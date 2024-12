ไล่ออกไปซะ! แฟนคลับไม่พอใจผู้ช่วยหล่อเกินดาราเรียกร้องต้นสังกัดไล่ออก

ตอนนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่าแฟนคลับที่เสียงดังและสร้างความวุ่นวายมักเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ดาราในสายตาสาธารณชน ดาราชายจีน เฉิงเหล่ย เพิ่งเริ่มก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกในปีนี้จากบทบาทที่โด่งดังในซีรีส์ My Journey to You แต่ดูเหมือนว่าแฟนคลับของเขาจะเริ่มแสดงพฤติกรรมเกินพอดีแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ เฉิงเหล่ยไปร่วมงานหนึ่งและถูกแฟนคลับกับนักข่าวถ่ายภาพตอนเขาเดินออกมาจากงาน โดยเขาเดินตามหลังผู้ช่วยและโบกมือให้แฟนคลับ แต่แฟน ๆ กลับไม่พอใจ เนื่องจากผู้ช่วยที่สูงและหล่อของเขาดูแต่งตัวเท่และดึงดูดความสนใจมากกว่าเฉิงเหล่ยที่สวมแจ็กเก็ตสีน้ำตาลกับเสื้อเชิ้ตแบบเก่า ๆผู้ช่วยของเฉิงเหล่ยมีหน้าตาดีอย่างที่เคยเห็นมาก่อน และครั้งนี้เขาใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกับเสื้อสเวตเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีสดใสกับกางเกงสีขาว ซึ่งทำให้ดูเป็นหนุ่มทันสมัยจนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นดาราแทนเฉิงเหล่ยแฟนคลับกลุ่มเสียงดังเริ่มเรียกร้องให้ต้นสังกัดของเฉิงเหล่ยหาผู้ช่วยคนใหม่ให้เขา โดยขอแบบที่ไม่หล่อ เพื่อไม่ให้มาแย่งซีนเฉิงเหล่ย