THAI FIGHT เดินหน้ารุกตลาดจีน ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน จัดตั้งบริษัท Taizan (Beijing) Sports Culture Development ในประเทศจีน เพื่อขยายตลาดมวยไทยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมชู “THAI SPIRIT”

ในปีนี้บริษัท ไทยไฟท์ ได้จัดตั้งบริษัท Taizan (Beijing) Sports Culture Development Co.,Ltd. ร่วมกับ United Vansen Sports Management Co., Ltd. บริษัทบริหารจัดการกีฬาชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง และ Tibet Water Resources Co., Ltd. (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮั่งเส็ง-ฮ่องกง SEHK: 1115) เป็นบริษัทน้ำดื่มระดับไฮเอนด์ของจีนที่ผลิตน้ำที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศจีน รวมถึงการจัดงานมวยไทยระดับโลกในประเทศจีน การเปิดยิมมวยไทย 10,000 ยิมทั่วประเทศจีนภายใน 5 ปี เพื่อพัฒนานักกีฬามวยไทยมืออาชีพชาวจีนและประชาชนทั่วไปที่สนในศิลปะแม่ไม้มวยไทย และร่วมกันพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับเมืองต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลในประเทศจีนที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยในปีหน้าตั้งเป้าจะจัดการแข่งขันมวยไทยไฟท์ในหลาย ๆ เมืองใหญ่ในประเทศจีน พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจในการเปิดยิมมวยไทยอีกด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่มวยไทยในที่รู้จักกว้างขวางในประเทศจีนให้มากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่ประเทศไทยพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยไฟท์ จำกัด โดย ดร.นพพร วาทิน ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ร่วมกับ United Vansen Sports Management Co.,Ltd. โดยนายอู๋ เอินยาน กรรมการบริหารและ CEO บริษัท ลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน โดยมี นายฉัตรชัย วิริยะเวชกุล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเหอ เหวินอี้ เลขาธิการฐานวิจัยอุตสาหกรรมกีฬาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปักกิ่ง และหอการค้าทั่วไปแห่งประเทศไทย โดยมี นายเชาว์ชัย เจียมวิจิตร ประธานคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนและข้ามแดนด้านจีนตอนใต้ (TSC trade) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยาน โดยนายฉัตรชัย วิริยะเวชกุล กล่าวว่ามวยไทย อาหารไทย และวัฒนธรรมไทยเป็นหัวใจสำคัญเป็น Soft Power ของประเทศไทย โดยรัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนในทุกด้านสำหรับความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในปี 2568 บริษัทไทยไฟท์กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 16 บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างแบรนด์โดยใช้ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็น ‘THAI SPIRIT’ ของประเทศไทยเผยแพร่ไปยังทั่วโลก โดยใช้อีเวนต์การชกมวยไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารให้แบรนด์เข้าถึงคนทั่วโลก โดยในส่วนของไทยไฟท์ยิมนั้นจะบริหารและบริหารธุรกิจฟิตเนส ทั้งสำหรับการออกกำลังกายและเรียนศิลปะป้องกันตัว ซึ่งนอกจากตลาดในประเทศไทยแล้ว บริษัทไทยไฟท์มีแผนขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วย อาทิ จีน ตะวันออกกลาง และประเทศในโซนยุโรป โดยปีหน้าบริษัทจะจัดการแข่งขันมวยไทยโลก ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในช่วงต้นเดือนเมษายน และจัดการการแข่งขันมวยไทยโลกในหลาย ๆ เมืองใหญ่ของประเทศจีนเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบ 50 ปีอีกด้วย