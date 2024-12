"NEON Countdown 2024" พร้อมระเบิดความมันส์! นำทีมโดย Martin Garrix และดีเจระดับ World Class อีกมากมายจัดเต็มเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าที่ Wonder World Extreme Park

เตรียมตัวให้พร้อม! ปลายปีนี้เราจะพาคุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่แบบสุดมันส์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ทุกคนรอคอย ซึ่งครั้งนี้ยกมาตรฐานความสนุกให้เหนือกว่าทุกปี ด้วยการแสดงสดสุดอลังการจากศิลปินและดีเจ World Class จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมโปรดักชั่นสุดล้ำที่รับรองว่าจะทำให้ค่ำคืนเคาท์ดาวน์ของคุณเต็มไปด้วยความทรงจำสุดพิเศษ!พบกับไลน์อัพสุดตระการตาที่ต้องห้ามพลาด:• Martin Garrix ดีเจอันดับ 1 ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง Animals, Carry You, และ Scared to Be Lonelyเตรียมพบกับการแสดงสดสุดพิเศษในช่วงเคาท์ดาวน์! โอกาสที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด!• Dimitri Vegas & Like Mike สองพี่น้องดีเจระดับโลกจากเบลเยียม พร้อมเพลงฮิตอย่าง Thank You (Not So Bad), Tremor, และMammoth ที่จะเติมพลังสุดมันส์ให้กับค่ำคืนนี้!• MRAK ศิลปินจากอิตาลีที่เตรียมเดบิวต์ในเอเชียเป็นครั้งแรก พร้อมเซ็ต Melodic Techno ผสาน Visual Arts สุดล้ำในธีม “We Don’t Follow”• Lost Frequencies ดีเจอันดับ 20 ของโลก เจ้าพ่อเพลง Melodic House อย่าง Are You With Me พร้อมสร้างความสุขผ่านจังหวะดนตรีที่ฟังแล้วติดหูและเพลิดเพลินสุดๆ• HI-LO โปรเจกต์ Techno สุดพิเศษจาก Oliver Heldens ที่มาพร้อมจังหวะ Underground สุดเข้มข้น• Indira Paganotto ดีเจหญิงสาย Techno ผสาน Psy Trance จากสเปน เตรียมมอบความสนุกในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครและยังไม่หมด! เตรียมพบกับ Bassjackers, Amber Broos, Marnik และศิลปินอีกมากมายที่กำลังจะประกาศเร็วๆ นี้ งานนี้รับรองว่า "ความพิเศษ" จะเกินคาดแน่นอน!ไฮไลต์ของงาน: นอกจากเสียงเพลงสุดมันส์แล้ว ยังมี โชว์พลุสุดตระการตา ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนเคาท์ดาวน์ของคุณให้เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจ พร้อมโปรดักชั่นแสง สี เสียง และเวทีสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะข้อมูลงาน:• สถานที่จัดงาน: Wonder World Extreme Park, กรุงเทพฯ• วันจัดงาน: 30-31 ธันวาคม 2024 (ประตูเปิดตั้งแต่ 16:30 น.)• ราคาบัตร:o General Admission (GA): 2 วัน ราคา 4,200 บาท (บัตรวันเดียว 31 ธ.ค. ขายหมดแล้ว!)o Premium GA (PGA): ราคา 7,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษ เช่น Fast Lane, ห้องน้ำส่วนตัว และโซนพักผ่อน• จองบัตรได้ที่: : https://www.ticketmelon.com/neoncountdown/neoncountdown2024สิ่งอำนวยความสะดวกภายในงาน:• อาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย รวมถึงตัวเลือกสำหรับสายมังสวิรัติและวีแกน• มีตู้ ATM, จุดชาร์จแบต และจุดปฐมพยาบาลพร้อมทีมดูแลมืออาชีพ• Beauty Bar บริการแต่งหน้าและทำผมสุดเก๋ สำหรับสาวๆ ที่อยากเสริมลุคให้ปัง พร้อมสนุกไปกับบรรยากาศเฟสติวัล• บริการรถบัสเส้นทาง เฟสติวัลไปยัง RCA หรือทองหล่อ และ CABBรถ (VIP Taxi) ที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมสนุกได้เต็มที่แบบไร้กังวล• ระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมหมายเหตุ: สำหรับบัตร 2 วัน คุณสามารถสนุกได้ทั้งสองวัน แต่ในวันเดียวกันหากออกจากงานแล้วจะไม่สามารถกลับเข้างานได้เตรียมพบกับค่ำคืนแห่งความมันส์ระดับโลก! อย่ารอช้า รีบจองบัตรและมาร่วมระเบิดความสนุกไปพร้อมกับผู้ร่วมงานกว่า 20,000 คนต่อวันจากทั่วโลก ในเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี งานนี้ไม่เพียงแค่สร้างความสุข แต่ยังมอบประสบการณ์เคาท์ดาวน์สุดพิเศษที่คุณจะพูดถึงไปอีกนาน! ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/neoncountdown/