ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้า สร้างสุขภาพดีครบทุกมิติ กับแคมเปญ Active Health Well Being

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ย้ำแนวคิด Beyond Insurance เป็นมากกว่าประกันภัย จัดกิจกรรม “Thaivivat Active Health Well Being - Exclusive Battlefield “ภายใต้แคมเปญ Active Health Well Being ด้วยการมอบประสบการณ์สุดพิเศษปลายปี แทนคำขอบคุณสำหรับลูกค้าคนสำคัญ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้าน Entertainment กับ E-Gokart Track และเกมจาก Playerbox ร่วมกับแขกสุดพิเศษ อย่าง EV Girls เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกพร้อมมอบประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันภัย ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ E-Gokart Track จุฬา 28ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำทัพผู้บริหารและพนักงานต้อนรับลูกค้าคนสำคัญเข้าร่วมกิจกรรม “Thaivivat Active Health Well Being - Exclusive Battlefield” พร้อมมอบความสนุกด้วยกิจกรรมและเกมต่าง ๆ เพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายสำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าประกันสุขภาพ Active Health ผ่านแคมเปญ Active Health Well Being ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ชีวิตดีครบทุกมิติ” เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าประกันสุขภาพ Active Health ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเสริมสร้างสุขภาพดีผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ (Healthy) ความบันเทิง (Entertainment) และการท่องเที่ยว (Travel) ผ่านพาร์ทเนอร์ชั้นนำ โดยลูกค้าสามารถสะสม TVI Well Point เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพรายเดือนสูงสุดถึง 40% นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอความบันเทิงและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ในใจลูกค้าสนใจสมัครใช้ประกันสุขภาพ Active Health และติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์และโปรโมชั่นดี ๆ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้ที่ https://www.thaivivat.co.th/,https://www.facebook.com/thaivivat และ LINE Official Account “THAIVIVAT INSURANCE”