Carnival Magic ทำถึง! ฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสอลังฯ พร้อมคอนเสิร์ตยองแจ-ยุนซอบิน ดีต่อใจ

เฉลิมฉลองอย่างอลังการกับงานกิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีอย่าง Carnival Xmas Magic2024 ของเมืองไฟ Carnival Magic ที่ได้รับการยกย่องระดับโลกในเรื่องความสวยงามตระการตา เปิดประสบการณ์ใหม่กับการเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ ขบวนพาเหรดสุดหรรษา และคอนเสิร์ตสุดประทับใจของศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ ยองแจ-ยุนซอบิน ที่ขนเอาความสุขมามอบให้แฟนๆ ได้อิ่มใจท่ามกลางอาณาจักรเมืองไฟ Kingdom of Lights ที่ประดับด้วยแสงไฟกว่า 40 ล้านดวง ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 ณ Carnival Magic Phuketภายในกิจกรรม Carnival Xmas Magic2024 เริ่มเปิดงานด้วยพาเหรดชุด "ริเวอร์คานิวัล" ขบวนพาเหรดสุดแกลมที่พาทุกคนที่มาร่วมงานเข้าสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ พร้อมโชว์สุดอลังการที่หาชมที่ไหนไม่ได้ ซึ่งพาเหรดในงานจัดเต็มด้วยความสนุก สีสัน แสงไฟ และการเคลื่อนไหวสุดพริ้วเข้าธีมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีได้อย่างยิ่งใหญ่ ต่อด้วยกิจกรรม SAY HI GREETING IN STADUIM กับ 2 หนุ่มสุดฮอตอย่างยองแจ-ยุนซอบินงานนี้ทำเอาผู้โชคดียิ้มแก้มปริ มีความสุขก่อนจะมาถึงกิจกรรมสุดพิเศษฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสและพลุดอกไม้ไฟสุดตะการตาในการแสดงที่มีชื่อว่า Magic Starlight Sparktacular โดยภายในงานมีกิมมิคพิเศษร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสไปด้วยกันกับคทาวิเศษพร้อม ๆกับยองแจ และมาถึงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับซุปเปอร์แฟนคอนเสิร์ตของ ยองแจ ที่ควง ยุนซอบิน มาสร้างความสนุกและเรียกเสียงกรี๊ดตลอดช่วงการแสดง เรียกว่านอกจากจะทำให้แฟน ๆ หายคิดถึงแล้วยังมีช่วงเวลาพิเศษกับศิลปินคนโปรดในช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปีกิตติกร คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จำกัด กล่าวว่า "เดือนแห่งความสุขนี้ Carnival Magicอยากให้งาน Carnival Xmas Magic2024 เป็นที่รวมทั้งความสนุกและความตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์สุดพิเศษมากมาย พลุสุดยิ่งใหญ่และเมืองไฟสุดอลังการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศในสิ้นปีนี้ โดยมีความพิเศษเพิ่มขึ้นได้เชิญศิลปินชื่อดังในวงการเคป็อปอย่าง ยองแจ และ ยุนซอบิน ที่มีความสนุกสดใสเหมาะกับ Carnival Magic มาร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสในวันนี้ด้วย แฟน ๆ น่าจะตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกของ ทั้งสองหนุ่มที่ได้มาร่วมงานที่จังหวัดภูเก็ต