด, เคียร์แนน ชิพกา และเบรนดา ซอง