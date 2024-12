"ชิปปี้ ศิรินทร์" ใจอ่อน ยอมเปิดหน้าแฟนหนุ่มในวันเกิดฝ่ายชาย

แม้จะเปิดตัวว่าช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพู กำลังอินเลิฟแบบสุดๆ สำหรับนางเอกสาว “ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์” เพราะกำลังคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนอกวงการมาพักใหญ่ แต่ทว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ยอมเปิดหน้าหนุ่มข้างกายให้แฟนๆ ได้เห็นแบบจะๆ สักทีแต่ล่าสุด “ชิปปี้ ศิรินทร์" ใจอ่อนแล้ว ออกมาโพสต์คลิปภาพโมเมนต์ช็อตสวีทหวานของเธอกับแฟนหนุ่มให้เห็นชัดๆ ในวันคล้ายวันเกิดของฝ่ายชาย พร้อมแคปชั่น "Happy birthday to my lighthouse..To forever more fun with you"งานนี้หลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ก็มีเพื่อนๆ แฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ อาทิ ว้ายยยยได้เห็นหน้าแล้ว, พี่ปันหล่อมากคะ, เย้ๆๆๆ น่ารัก, เปิดหน้าแล้วในที่สุด