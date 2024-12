เรเนซองส์ โฮเทลส์ ฉลองครบรอบทศวรรษด้วยการกลับมาของ "Global Day of Discovery" ปี 2567

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแบรนด์โรงแรมชั้นนำในพอร์ตฟอลิโอกว่า 30 แบรนด์ ของแมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy) กำลังเตรียมพร้อมฉลองครบรอบ 10 ปี Global Day of Discovery ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 โดยในโอกาสพิเศษนี้ โรงแรมเรเนซองส์ทั้งหมดกว่า 170 แห่งทั่วโลก รวมถึงโรงแรมและรีสอร์ท 4 แห่งในประเทศไทย จัดแคมเปญ Evenings at Renaissance โฉมใหม่ พร้อมด้วยกิจกรรม Evenings Market ที่มีชีวิตชีวา โดยมีผู้ค้าปลีกและธุรกิจท้องถิ่นเข้าร่วมมากมายตลอดสิบปีที่ผ่านมา Global Day of Discovery เป็นวันพิเศษหนึ่งวันในรอบปีที่โรงแรมเรเนซองส์ทั้งหมดมากกว่า 170 แห่งทั่วโลกจัดกิจกรรมพิเศษภายในโรงแรม เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์เรเนซองส์ โฮเทลส์ที่เชื่อมโยงคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้ากับดีเอ็นเอของย่านนั้น ๆ ผ่านดีไซน์ที่น่าทึ่ง การจัดโปรแกรมความบันเทิง และการมีส่วนร่วมของ Navigators หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำย่านนั้น ๆ ในปีนี้ Global Day of Discovery ปี 2567 ยังคงแสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของเรเนซองส์ โฮเทลส์ในการสร้างผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นที่ประเมินได้ ซึ่งไม่เพียงแค่ในวัน Global Day of Discovery เท่านั้น แต่สำหรับทุกวัน ด้วยการเปิดตัว R Finds มาร์เก็ตเพลสระดับโลกที่เปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สำรวจและสัมผัสสิ่งที่น่าสนใจของท้องถิ่น"ในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของ Global Day of Discovery เรารู้สึกยินดีที่จะได้นำเสนอช่องทางใหม่ให้แขกของเราและผู้บริโภคได้เชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่นและค้นพบสิ่งล้ำค่าที่ไม่เหมือนใครจากธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลกด้วยการเปิดตัว R Finds สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำคุณค่าของแบรนด์เรเนซองส์ โฮเทลส์ในด้านความเป็นต้นตำรับ วัฒนธรรม และความสุขในการค้นพบ ซึ่งดึงดูดนักเดินทางที่แสวงหามากกว่าแค่ที่พัก" จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่รวมจีน (APEC) กล่าวEvenings Market – เชิญชวนนักเดินทางทั่วโลกสัมผัสการค้นพบที่น่าทึ่ง พร้อมเชิดชูความเป็นท้องถิ่นแขกที่มาเยือนโรงแรมเรเนซองส์ทั่วโลกในวัน Global Day of Discovery จะได้พบกับการปรับโฉมของแคมเปญ Evenings at Renaissance ไปเป็น Evenings Market ที่มีชีวิตชีวา ด้วยรูปแบบที่ได้รับการยกระดับของตลาดกลางคืนที่มีผู้ค้าท้องถิ่น สตรีทแฟร์ อาหารและเครื่องดื่มรสเลิศ และการแสดงสดที่นำความสวยงามตระการตาในแบบฉบับของโรงแรมเรเนซองส์มาทำให้สัมผัสได้ในชีวิตจริง โดยนักเดินทางและแขกท้องถิ่นสามารถเลือกชมผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือและดื่มด่ำวัฒนธรรมท้องถิ่นในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจแขกสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์พิเศษที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ รวมถึงทัวร์ย่านใกล้เคียง พร้อมเวิร์คช็อปพิเศษ ตลาดกลางคืนที่คึกคัก และโอกาสในการสนุกไปกับตำนานดิสโก้ไทยอย่าง บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ แบบเจอตัวเป็นๆ พร้อม Meet & Greet แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) ซึ่งสมาชิกสามารถประมูลบัตรเข้างานด้วยคะแนนเริ่มต้นที่ 15,000 คะแนน หรือเลือกรับประสบการณ์เต็มรูปแบบที่รวมการเข้าพักที่โรงแรมด้วยการประมูลเริ่มต้นเพียง 50,000 คะแนน งานสองวันที่สุดตื่นเต้นที่เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Pattaya Resort & Spa) ให้นักสำรวจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเวิร์คช็อปและสัมผัสความตื่นเต้นของการปล่อยเต่าทะเลและลูกฉลาม ตามด้วยตลาด Evenings Market ที่มีชีวิตชีวา พร้อมการแสดงระบำไฟเรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) พร้อมจะพาแขกดำดิ่งสู่โลกแห่งศิลปะ อาหาร และค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมแบบชิโน-โปรตุกีส ด้วย Sino-R Evenings Market ที่นำเสนอโอ้เอ๋ว ขนมท้องถิ่นที่ไม่สร้างขยะ ซึ่งทำจากกล้วยภูเก็ต นอกจากนี้ที่เกาะสมุย ช่างฝีมือของเกาะจะมารวมตัวกันที่ตลาด Evenings Market ของเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Koh Samui Resort & Spa) รวมถึงโอกาสในการจิบ Samui-JiTo ค็อกเทลที่ดัดแปลงจากโมฮิโต้แบบดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนรสชาติแท้ขนานของสมุยและวัตถุดิบท้องถิ่นเรเนซองส์ โฮเทลส์ เป็นส่วนหนึ่งของ แมริออท บอนวอย ซึ่งเป็นโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้รับรางวัล โดยสมาชิกสามารถสะสมและใช้คะแนนแลกรับห้องพักฟรีที่โรงแรมนั้น ๆ และที่โรงแรมและรีสอร์ทอื่น ๆ ในกลุ่มแบรนด์อันยอดเยี่ยมของแมริออท บอนวอย และด้วยแอพพลิเคชั่น Marriott Bonvoy สมาชิกจะได้รับประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลและไร้การสัมผัส ซึ่งช่วยให้พวกเขาเดินทางด้วยความสบายใจสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรเนซองส์ โฮเทลส์หรือการจองห้องพัก กรุณาเข้าไปที่ https://renaissance-hotels.marriott.com และติดตาม Facebook, Instagram และ X ของเรเนซองส์ โฮเทลส์