“บี น้ำทิพย์-สน ยุกต์” ร่วมอวดผิวในแบบที่เป็นตัวเองกับ “กัลเดอร์มา” ฉลองครบรอบ 25 ปี แบรนด์ “Sculptra®” สุดยิ่งใหญ่

“ภก. พิรพัฒน์ ศรีวัฒนวงศ์” ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กัลเดอร์มา ถือเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์แห่งความงามเชิงฟื้นฟูในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการดูแลรักษาความงามแบบฟื้นฟู(Regenerative Aesthetics) เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในวงการความงามทั่วโลกและประเทศไทย โดยเทรนด์นี้มุ่งเน้นเรื่องการคืนชีวิตใหม่ให้กับผิว ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายใช้กลไกตามธรรมชาติของตัวเองดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวจากภายใน พร้อมแก้ปัญหาผิวหนังที่เสื่อมสภาพตามวัย บริษัทฯ จึงสร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการความงามในประเทศไทย นำSculptra® นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพตามวัยเข้ามาเป็นทางเลือกในการดูแลช่วยฟื้นฟูผิวและสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคคลากรทางการแพทย์ด้านความงามและผู้บริโภควัย 30+ ที่เผชิญปัญหาผิวเสื่อมสภาพตามวัยจากการสูญเสียคอลลาเจน”“บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์” ท็อปโมเดลระดับตัวแม่และนักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า “Sculptra® เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงความงามทั่วโลกและยังได้รับความไว้วางใจจากคุณหมอและผู้บริโภคมายาวนานถึง 25 ปี ซึ่งเมื่อ Sculptra® เข้ามาให้บริการในประเทศไทย บีเป็นหนึ่งคนที่ให้ความสนใจและได้ลองเข้าโปรแกรมมาแล้วและประทับใจมากๆ ค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของแบรนด์ รวมถึงได้มีโอกาสฟังข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับ Sculptra® ผลิตภัณฑ์ว่าเป็น The First Proven Regenerative Biostimulator ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ”ด้าน “สน ยุกต์ ส่งไพศาล” นักแสดงหนุ่มสุดฮอต กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานการฉลองความสำเร็จของ Sculptra® ร่วมกับเหล่า Friends of Sculptra® ทั้ง 25 คน ซึ่งจากที่ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของSculptra® ในช่วงต้นงาน ก็ไม่แปลกใจเลยที่ Sculptra®เป็นโปรแกรมความงามที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานถึง 25 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผิวสำหรับคนที่อยากมี SKIN THAT FEELS LIKE YOU AGAINสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ Sculptra® มากๆครับ”นอกจากนี้ยังมีดารา เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมอวดผิวสวย ไม่ว่าจะเป็น เอมมี่ มรกต, เป๋า วฤธ, กัปตัน ชลธร, พลอย ชวพร, ฮาน่า ลีวิส, โจ กวินพัฒน์, อุ๊สกุลไทย, เนย ปภาดา, จ๊ะจ๋า ศรันยารินท์, พลอย พลอยพยัพ, เชาว์ ชวลิต, พรฟ้า ปุณิกา, ปริม กรวรรณ, ก่อน วฑูศิริ ฯลฯ รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัลเดอร์มา ปิดท้ายยังสร้างความพิเศษให้งานครั้งนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากไอซ์ ศรัณยู#SCULPTRA25 #SkinThatFeelsLikeYouAgain#AestheticsByGaldermaThailand #Galderma