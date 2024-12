LYKN โชว์สุดปังมอบความสุขเทศกาลส่งท้ายปี พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ของรางวัลและบรรยากาศสุดพิเศษที่ ASIATIQUE

เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2567 ทุก ๆ คนเริ่มเตรียมหาสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับคนที่รัก และจะยิ่งดีมาก ๆ ถ้ามีศิลปินคนโปรดมามอบความสุขและความบันเทิงให้ด้วย ในปีนี้ทาง เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น (เอเชียทีคฯ) ภายใต้การบริหารงานของ กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ได้จัดความสุขส่งท้ายปีกับงาน “THE SEASON OF HAPPINESS 2025” @ ASIATIQUE The Riverfront Destination บริเวณ Lifestyle Market โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน พร้อมกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมายาวไปจนถึงวันที่ 5 ม.ค. ปีหน้า 2025 ภายใต้แนวคิด “HAPPINESS TO BETTER FUTURE ” ด้วยการสร้างความสุขแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า กับรูปแบบแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เนรมิตตกแต่ง สีสันสวยงามไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในไฮไลท์พิเศษที่เป็น “Season of Music” ในปีนี้ทางเอเชียทีคฯ จัดให้แฟน ๆ เริ่มด้วยโชว์สุดปังจาก 5 หนุ่มสุดฮอต LYKN (ไลแคน) บอยกรุ๊ปมาแรงแห่งวงการ T-POP สมาชิกประกอบด้วย “วิลเลี่ยม จักรภัทร” “เลโก้ รพีพงศ์” “นัท ธนัท” “ฮง พิเชฐพงศ์” และ “ตุ้ย ชยธร” จาก Riser Music สังกัด GMMTV เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2567 ที่ผ่านมา งานนี้บอกเลยว่า LYKYOU (ชื่อกลุ่มแฟนด้อมของ ‘LYKN’) ได้รับความสุขและสนุกกลับไปแบบเต็ม ๆ เพราะ 5 หนุ่มขนเพลงมาให้ดูแบบจุใจ ร้องเต้นกันแบบไม่มีพัก แฟน ๆ ได้มากรี้ดกันสนั่นที่เวทีริมน้ำโซน Lifestyle Market พร้อมได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขกับ การตกแต่ง ในธีม คริสต์มาส “HAPPINESS TO BETTER FUTURE” บอกเลยว่าสายทําคอนเทนต์ถูกใจแน่นอน มีจุดเช็คอินชวนให้ถ่ายรูปมากมายโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คที่ ห้ามพลาด นั่นก็คือ ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ สูง 15 เมตร ประดับไฟสวยงามตั้งตระหงานอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา สามารถแชะและแชร์ลงโซเชียลติด #TheSeasonofHappiness2025 ได้เลย เท่านั้นยังไม่พอ ความสนุกยังมีต่อวันที่ 22 ธ.ค. 2567 ในเวลา 19.30 น. แฟน ๆ Perses (เพอร์เซส) ได้มาเติมเอนเนอร์จี้สนุก ๆ ฉลองกันก่อนถึงวันคริสต์มาส ต่อท้ายด้วยงาน Chang Music Connection Presents Asiatique Thailand Countdown 2025 ในวันที่ 31 ธ.ค. 2567 งานเคานต์ดาวน์ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดของกรุงเทพฯ ให้ทุกท่านได้รับความสุขพร้อมสนุกกับการกระโดดเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ที่เปิดต้อนรับได้เข้ามาใช้บริการ ทั้งช้อป ทั้งชิม เพราะที่นี่เต็มไปด้วย ร้านอาหารและร้านค้ามากมาย หรือจะมานั่งชิล ๆ สัมผัส บรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยา ซึ่งในช่วงท้ายปีนี้ยังมีโปรโมชั่นสร้างสุขเพิ่มไปอีกด้วยกัน 2 สุขสุขที่ 1 : กินหรือช้อปภายใน โครงการฯ ครบ 2,000 บาทขึ้นไป รับฟรี!! ถุงผ้าลายช้าง มูลค่า 700 บาท 1 ใบ (สามารถสะสม ใบเสร็จได้ 3 ใบเสร็จ จํากัด 1 ท่าน / สิทธิ์ / วัน) *จํากัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการสุขที่ 2 : สำหรับผู้ที่ ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KBank และ KTC รับสิทธิพิเศษ เครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนแลกเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป พร้อมทําตามขั้นตอนกติกา โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ จุดประชาสัมพันธ์ หรือสามารถติดตาม ได้ที่ช่องทาง Facebook: Asiatique.Thailandใครที่มองหาที่เที่ยว ที่ฟินและชิล เพื่อฉลองค่ำคืนวันคริสต์มาส ในบรรยากาศดี ๆ ของคืนวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม นี้ เรียนเชิญที่เอเชียทีคฯ รวมถึงมีวงดนตรี Acoustic Music ให้ทุกคนได้มานั่งฟังเพลงสบาย ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนริมโค้งน้ำเจ้าพระยา ใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขไปพร้อมกับคนที่คุณรัก นอกจากนี้ยังอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่ร่วม ส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าแก่เยาวชนไทยไปด้วยกันโดยทางมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาค เงิน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เข้าโครงการ “ปันฝัน” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆที่ขาดแคลนทั้งหมดนี้ คือ The Season of Happiness 2025 ที่ทางเอเชียทีคฯ เตรียมมามอบให้กับทุกท่าน เรียกได้ว่าทั้งสนุก และทั้งสุขกายอิ่มใจ ไปกับกิจกรรมมากมาย รวมถึงโปรโมชั่นยาวตลอดถึงปี 2568 กันเลยติดตามและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: Asiatique.Thailand