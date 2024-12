“รันนิ่งแมน” หมดยุคเฟื่องฟู “จอนโซมิน” ออกไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านกาแฟ

จอนโซมิน วัย 38 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายการ Running Man มานานถึง 6 ปี ได้ไปออกรายการทางช่อง YouTube ของ จีซอกจิน สมาชิกรายการ Running Man ที่มาจัดรายการของตนเองในแพลตฟอร์มดิจิทัล เธอได้เผยชีวิตของเธอเองในตอนนี้ว่า“ฉันได้งานทันทีหลังออกจาก Running Man ฉันถ่ายภาพยนตร์หลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือน และตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์ Sorry Not Sorry อยู่ค่ะ”แม้ดูเหมือนชีวิตของเธอจะดูเหมือนมีงานเข้ามาไม่ขาด แต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่ากังวลกับอนาคตของตนเอง“ฉันมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะ เพราะว่าฉันไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลย ฉันเพิ่งย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งเกินงบไปเยอะด้วย ตอนที่ฉันออกจาก Running Man ฉันเคยสงสัยว่าฉันจะอยู่รอดยังไงในวงการบันเทิงนี้ แต่ฉันก็ได้งานเสริมเป็นงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟของเพื่อนค่ะ”จอนโซมิน ระบุว่า ร้านกาแฟดังกล่าวตั้งอยู่ในตึกย่าน ซังกัม-ดง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง Channel A และบริษัทผลิตละคร Studio Dragon"เมื่อลูกค้าเดินเข้ามาในร้านกาแฟและเห็นฉัน พวกเขาก็เริ่มมองไปรอบๆ เพื่อดูว่ามีกล้องอยู่หรือเปล่า และถามฉันว่า 'คุณกำลังฝึกงานที่ร้านกาแฟเพื่อการแสดงหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่า?' ซึ่งเจ้าของร้านกาแฟให้ฉันทำงานที่นั่น โดยมีเงื่อนไขว่า ฉันจะไม่สวมหน้ากากหรือหมวกเพื่อจะได้เพิ่มยอดขาย ซึ่งฉันได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงเท่ากับพนักงานคนอื่นๆ ที่นั่นค่ะ”“มันสนุกมากนะคะ ฉันเคยทำงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟอยู่พักหนึ่งตอนอายุ 29 ปี มันทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลานั้น ประสบการณ์นั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในวัยนั้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นตอนที่ฉันยังไล่ตามความฝันของตัวเองอยู่ ฉันเลยรู้สึกมีพลังอีกครั้งค่ะ” เธอกล่าว