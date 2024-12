จากเบื้องหลังสู่เบื้องหน้า “สมาย นภัสวรรณ” เอาชนะใจตัวเองลงแข่งรายการดัง หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่

เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองไม่น้อย สำหรับ นักธุรกิจสาวไฟแรง ผู้ก่อตั้งบริษัทคอนเทคเลนส์และเติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 10 ปี แถมได้รับรางวัลการัลตีความสามารถมากมาย ซึ่งสมายไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้นำในโลกธุรกิจ แต่เธอยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายคน โดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง เธอเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถ Go to the Moon ได้ หากกล้าที่จะเริ่มต้นและตั้งใจลงมือทำและล่าสุด เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตที่เธอก้าวจากเบื้องหลังสู่หน้าจอทีวี กับการลงแข่งรายการ The Social Warrior ซึ่งรายการที่รวมตัวบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์และนักธุรกิจมากความสามารถ โดยสมายเป็นตัวแทนหญิงคนเดียวในรายการ ที่นำเสนอความสามารถด้านธุรกิจที่โดดเด่นโดยงานนี้ สมาย ได้เปิดใจว่า นี่คือปีที่อยากท้าทายตัวเองและแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่เคยอยู่เบื้องหลังก็สามารถสร้างอิมแพ็คในเวทีหน้าบ้านได้เหมือนกัน ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ หากมีความมุ่งมั่น ความกล้า และวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การก้าวจากเบื้องหลังสู่หน้าในปีนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจครั้งใหม่ให้กับผู้หญิงทั่วประเทศ ยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้สมายด้วยนะคะติดตามความสำเร็จและการเดินทางของสมาย นภัสวรรณ โชติการ ได้ในรายการ The Social Warrior และโปรเจกต์ธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต!