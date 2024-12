ขับเคลื่อนอนาคตที่สดใสให้กับเด็กไทย: งานกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอยประจำปีครั้งที่ 3 ระดมทุนได้ถึง 2.8 ล้านบาท

งานกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 นับเป็นการจัดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโดยมีนักกอล์ฟร่วมแข่งขันถึง 160 คน ณ สนามเลค คอร์ส บลูแคนยอนคันทรีคลับ รายได้สมทบทุนมูลนิธิ Save the Children Thailand และ Operation Smile Thailandกรุงเทพฯ ประเทศไทย – Marriott Bonvoy® (แมริออท บอนวอย) โปรแกรมการเดินทางและมาร์เก็ตเพลสของ Marriott International (แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี หรือ Marriott Bonvoy Thailand Charity Golf Day ครั้งที่ 3 ที่ภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามความคาดหมายด้วยจำนวนนักกอล์ฟและผู้นำธุรกิจที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันถึง 160 คน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยงานสำคัญนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ที่ เลค คอร์ส สนามของ สนามกอล์ฟ บลูแคนยอน คันทรี คลับ ที่ทั้งสวยงามและท้าทาย กิจกรรมจบลงด้วยการบรรลุเป้าหมายในการระดมทุน 2.8 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบทุนองค์กรการกุศลสองแห่ง ได้แก่ Save the Children Thailand (มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)) และ Operation Smile Thailand (มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย) ทั้งนี้ แมริออท บอนวอย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งรวมถึงแขกผู้เข้าร่วม พนักงาน และผู้สนับสนุน 17 ราย อาทิ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) และ Serta ส่วนยอดเงินบริจาครวมจากงานกอล์ฟการกุศลที่จัดโดยแมริออท บอนวอย นับตั้งแต่ปี 2565 รวม 3 ปีที่ผ่านมาสูงถึง 7.8 ล้านบาทพิธีมอบเช็คเงินบริจาคถูกจัดขึ้นที่โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะส่งมอบโดยตรงให้กับ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ซึ่งทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศผ่านการจัดหาการฝึกอบรมทักษะชีวิต รวมทั้งโอกาสฝึกงานร่วมกับแมริออท เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตการทำงานจริงและปูทางสู่อนาคตที่สดใส และ มูลนิธิสร้างร้อยยิ้ม ประเทศไทย ซึ่งให้การรักษาที่เปลี่ยนชีวิตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่เด็กด้อยโอกาสที่เกิดมามีความผิดปกติทางใบหน้า เช่น ปากแหว่งและเพดานโหว่"งานกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอย ประเทศไทย กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนรอคอยมากที่สุด เป็นโอกาสในการมารวมตัวกัน เชื่อมโยงกับแขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนที่น่ายกย่องของเรา และเราได้ระดมทุนครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลเหล่านี้ กิจกรรมนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เราได้ต้อนรับนักกอล์ฟจำนวนมากที่สุดและระดมทุนได้มากกว่าที่เคย ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม" แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมาร์ กล่าวงานกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอย ริเริ่มโดย Marriott Business Council Thailand (แมริออท บิสเนส เคาน์ซิลส์ ประเทศไทย) ซึ่งมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม เครือข่ายระดับโลกแมริออท บิสเนส เคาน์ซิลส์ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติมากกว่า 50 แห่ง และมูลนิธิหลายร้อยแห่ง เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของคนในท้องถิ่น นี่เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์มเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความยั่งยืนระดับโลกของแมริออท ภายใต้ชื่อ Serve 360: Doing Good in Every Direction"ในฐานะบริษัทบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำของประเทศไทย เราเข้าใจว่ามีหน้าที่ต้องตอบแทนประเทศอันงดงามแห่งนี้ ผ่านแมริออท บิสเนส เคาน์ซิลส์ของเรา เรากำลังพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชีวิตของคนในท้องถิ่น และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล แมริออท บอนวอย ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ระดมทุนได้มากกว่า 7.8 ล้านบาทเพื่อเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส และ 200,000 บาทสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ในการช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้กับผู้คนชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย" ดาริน ฮัดสัน ประธานแมริออท บิสเนส เคาน์ซิลส์ประเทศไทย และกัมพูชา และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีชรีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) กล่าวเสริมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแมริออท บอนวอยจะเวียนกลับมาอีกเป็นครั้งที่ 4 ในปี 2568 ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/MBVGolfCharity และรอติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม! สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Serve 360 ของแมริออท กรุณาเข้าไปที่ serve360.marriott.com