ข่าวดีส่งท้ายปี! “YESUNG” เตรียมกลับมาพบ ‘เอลฟ์ไทย’ ในคอนเสิร์ตเดี่ยว ต้อนรับเดือนแห่งความรัก 8 ก.พ.68!!

ไม่เคยปล่อยให้เอลฟ์ไทย (E.L.F. : ชื่อแฟนคลับซูเปอร์ จูเนียร์) คิดถึงนาน ล่าสุดเมนโวคอลแห่งวง(ซูเปอร์ จูเนียร์)(เยซอง) เตรียมกลับมาจัดเต็มความสนุก พร้อมมอบความสุขให้กับแฟนๆ ชาวไทยกับงานที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วันงานนี้เอลฟ์ไทยส่งเสียงเฮดังๆ เตรียมรับความฟินใจฟูยกด้อมในเดือนแห่งความรักกับศิลปินสุดที่รักได้เลย เพราะหลังจากหนุ่ม “เยซอง” ปล่อยตารางทัวร์ 2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in Asia ซึ่งจะเริ่มเปิดทัวร์ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ในวันที่ 18-19 มกราคม 2568 ต่อจากนั้นก็จะยกโชว์ทั้งหมดมาถ่ายทอดทุกบทเพลงให้แฟนๆ ชาวไทยได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มทันที ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 และหลังจากนั้น “เยซอง” ยังเตรียมไปทัวร์ต่อกับอีก 6 เมือง ไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง, สิงค์โปร์, มาเก๊า, ไทเป, โตเกียว และ กัวลาลัมเปอร์ อีกด้วยสำหรับงาน 2025 YESUNG CONCERT [It’s Complicated] in Bangkok จะเปิดขายบัตรรอบ “E.L.F.” Membership (GL) Pre-Sale (Weverse) ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. – 16:00 น. (ภายใน 6 ชั่วโมง) และจะเปิดขายบัตรรอบปกติในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com บัตรราคา VIP 6,500 / 5,800 / 3,800 บาท (บัตรนั่งทุกที่นั่ง)งานนี้นอกจากพี่เย่ของเหล่าเอลฟ์จะเตรียมขนเพลงฮิตมาให้เอลฟ์ไทยได้เคลิบเคลิ้มแล้ว เขายังเตรียมมาพบปะกับแฟนๆ ทุกคนอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบสิทธิพิเศษมากมายมาให้แฟนๆ ชาวไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Soundcheck สำหรับบัตร VIP ทุกที่นั่ง รวมถึงแรนด้อมรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นต์สุดเอ็กคลูซีฟ หรือจะเป็น Exclusive Photocard และ Official Poster ที่เตรียมมอบไว้ให้กับแฟนๆ ทุกคนทุกที่นั่งเลยทีเดียวนอกจากนี้ผู้จัดยังพร้อมที่จะเสิร์ฟความสนุก และบรรยากาศในคอนเสิร์ตอันแสนจะอบอุ่นผ่านทาง แสง สี เสียง ให้แฟนๆ ทุกคนได้มาร่วมอยู่ในบรรยากาศอันแสนพิเศษ และร่วมสร้างความทรงจำอันที่จะไม่มีวันลืมให้กับเยซองไปด้วยกันที่งานนี้อีกด้วย เพราะฉะนั้นเอลฟ์ไทยไม่ควรพลาด!! ติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook @imethailand, IG และ Twitter @ime_th