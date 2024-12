"Billkin" ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’จังหวะกรูฟสนุกๆ ที่จะทําให้ทุกคนต้องสะดุดรัก!!

Billkin Entertainment เตรียมส่งท้ายปลายปีกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจาก “Billkin” (บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล) ในเพลง ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’ ซิงเกิ้ลกรูฟสนุกๆ ที่จะทําให้ทุกคนต้องสะดุดรัก กับเพลง Pop Soul ลีลาจัดจ้าน ชวนขยับ โดยเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับ THE TOYS หลังจากที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในเพลง ‘การเดินทางที่สวยงาม’ ใน EP LOVE’S APPRENTICEโดยเพลงนี้ THE TOYS ยังคงลีลาการเขียนเนื้อสุด Creative ที่เล่นกับความ Contrast กันสุด ๆ โดยพูดถึงการตกหลุมรักใครสักคนจนอยากอยู่ใกล้ ๆ และถึงแม้เธอจะดุ เธอจะใจร้อน ขนาดไหน ก็ยังน่ารักเสมอ เพราะทุกครั้งที่โดนดุ อาจเป็นเพราะความหวังดี ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้ สะท้อนถึงความขี้เล่น ขี้หยอกของ Billkin ได้เป็นอย่างดี บวกกับความพิเศษของเพลงนี้ คือการได้มีโอกาสอัดเสียงร้องที่ Abbey Road Studios ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสตูดิโอที่เคยใช้อัดเสียงให้กับศิลปินระดับโลกมากมายสำหรับมิวสิควิดีโอเพลงนี้ ผู้กำกับคนเก่ง หลิน-รินรดา พรสมบัติเสถียร ยกกองไปถ่ายทำกันถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมกิมมิกเพื่อสอน Billkin เดิน!! แถมยังมีนางเอก MV สาวสวยมาสอน Billkin แอนด์เดอะแก๊งเดินแบบ How To Walk Like a Pro ไปทั่วลอนดอน พร้อมท่าเต้นสนุกๆ ของคนที่อยากสะดุดไปอยู่ใกล้คนดุที่แสนจะน่ารัก“Billkin” เผยว่า “ปล่อยเพลงช้ามาหลายเพลงแล้ว ผมอยากมีเพลงเร็วบ้าง สำหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกๆ มีกรูฟ เป็นฟีลแบบให้แฟนๆ มาโยกๆ ตามกันได้ ซึ่งเหมาะกับช่วงปลายปีเข้ากับเทศกาลแห่งความสุข ที่ทุกคนจะได้มาเอ็นจอยร่วมกัน โดยเนื้อหาจะพูดถึงการตกหลุมรักใครสักคนจนอยากอยู่ใกล้ๆ ถึงแม้เธอจะดุหรือว่าจะใจร้อนขนาดไหน แต่สำหรับเราแล้วเธอก็ยังดูน่ารักอยู่เสมอ คือให้อธิบายง่ายๆ เลยก็เหมือนบางโมเมนต์ที่เราโดนคนที่เราแอบชอบดุ มันก็อาจจะสื่อถึงความห่วงใยของเขาก็ได้ และเบื้องหลังการทำงานของเพลงนี้ผมอัดเพลงที่ Abbey Road Studios ในลอนดอนเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะมีนักร้องดังๆ ที่เขามาใช้สตูแห่งนี้ มันเลยเพิ่มฟีลการร้องเข้าไปอีกครับ สุดท้ายก็อยากฝากให้ทุกคนมาเอ็นจอยสนุกสนานไปกับเพลง แล้วมาเล่นชาเลนจ์กันเยอะๆ นะครับ”นอกจากนี้ ทาง Billkin Entertainment จัดกิจกรรม ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’ Official MV Premiere ดูพร้อมกันไม่งั้นจะโดนดุ Event & Live ที่สุ่ม Lucky Fans จำนวน 210 ท่านมาชม Live Streaming การสัมภาษณ์พูดคุยกับ บิวกิ้น แบบสดๆ ที่ส่งตรงมาจาก ลอนดอน ประเทศอังกฤษ กันเลยทีเดียวพร้อมทั้งรับชม มิวสิควีดีโอ เพลง ยิ่งดุยิ่งชอบ’ ไปพร้อมๆกัน ทำเอาเหล่าแฟนคลับที่เข้าร่วมกิจกรรมแฮปปี้สุดๆพร้อมไปเดิน เต้น เล่นสะดุด กับกรูฟของ Billkin ในเพลง ‘ยิ่งดุยิ่งชอบ’ ได้ทาง YouTube: Billkin Entertainment และฟังเพลงนี้ได้แล้วทาง Music Streaming ทุกช่องทาง#Billkin_ยิ่งดุยิ่งชอบMV#Billkin_ยิ่งดุยิ่งชอบ#BillkinEntertainment#Bbillkin