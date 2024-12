เสียเงินแถมโดนด่า!! "กิต Three Man Down" เปิดหลักฐานงัดกล้องวงจรปิดโต้ หลังถูกกล่าวหาว่า ขับรถชนแล้วหนี

กลายเป็นเรื่องที่ทำเอานักร้องหนุ่ม "กิต Three Man Down" เกิดอาการเซ็งสุดๆ จนต้องออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยและแชร์เป็นอุทาหรณ์ หลังจากที่เจ้าตัวเจอเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหาว่า ชนแล้วหนี โดนกร่างใส่ สุดท้ายคดีพลิกคนละโดย "กิต Three Man Down" ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "เรื่อง นายก็เป็นได้นะฮีโร่ ตอน แต่มึงช่วยไม่กร่างก่อน เสียเงิน โดนด่า หาว่าชนแล้วหนี แล้วเกือบมีเรื่องอีก แต่เอาเป็นว่ามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ละกันครับเมื่อวานตอนเย็น (13 ธค 19.15 โดยประมาณ) ผมขับรถจะไปทานข้าวกับเพื่อนแถวพัฒนาการ ตำแหน่งร้านอยู่แถวๆ ซอย32 ผมเลยขับชิดซ้ายมาตั้งแต่ก่อนถึง ตรงแยกซอย32 เพราะผมกลัวจะขับเลยร้าน ผมขับตามรถขนน้ำแข็งมาช้าๆ เพราะกลัวแซงแล้วขับเลย พอขับมาเรื่อยๆ พ้นซอย32 รถมันก็ติดนิดหน่อยขยับไปช้าๆ ผมเจอหน้าร้านพี่ยามเปิดรั้วให้ ขับเข้าไปจะจอดรถ มีมอไซขับมาบีบแตรมาอย่างรัว ปี๊บๆๆๆๆๆๆ แล้วตะโกน “เฮ้ย มึงชนแล้วหนีอ่อ” ผมคิดในใจ ชิบหายละกุไปชนตอนไหนวะ? ผมงงจัด ลดกระจก ถามไปว่าผมชนเหรอ ? พี่มอไซแม่งใส่ผมเป็นชุดด่านู่นนี่บอกว่าชนแล้วหนีผมบอกว่า เอ้ยถ้าผมชนผมต้องได้ยิน นี่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย พี่มอไซพูดใส่มาอีกเป็นชุดบอกจะไม่กลับไปดูเลยเหรอ?ขับหนีมาเลยเหรอ? ผมเลยบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้หนี ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมชน ถ้าผมรู้ผมจอด รับผิดชอบอยู่แล้ว ผมเลยถอยไป หน้าร้านเพื่อไปหาคนที่เค้าบอกว่าผมชนเค้า ลุงแกขับรถมาช้าๆ ลงมา บอกว่าผมไปเบียดเค้า สภาพลุงคือ หมวกกันน็อคแตก มือมีแผล(หมูแดง) บังโคลนล้อหน้าแตก กระจกซ้ายแตกตอนนั้นผมคิดว่า ผมจะไม่ได้ยินเสียงที่ผมชนขนาดนี้ได้ยังไงวะ? ผมคุยกับลุงว่ามันเกิดอะไรขึ้น ลุงบอกว่าผมไปเบียดเค้า เค้าเลยเสียหลักรถเลยล้ม หน้ากระแทกฟุตบาท แต่โชคดีใส่หมวกกันน็อคไม่งั้นหน้าแหกไปแล้วระหว่างนั้นพี่มอไซคนนั้นแม่งก็ยืนด่าผมอยู่ตลอดนะ แล้วพยายามพูดว่า ถ้าไม่รับผิดชอบลุงมึงเจอแน่ จะไปเรียกพวกมา “ถ้าลุงไม่ได้รับความยุติธรรมลุงบอกผมนะ“ ”กูอะลูกน้องบัง…” (สักชื่อผมฟังไม่ทัน) “ถ้ามึงไม่รับผิดชอบมึงไปตัดกระเจี๊ยวเหอะ” “กูอายุ 33 แล้ว มึงอายุเท่าไหร่?“ กูอะอยู่แถวนี้อยู่แล้ว อยากเจอก็เรียกมาได้ตลอดนะ“แล้วคือแม่งแบบนี้ตลอดการคุยกับลุง ผมพยายามจะไม่สนใจละ แต่ผมมาวิบตรงที่เค้าพยายามบอกว่าผมชนแล้วหนีเนี่ยแล้วพอคนเริ่มมามุงผมก็ไม่อยากให้มันรบกวนคนอื่น ผมถามว่าลุงอยากให้เรียกประกันไหม ผมเรียกให้แล้วซ่อมรถลุงให้หมดเลย เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเอาไหมครับ ลุงบอกว่าอยากไปหาหมอมากกว่ารถมันไม่เป็นอะไรมาก ผมเลยบอกว่า งั้นเดี๋ยวผม ออกค่ารักษาพยาบาลให้ ขอเลขบัญชีลุงหน่อย ลุงจะไปโรงพยาบาลอะไรหลังจากนั้น ผมประเมิน ค่ากระจก ค่าหมวก ค่าทำแผล ค่าบังโคลนผมเลยโอนไปให้ลุง 5,000 บาท แล้วบอกว่าลุงเอาเงินนี่ไปหาหมอแล้วซ่อมรถด้วยนะ ผมแสดงความตั้งใจของผมเลยว่าผมไม่ได้จะหนี ผมไม่ได้ยินว่าผมไปชนลุง ลุงบอกว่าโอเคแล้วครับ แล้วลุงก็ขับรถออกไปเรื่องจบลง ผมมาเปิดกล้องที่รถดู (ผมมีแปะคลิปไว้ทั้งกล้องหน้าและหลัง ให้ดูทั้งความเร็วและที่ลุงบอกว่าผมไปเบียด ไปจนถึงช็อตที่พี่มอไซฮีโร่โผล่มาด่าเลย)สรุปคือ ตามคลิป ไอ้เยดเขร้ ผมไม่ได้ขับไปเบียดเลยนี่หว่า ลุงแม่งออกมาจากซอย เร่งเครื่องแล้วตกใจไฟเบรก(ซึ่งที่ผมเบรกเพราะรถมันติด ความเร็วที่ผมขับมันคือปล่อยไหลไปเรื่อยๆ) แล้วลุงดันกำเบรกล้อหน้าหลังเร่งเครื่อง รถมันเลยเสียหลักล้ม แล้วพี่มอไซแม่งก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย ขับตามมาด่ากู บอกให้ไปรับผิดชอบ แล้วจะมามีเรื่องกับกูอีก คือกุงงไปหมดเลย เสียเงิน 5,000 แถมโดนด่าอีก กุงงไปหมดกุส่งคลิปไปหาลุง ลุงแม่งอ่านไม่ตอบ สงสัยบล็อคกูไปละ สรุปคือใครโดนใคร ใครเสียหายวะเนี่ยเรื่องนี้ไม่รู้ว่าไอ้พี่มอไซคนนั้นจะมาเห็นโพสนี้มั้ย แต่ผมมีคำถามอยากจะถามหน่อย1. คือพี่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเหรอวะ เลยมาหาว่าผมทำสิ่งนั้น แล้วพูดจาไม่ดีแบบนั้น เพราะเท่าที่ดูกล้องคือมึงไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยนะ2. พี่เป็นลูกน้องใครนะ แล้วคนนั้นเค้าทำให้พี่สามารถมากร่างกับประชาชนคนอื่นๆได้เลยเหรอ?เอาเป็นว่าทำบุญไปละกันแม่งเอ้ยแต่กูวิบ ไอ้มอไซผู้ผดุงความยุติธรรม ที่ไล่ให้กูไปตัดกระเจี๊ยวมากเลยหวะ"