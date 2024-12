1 มี.ค. 68 มาแน่!! “Bedroom Audio” ประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก!! "Bedroom Audio เพลงที่เธอไม่เคยฟัง คอนเสิร์ต" ที่ The Street Hall รัชดา

“Bedroom Audio” ค่าย Tero Music คร่ำหวอดในวงการเพลงมานานกว่า 10 ปี ในที่สุด! ก็ถึงเวลาแล้วกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรก!! แฟนเพลงเตรียมตัวรับความมันส์และความอบอุ่นไปกับบทเพลงที่ทุกคนคุ้นเคย ที่อยู่ในทุกๆ ช่วงเวลาของคุณ โดยคอนเสิร์ตนี้ใช้ชื่อว่า "Bedroom Audio เพลงที่เธอไม่เคยฟัง คอนเสิร์ต" จัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2568 ที่ The Street Hall, The Street รัชดา ครั้งแรก! กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จะขนทั้งเพลงฮิตสุดปัง! และเพลงที่คุณอาจไม่เคยฟัง! แต่คุณจะได้ฟังที่นี่ อย่างเพลง ไม่บอกเธอ, รักมือสอง, ใครคนนั้น, เพลงที่เธอไม่ฟัง, กอดไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งมียอดวิวMV.บนยูทูปรวมกันพุ่งทะยานสู่ 1,000 ล้านวิว! พร้อมเจาะเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังระหว่างการเดินทางของ Bedroom Audio ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!"Bedroom Audio เพลงที่เธอไม่เคยฟัง คอนเสิร์ต" เริ่มขายบัตรวันที่ 17 ธ.ค. 67 - 12 ม.ค. 68 Early Bird 690 บาท,วันที่ 13 ม.ค 68.- 28 ก.พ. 68 Regular 790 บาท และวันที่ 1 มี.ค. 68 Walk in 890 บาทได้ที่ ไททิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา : https://www.thaiticketmajor.com/concert/bedroom-audio-songs-you-are-never-heard-concert.html📌 ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหว Bedroom Audio ได้ที่ : https://www.facebook.com/BedroomAudio และTero Music : https://www.facebook.com/teromusicth#BedroomAudio #เพลงที่เธอไม่เคยฟังคอนเสิร์ต #ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตเดี่ยวของBedroomAudio#TeroMusic