RAVIPA เดินหน้าสร้างชื่อเสียงระดับโลกแบบไม่มีแผ่ว ปักหมุดที่ใหม่ ดังไกลถึงฮ่องกง พร้อมเปิดตัวใน K11 MUSEA แลนด์มาร์กสุดหรูย่านจิมซาจุ่ยที่ใครมาเที่ยวก็ต้องแวะ!

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของไทยที่โลกต้องจับตามองแบรนด์เครื่องประดับสุดไอคอนิกที่มาแรงที่สุดในปีนี้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์และความหมายอันลึกซึ้ง ทำให้ดาราและศิลปินชั้นนำระดับโลกมากมายเลือกสวมใส่ การันตีความฮอตด้วยการขยายสาขากว่า 40 แห่งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Disney Store ที่ Hyundai Department Store ในเกาหลีใต้RAVIPA ส่งท้ายสิ้นปี 2567 นี้ สร้างปรากฎการณ์น่าฮือฮาอีกครั้งโดยยกระดับแบรนด์เครื่องประดับดีไซเนอร์ไทยไปที่เปิดตัวไกลถึงประเทศฮ่องกง!RAVIPA แบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับและเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ชาวต่างชาติมองหามากที่สุดณ ขณะนี้ ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 40 สาขาทั่วโลก โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยพลังบวก พร้อมทั้งความหมายดี ๆ ผ่านเครื่องประดับที่ถูกออกแบบและรังสรรค์ด้วยความประณีต ด้วยความนิยมอย่างต่อเนื่อง RAVIPA จึงกลายเป็นแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทยที่ได้มีการร่วมงาน กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Disney, Pokemon หรือ Art Toy สุดฮิตอย่าง Labubu Baby งานนี้ไม่แค่แฟนคลับชาวไทยที่ปลื้มใจ แต่แฟน ๆ ทั่วโลกก็พร้อมเทใจให้ RAVIPA แบบไม่มียั้ง“ดีใจอย่างมากที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากชาวต่างชาติ เราเป็นแบรนด์ที่มีความฝัน และไม่คิดว่าจะได้มาอยู่ข้าง ๆ กับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกได้ ยิ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูกค้านานาชาติ รู้สึกขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ RAVIPARAVIPA ตอกย้ำความสำเร็จขึ้นไปอีกขั้นกับการเปิดตัวต่อสาธารณะชน ที่ ฮ่องกง โดยเป็นแบรนด์เครื่องประดับไทย 1 เดียวท่ามกลางแบรนด์ระดับโลกมากมาย ที่ได้มีการวางขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ K11 MUSEA หนึ่งใน Landmark สำคัญย่านจิมซาจุ่ย (tsim sha tsui) ของชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งขนทัพคอลเลคชั่นสุดพิเศษอย่าง สร้อยข้อมือ Reminder Collection หรือสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยย้ำเตือนในทุกวันของทุกคนว่าคุณจะเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดทั้งวัน รวมไปถึงเครื่องประดับมุกน้ำจืดแท้ธรรมชาติที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ที่จะช่วยเติมเต็มความหมายดี ๆ ให้กับทุกวันของคุณ อีกทั้งยังมีการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ ครั้งแรกใน ฮ่องกง อย่าง Golden Twine Collection – “ถักทอความโชคดี ผ่านด้ายทองแห่งความสำเร็จ” โดยคอลเลคชั่นนี้ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความต้องการที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องประดับที่สวยงาม แต่ยังเป็นตัวแทนของพลังงานดี ๆ รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู้สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรัก และโชคลาภที่ผู้สวมใส่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ในทุก ๆ วันนอกจากที่ประเทศไทย สามารถเลือกซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้า K11 MUSEA ชั้น 2 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 21.30 น. พร้อมให้คุณได้เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าท่ามกลางบรรยากาศอันน่าประทับใจ จาก RAVIPA ที่จะเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับทุกลุคของคุณสำหรับใครที่ไม่สะดวก สามารถเข้าชมสินค้าและเลือกซื้อสินค้าในคอลเลคชั่นต่าง ๆ ได้ที่●RAVIPA Flagship Store, Central World ชั้น 2,●RAVIPA Concept Boutique One Bangkok ชั้น 1,●RAVIPA Boutique, The Emporium ชั้น 1,●RAVIPA The Emsphere ชั้น M,●RAVIPA Siam Paragon ชั้น 2และสาขาอื่น ๆ อีกกว่า 40 สาขาทั้งในและต่างประเทศสอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่●Instagram: @ravipajewelry●LINE: @ravipajewelry●E-Mail: contact@ravipa.com