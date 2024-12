ไอคอนสยามเปิดลายแทงร้านอาหารดัง วิวเด็ด! พร้อมชมพลุรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ทุกคนรอคอย

เดือนแห่งความสุขและเทศกาลเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยได้มาถึงแล้ว!แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีร้านอาหารดังในบรรยากาศริมน้ำกว่า 21 ร้าน ชวนปักหมุดความอร่อยต้อนรับศักราชใหม่ปี 2025 กับเมนูความอร่อยระดับพรีเมียมจากลิสต์ร้านดังบรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมวิวเด็ดจากพลุตระการตาในค่ำคืนของงานเคานต์ดาวน์ระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ไอคอนสยามได้อัดแน่นกิจกรรมความสุข พร้อมตอกย้ำการเป็น Global Countdown Destination ที่ใครก็ต้องมาสำหรับผู้ที่หลงรักในรสสัมผัสของเมนูอาหารไทย ขอแนะนำร้าน CAFÉ CHILLI ชั้น G โซน The Veranda ร้านอาหารอีสานแท้ๆ ที่นำอาหารอีสานมายกระดับจัดจานและปรับรสชาติให้แซ่บถูกใจทั้งคนไทยและต่างชาติ นำทัพความอร่อยด้วยเนื้อวัวออสเตรเลียย่างถ่าน เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสชาติจัดจ้านที่สามารถผสานรสชาติ หวาน เปรี้ยว เค็ม แซ่บ เข้ากับเนื้อได้เป็นอย่างดี หรือเมนูแนะนำตลอดกาลอย่างผัดไทยกุ้งแม่น้ำ ที่นอกจากกุ้งแม่น้ำจะมีขนาดใหญ่จนใกล้ขนาดจานแล้ว ยังสามารถดึงรสและกลิ่นของซอสผัดไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ส่วนจานโปรดของลูกค้าประจำหลายๆ คน ก็คือส้มตำนัตตี้อะโวคาโด เมนูซิกเนเจอร์ของ CAFÉ CHILLI อะโวคาโดเกรดดีโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่กรุบกรอบและหวานมันตัดรสกับน้ำส้มตำสุดแซ่บก็แนะนำว่าไม่ควรพลาดด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-030-1848ถัดมากับร้าน กับข้าว’ กับปลา ชั้น 5 ร้านอาหารไทยสไตล์ฟิวชั่นที่มาจากเครือร้านอาหารไอเบอร์รี่ที่รักษามาตรฐานความอร่อยในระดับเดียวกันไว้ได้เป็นอย่างดี เสิร์ฟด้วยรสชาติที่ปรุงรสมาแบบเข้มข้น ไม่หวงทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุง มีเมนู Signature คือน้ำพริกสตรอว์เบอร์รี ที่นำสตรอว์เบอร์รีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหั่นชิ้นมาคลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิจนกลายเป็นเครื่องจิ้มผักสดชั้นยอดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สั่งมาคู่กับต้มยำกุ้งแม่น้ำที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อนๆ หอมกลิ่นเครื่องต้มยำตลบอบอวลทันทีที่ยกมาเสิร์ฟ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line Official : @kubkaokubplaสายปาร์ตี้ต้องปักหมุดกับร้านวิวดี บรรยากาศเลิศร้านวิวแบบพาโนรามาที่ต้องมา ร้าน Fallabella River Front ชั้น 6 โซนทัศนานคร เทอเรซ ร้านอาหารฟิวชั่นไทย-อิตาเลียน ที่ปัจจุบันขยายความฟิวชั่นไปถึงอาหารจีนและอาหารญี่ปุ่นให้เข้ากับความทันสมัยและหรูหราของร้านได้เป็นอย่างดี โดยทางร้านมีเมนูเด็ดอย่างปลากะพงทอดพริกเกลือ มาผัดกับเครื่องพริกจนเกิดกลิ่นหอมคลุ้ง หรือจะ Fallabella Rustica เมนูพิซซ่าหน้าปิดที่อบจากเตาถ่านของร้าน ให้แป้งสัมผัสกรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ด้วยมอสซาเรลล่าชีสอย่างดี พาร์มาแฮม และน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิล เป็นจานที่ใครก็ไม่ควรพลาด ทั้งนี้ Fallabella ยังมีบริการค็อกเทล ม็อกเทล และเครื่องดื่มอีกมากมาย แต่ที่พลาดไม่ได้ต้องม็อกเทล Oh Thai เครื่องดื่มซิกเนเจอร์รสหวานซ่าที่ใช้ลิ้นจี่ มะนาว และตะไคร้เป็นส่วนผสมหลัก โดยกลิ่นสมุนไพรไทยอย่างตะไคร้จะช่วยเพิ่มองค์ประกอบของมื้ออาหารให้ครบรสได้เป็นอย่างดี หรือสายคราฟเบียร์ที่ Fallabella ไอคอนสยามก็รวบรวมจากเหล่าผู้ผลิตชาวไทยหลากหลายเจ้ามาให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลิ้มลองกันด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 096-892-6425ชวนสัมผัสรสชาติอาหารฟิวชั่นชั้นเยี่ยม และคาเฟ่ชั้นเลิศร้านครัวซองต์ชื่อดัง James Boulangerie ชั้น 6 ร้านครัวซองต์ระดับตำนานที่มาพร้อมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบจัดเต็ม การันตีความเป็นตำนานด้วยเชฟผู้มีดีกรีเป็นแชมป์ผู้พิชิตเชฟกระทะเหล็กอาหารหวานแห่งรายการ Iron Chef Thailand หรือ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ทางร้านเลือกสรรค์วัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดมาสร้างเป็นรสชาติให้เป็นเลิศที่สุดจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นครัวซองต์ที่มีเนื้อสัมผัสภายนอกกรอบและข้างในเป็นโพรงสวยเด่น เมื่อกัดเข้าไปแล้วจะได้สัมผัสที่นุ่มหนึบและหอมเนยฟุ้งไปทั่วทั้งปาก และพิเศษยิ่งกว่ากับ Black Horse ครัวซองต์ที่ทำมาจากแป้ง Black Cocoa แห่งฝรั่งเศส มีไส้เป็นถั่วแดงและชาเขียวที่บินตรงจากญี่ปุ่น มีเสิร์ฟเฉพาะสาขาไอคอนสยามเท่านั้น ส่วนเมนูอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครัวซองต์ก็ขายดีและอร่อยไม่แพ้กัน อาทิ ครอฟเฟิลไก่ทอดกรอบ ที่กรอบแบบไม่ยอมกันทั้งครอฟเฟิลและไก่ทอด เสิร์ฟมาพร้อมซอสสไปซี่มาโยแบบฉ่ำๆ หรือเฟตตูชินีซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลที่ไม่จบที่ความครีมมี่และหอมทรัฟเฟิล เพราะยังท็อปมาด้วยโฮตาเตะแบบบิ๊กไซส์ที่บินตรงมาจากทะเลญี่ปุ่น อร่อยเด็ดแบบพลาดไม่ได้ และทางร้านยังมีเมนูอาหารไทยอีกกว่า 70 รายการมาให้ลิ้มรสกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ปลาหมึกทอดซอสไข่เค็ม, หมูฮ้องภูเก็ต, เขียวหวานแก้มวัว, ไส้อั่วครัวซองต์, ผัดไทกุ้งแม่น้ำ, ปลากะพงทอดซอสสามรส, กะเพราขาหมูเยอรมัน, ต้มยำกุ้งแม่น้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 092-701-2220 หรือ LINE@ jamesboulangerieสายปิ้งย่างเลิฟเวอร์ ขอแนะนำร้านปิ้งย่างชื่อดัง Nice Two Meat U ชั้น 5 มาพร้อมคอนเซ็ปต์ Nice to Meat U on Cruise ผ่านโซน Outdoor ที่มีทำเลการปิ้งย่างขนานไปกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาจนได้ความรู้สึกเหมือนได้กินข้าวบนเรือสำราญ นอกจากนี้ที่ไอคอนสยามยังมี Soju Bar ที่ตกแต่งเหมือนคาสิโน สร้างบรรยากาศให้ดูคึกคัก มีชีวิตชีวา ช่วยให้มื้อนี้เป็นปิ้งย่างที่สมบูรณ์แบบทั้งรสชาติและบรรยากาศอย่างถ่องแท้ ส่วนเนื้อสัตว์ก็มีทั้งเนื้อหมูและเนื้อวัว และพิเศษขึ้นไปอีกเพราะว่าทางร้านจะส่งพนักงานมาย่างเนื้อให้จานต่อจาน ย่างโดยใช้ความร้อน เทคนิค และเวลาที่เหมาะสมกับเนื้อแต่ละชิ้นส่วนเพื่อให้ได้ความนุ่ม อร่อย และชุ่มฉ่ำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกันนี้ทางร้านยังมีเมนูปูทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีที่คัดมาเฉพาะปูทะเลตัวโตๆ เนื้อหวานๆ เอามาดองกับซีอิ๊วที่ทางร้านปรุงรสมาแล้วให้ได้รสชาติพอเหมาะพอดี กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเมนูอาหารเกาหลีอื่นๆ อย่างซุปกิมจิหรือข้าวผัดกิมจิชีสยืดก็เข้ากันได้ดีแบบสุดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง LINE OA : @nicetwomeatu เท่านั้นร้านอาหารจีนรสชาติแบบต้นตำรับร้าน Hong Bao ชั้น 5 ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งที่ชูจุดเด่นด้วยเมนูอาหารจีนแบบต้นตำรับ ทางร้านมีเมนูติ่มซำที่ขายดีตลอดกาลอย่างก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบ ที่นำกุ้งตัวใหญ่ตามฤดูกาลจากทะเลอันดามันมาปรุงรสให้หอมน้ำมันงาไปชุบแป้งทอดแล้วห่อด้วยแป้งก๋วยเตี๋ยวสูตรโฮมเมดที่เหนียวนุ่มเพราะความสดใหม่ เสิร์ฟมาแบบตัดชิ้นพอดีคำ กินคู่กับซอสสูตรพิเศษของทางร้านจะได้ทั้งความนุ่มนอกกรอบใน และหมูกรอบของ Hong Bao ที่แตกต่างจากที่อื่นด้วยเครื่องเทศทั้ง 24 ชนิดที่เป็นสูตรลับของทางร้านและเทคนิคการอบหมูให้สุกช้าๆ จนได้เนื้อสัมผัสที่ทั้งกรอบและยังชุ่มฉ่ำ พร้อมกันนี้ยังมีเต้าหู้ Hakka นึ่ง เมนูที่ชื่ออาจจะฟังดูแปลกไปหน่อยแต่ถ้าได้สั่งมาลองแล้วจะได้พบกับเต้าหู้ที่เนื้อนิ่มราวกับสำลี เสิร์ฟมาร้อนๆ กินคู่กับหมูสับผัดซอสที่ร้านมาบนเต้าหู้ก็อร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆ เลยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 065-245-3626 และ 062-598-3688มาร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ไปกับมื้ออาหารสุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตระการตา พร้อมชมพลุรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ที่ “ไอคอนสยาม” สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM