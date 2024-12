งานมอบรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2024 เชิดชูความเป็นเลิศของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการ และเอเจนซี่ชั้นนำในภูมิภาค

12 ธันวาคม 2024 – โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chaophraya River) ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการ และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค งานนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้กลายเป็นเวทีแห่งการรวมตัวครั้งสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์ในงานนี้ แขกผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คนได้สัมผัสค่ำคืนแห่งความหรูหราและความบันเทิง พร้อมการแสดงดนตรีที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยไฮไลต์ของงาน คือ มินิคอนเสิร์ตจากแขกรับเชิญพิเศษ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และการแสดงดอกไม้ไฟริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ส่องสว่างไสวบนท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ในค่ำคืนนี้ ได้แก่ RLC Residences จากฟิลิปปินส์ คว้ารางวัล Developer of the Year ซึ่งยืนยันถึงความเป็นผู้นำในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของฟิลิปปินส์ งานกาล่าสุดอลังการนี้ยังเป็นงานที่รวมบุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพล และนักคิด นักสร้างสรรค์ในวงการอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นเวทีเพื่อการยกย่องและแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันโดดเด่นของผู้พัฒนาโครงการและตัวแทนที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“หลังจากการจัดงาน Dot Property Awards ทั่วภูมิภาคมาอีกหนึ่งปี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ต้อนรับแขกจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาสู่งานรอบสุดท้ายที่กรุงเทพฯ” Adam Sutcliffe ผู้อำนวยการ Dot Property Group กล่าว “ความอุตสาหะและความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ และเราภูมิใจที่ Dot Property Awards ยังคงเป็นเวทีสำหรับการประกาศเกียรติคุณให้กับความสำเร็จเหล่านั้น”RLC Residences จากฟิลิปปินส์ ในฐานะ Developer of the Year คว้าไปทั้งหมด 5 รางวัล ซึ่งรวมถึงรางวัลพิเศษ Special Recognition Award for Innovation จากการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต เช่น แอพ myRLC Home ความสำเร็จครั้งใหญ่นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ RLC Residences ในการส่งมอบโครงการที่มีคุณภาพสูง เต็มไปด้วยนวัตกรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปลี่ยนโฉมของภูมิทัศน์ด้านที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Developer of the Year พร้อมกับอีก 4 รางวัลในค่ำคืนนี้” John Richard B Sotelo รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ RLC Residences กล่าว “รางวัลนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทของเราในการออกแบบบ้านที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อในยุคปัจจุบัน มันเป็นแรงผลักดันให้เรายกระดับมาตรฐานต่อไป เพื่อให้โครงการของเราสร้างคุณค่าให้แก่เจ้าของบ้านและชุมชนที่เราดูแล”ขณะเดียวกัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในแหล่งท่องเที่ยวของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง Anchan Villas จากภูเก็ต คว้ารางวัลใหญ่ Best Developer Luxury Villas ขณะที่ Dojiland จากเวียดนามคว้ารางวัล Best Luxury Residential DeveloperDeveloper of The Year Southeast Asia 2024RLC Residences (ฟิลิปปินส์)ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2024•Special Recognition Award for Innovation: RLC Residences (ฟิลิปปินส์)•Best Lifestyle Condominium Developer: RLC Residences (ฟิลิปปินส์)•Best Developer Luxury Villas: Anchan Villas (ไทย)•Best Luxury Residential Developer: Dojiland (เวียดนาม)•Best Boutique Housing Developer: FRX Capital Private Limited (สิงคโปร์)•Best Condominium Developer: Sirius by Metrics Co., Ltd. (ไทย)•Best Township Developer: Summarecon Group (อินโดนีเซีย)•Best Developer Boutique Villa: Wallaya Villas Development Co., Ltd. (ไทย)•Best Community Developer: Sunway Group (มาเลเซีย)•Best Mid-Range Housing Developer: The Cielo Haus Co., Ltd. (ประเทศไทย)•Best Developer Affordable Residential Condominium: Filinvest Land (ฟิลิปปินส์)•Best Developer Affordable Residential Housing: Filinvest Land (ฟิลิปปินส์)•Best Developer Luxury Housing Design: A35 Estate Corporation Co., Ltd. (ไทย)•Best Developer ESG: SP Setia (มาเลเซีย)•Best Developer Boutique Villa Design: Samui Grand Park Group (ไทย)•Best Mixed Use Developer: Prince Real Estate (กัมพูชา)•Best Luxury Developer: T.H Group Phuket Co., Ltd. (ไทย)•Best Innovative Developer: Elite Manor Co., Ltd. (ไทย)โครงการที่ได้รับรางวัล Dot Property Southeast Asia Awards 2024ในงาน Dot Property Southeast Asia Awards 2024 มีโครงการที่โดดเด่นมากมายได้รับรางวัล หนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดคือ Best Ultra Luxury Condominium Lifestyle Design ซึ่งมอบให้กับโครงการ Hanoi Signature โดย Ramond Holdings (เวียดนาม)•Best Luxury Condominium: Meyer Blue โดย UOL Group และ Singapore Land Group Limited (สิงคโปร์)•Best Sustainable Development: Le Pont Residences โดย RLC Residences (ฟิลิปปินส์)•Best LEED Development: ThreeE-com Center โดย SM Offices โดย SM Prime (ฟิลิปปินส์)•Best Office Development: Mega Tower โดย SM Offices โดย SM Prime (ฟิลิปปินส์)•Best Luxury Villa Development: Ayana Luxury Villas โดย T.H Group Phuket Co., Ltd. (ไทย)•Best Smart Home Condominium Development: SYNC Residences โดย RLC Residences (ฟิลิปปินส์)•Best Ultra Luxury Condominium Lifestyle Design - Hanoi Signature โดย Ramond Holdings (เวียดนาม)•Best New Launch Seaview Residential - Ayana Heights Seaview Residence โดย T.H Group Phuket Co., Ltd. (ไทย)•Best Brand-New Condominium Development - Aroon Siriraj Triple Station โดย The Amarin Company Limited (ไทย)•Best Masterplan Residential Development: Mutti Family Villas โดย Mutti Developing Co., Ltd. (ไทย)•Best Luxury Beachfront Residences: Seven Palms Sentosa Cove โดย SC Global Developments (สิงคโปร์)•Best Luxury Condominium Architectural Design Development: Shaanti Hillview โดย Elyana Phuket โดย Ram Living Co., Ltd. (ไทย)•Best Investment Residential and Commercial Development - Wyndham Jomtien Pattaya โดย Siam Inter World Asset Co., Ltd. (ไทย)•Best Luxury Mixed-Use Development: One Sophia โดย CEL Development (สิงคโปร์)•Best Luxury Lifestyle Villa Development: Canopy Hills Phuket โดย Hugs Management Co., Ltd. (ไทย)•Best Lifestyle Design Development: VIC Grand Square โดย VIC Group (เวียดนาม)•Best Resort Pool Villa Development: Lek Nana Pool Villa Bophut Samui โดย Lek Construction & Property Limited (ไทย)•Best Iconic Landmark Development: Bay of Lights โดย Canopy Sands Development (กัมพูชา)•Best Boutique Villa Development: Nakara Grand Luxury Villas Phuket โดย Nakara Estate Group Co., Ltd. (ไทย)•Best Luxury Condominium Interior Design Development: Shaanti Hillview โดย Elyana Phuket โดย Ram Living Co., Ltd. (ไทย)•Best Luxury Housing New Launch - The Sylva Pattaya โดย Arneja Estates (ไทย)•Best Serviced Apartment - The Atera โดย Paramount Corporation (มาเลเซีย)•Best Villa Development - Capella Villas โดย Capella โดย Metrics Co., Ltd. (ไทย)•Best Design Villa Interior Design - Salty Jim Villa โดย DM Projects Group (อินโดนีเซีย)•Best Design Boutique Resort - Sandscape Pool Villa Hua Hin - Pranburi โดย Tananont Estate Co., Ltd. (ไทย)•Best Premium Villa Development: Sunti Residences โดย Edenic Company Limited (ไทย)•Best Retirement Community New Launch: Infinity Life Club โดย Infinity Life Club Co., Ltd. (ไทย)•Best Luxury Villa Architectural Design Development: Elyana Hillview Collection Phuket โดย Ram Living Co., Ltd. (ไทย)รางวัล Agency Excellence Awardsตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นสะพานเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งมอบบริการที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างมีชีวิตชีวา การจัดงานฉลองให้กับความสำเร็จของพวกเขาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ Dot Property Awards โดดเด่นในภูมิภาคนี้ ตัวแทนทั้งสองรายได้รับรางวัลสำหรับความเป็นเลิศด้านการใช้กลยุทธ์ customer reference (ใช้ลูกค้าอ้างอิง) และการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายของ Dot Property Group ในการประเมินจากปริมาณการสอบถาม เวลาการตอบกลับ และอัตราการปิดการขายThai Property Investor Co., Ltd. (ไทย)CMP Group (ไทย)งานมอบรางวัลจัดขึ้นที่โรงแรม คือ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chaophraya River) โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 350 คนจากองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคทาง Dot Property Southeast Asia Awards 2024 ขอขอบคุณ Savills Thailand และ Mr. Robert Collins (CEO) ที่ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการของงานอีกครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ยังขอขอบคุณโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในฐานะพันธมิตรสถานที่จัดงานอย่างเป็นทางการ และ Mercedes-Benz Primus Group ผู้ให้บริการรับส่ง VIP ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องงาน Dot Property Awards ยังคงเดินหน้าจัดต่อในปี 2025 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานได้ที่ event@dotpropertygroup.com