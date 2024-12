FD Expo 2024 ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ ขับเคลื่อนเมืองธุรกิจสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) ประจำประเทศไทย และพันธมิตร จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “Thailand Friendly Design Expo 2024 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 8” ในวันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ.2567 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “แตกต่าง หลากหลาย มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน”โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ (1) ร่วมขับเคลื่อนเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) และธุรกิจไมซ์เพื่อทุกคน (MICE for All) (2) ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบทบาทผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (3) รองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี การออกแบบ และบริการ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้รถเข็น และครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนที่รักสุขภาพ (4) การออกแบบบ้าน ที่อยู่อาศัย สถานที่ และ/หรือบริการที่มีอารยสถาปัตย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงสถานที่และบริการสาธารณะต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ที่ใช้เก้าอี้รถเข็น และครอบครัวมางานเดียวครบเครื่อง เรื่องธุรกิจสุขภาพ เวลเนสการออกแบบ “อารยสถาปัตย์” ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รองรับ “สังคมผู้สูงวัย” และ “คนทุกวัย” สู่เป้าหมาย “คนไทยอายุยืน” และมี “คุณภาพชีวิตที่ดี” สำหรับ “คนทั้งมวล” อย่างยั่งยืนข้อมูลเพิ่มเติม : 081 855 1199, 098 1199 888 อีเมล์ fdexpo.th@gmail.comดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/fdexpoWebsite: www.thailandfriendlydesignexpo.com