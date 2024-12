Tatler Best of Asia 2024: งานวันที่สอง แสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล Best in Class

หลังจากการประกาศ 100 อันดับโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ทั่วเอเชียในวันแรก ซึ่งมีผู้นำในวงการกว่า 500 ท่านเข้าร่วม Tatler Asia เดินหน้าจัดงานแสดงความยินดีกับความเป็นเลิศด้านการบริการต้อนรับของเอเชียในวันที่สองของงาน"Best In Class"ด้วยความร่วมมือกับแบรนด์ Tumi, โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, Mastercard, The Macallan, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ Jagota รางวัล Tatler Best ยกย่องความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาของเอเชีย รางวัลนี้มอบให้เพื่อเชิดชูและแสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดแห่งปีในหมวดต่างๆ อาทิ Hotel of the Year, Restaurant of the Year และ Bar of the YearHotel Of The Yearมอบให้แก่ Rosewood Hong KongRestaurant Of The Yearมอบให้แก่ WingBar Of The Yearมอบให้แก่ Bar Benfiddichสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล Best In Classรางวัล Best In Class ตกเป็นของ 27 สถานประกอบการจากทั่วเอเชียที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพ และประสบการณ์ของแขก สถานประกอบการเหล่านี้เป็นตัวแทนของที่สุดของความเป็นเลิศ แต่ละรายได้รับเลือกจากการมีส่วนอย่างมากต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการ ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่หน้า ลิงก์นี้ : https://media.tatlerasia.com/list/best#tatler-best-in-class หรือดูหมายเหตุถึงบรรณาธิการด้านล่างสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล Tatler Best ได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอันทรงเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย Sean Fitzpatrick ซึ่งเป็น Chief Experience Officer และ Andy Cheng ซึ่งเป็น Regional Head of Dining ของ Tatler รวมถึงบรรณาธิการด้านอาหารและการท่องเที่ยวของ Tatler รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์กว่า 300 ท่าน โดยมี Jeremy Jauncey ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Beautiful Destinations ร่วมเป็นประธานร่วมในการคัดเลือกJeremy Jauncey ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Beautiful Destinations กล่าวว่า "ผมมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Tatler Best ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินร่วม เพื่อเชิดชูความสามารถอันน่าทึ่งในอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับของเอเชีย ตั้งแต่วันแรกของการรวบรวมรายชื่อจนกระทั่งนำทั้งหมดมาพิจารณา งาน Tatler Best of Asia เป็นงานที่มีชีวิตชีวา และนี่เป็นการเดินทางที่สร้างบันดาลใจ ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการทุกแห่งที่ได้รับรางวัล ผมหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นลำดับต่อไปสำหรับ Tatler Best และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านความเป็นเลิศในแวดวงการบริการต้อนรับของเอเชีย"วันที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจและประสบการณ์นอกเหนือจากรางวัล งานวันที่สองยังมีกิจกรรมที่มีส่วนเพิ่มพูนความรู้และประโยชน์ให้แก่แขก ประกอบด้วยการเสวนา มาสเตอร์คลาสต่างๆ และโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากแบรนด์แบบเข้มข้นถึงแก่น ซึ่งทั้งหมดออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ในวงการ และด้วยจำนวนผู้ทรงอิทธิพลแถวหน้าในแวดวงที่มาร่วมงานกว่า 20 คนจากทั่วภูมิภาค งานนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม ซึ่งในจำนวนนี้มีเซเลบริตี้ชาวไทยอย่าง ไบรท์ วชิรวิชญ์ พร้อมด้วย บลู พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ, กฤษดา สุโกศล แคลปป์, เชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ, เกรซ-กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า,หวาย-ปัญญริสา เธียรประสิทธิ์, เจย์-เปิ้ล สเป็นเซอร์, พลพัฒน์ อัศวะประภา, อรุโณชา ภาณุพันธุ์, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, เพชร-ภิพัชรา แก้วจินดา และ ฌอห์ณ จินดาโชติ, เจนสุดา-พอล สิริสันต์, อุ๊–มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, ชาย อนันทวีป, แดน เหตระกูล, และ แอนโทเนีย โพซิ้ว ร่วมงานด้วย นอกจากนี้ ยังมีวิโอเลต วอเทียร์ ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการแสดง 4 บทเพลงสุดฮิตของเธอTatler Best Talks:Tatler Best Talks รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวงการเพื่อสรุปเทรนด์ใหม่ๆ และประเด็นสำคัญๆ ในอุตสาหกรรมการบริการต้อนรับและสินค้าและบริการในหมวดลักซ์ชัวรี ผู้เข้าร่วมได้ลงลึกถึงสถานะของประเทศไทยในฐานะจุดหมายการเดินทางระดับโลก หารือถึงความสำคัญของแนวคิด F&B ภายในโรงแรม และฟังข้อมูลเชิงลึกด้านการสร้างเนื้อหาจาก Jeremy Jauncey ในมาสเตอร์คลาสที่จัดขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ช่วงสำคัญ คือ การเสวนาระหว่าง Imran Amed และ Jauncey เกี่ยวกับการบรรจบกันของแฟชั่น ความหรูหรา และการบริการ ซึ่งเปิดมุมมองให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นแนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกันเหล่านี้ นอกจากนี้ Tatler Best Talks ยังได้รับเกียรติจากคุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมเปิดมุมมองความสำเร็จของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยเน้นเสน่ห์ของความหรูหราที่ผสานวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความยั่งยืน และการโปรโมตจุดหมายใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับสูงTatler Best of Asia Takeover Seriesไฮไลท์บางส่วน ประกอบด้วย:•Exclusive Dining Experiences: การสร้างสรรค์เมนูอาหารระดับโลกนำเสนอโดย Julien Royer (Odette, สิงคโปร์), Kai Ho & Vincent Thierry (Taïrroir, ไทเป & Chef's Table, กรุงเทพฯ) และ Ricardo Chaneton (Mono, ฮ่องกง) และอื่นๆ ประกอบด้วยมื้ออาหารแบบ four-hand เมนูพิเศษ และการร่วมงานกับเชฟดาวรุ่งในท้องถิ่น•Cocktail Bar Pop-Ups & Guest Shifts: การคัดสรรมิกโซโลจิสต์ชั้นนำของภูมิภาค อาทิ Antonio Lai (Quinary, ฮ่องกง), Dohyung 'Demie' Kim (Zest, โซล) และ Prantik Haldar (The Bombay Canteen, มุมไบ) และอื่นๆ เพื่อนำเสนอสูตรเฉพาะตัวของซิกเนเจอร์ค็อกเทล พร้อมกิจกรรมชิมอาหารแบบอินเทอร์แอคทีฟMastercard ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักด้านประสบการณ์ โดยมอบสิทธิพิเศษในการจองผ่าน Priceless.com สร้างประสบการณ์ด้านการบริการต้อนรับที่น่าจดจำ Tatler Best of Asia Takeover Series ได้จัดขึ้นที่ 1970 Bar, Spire Rooftop Bar, The Pavilion, Tiara Room และ Grand Lobby Bar ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, Blue by Alain Ducasse ณ ICONSIAM, RAYNUE ณ เกษรวิลเลจ, Chef’s Table ณ lebua at State Tower, Firefly Bar ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ, Nobu Bangkok ณ EA Rooftop at The Empire, Maison Dunand และ Bar UsThe Macallan Mastery Experienceผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจาก The Macallan ในฐานะ Spirits Partner ผู้ให้การสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ชั้นนำแต่เพียงผู้เดียว โดยจะได้ดมกลิ่น โน้ต และรสชาติของ Double Cask Collection นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะนำแขกผู้มีเกียรติไปเรียนรู้ศิลปะการทำวิสกี้และสัมผัสงานฝีมือที่สะท้อนความเป็นแบรนด์วิสกี้หรูระดับโลกBest In Class Awards Gala Dinnerเป็นการปิดฉากสองวันแห่งการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานกาล่าดินเนอร์ Best In Class Awards สุดหรู ที่เป็นเสมือนงานชุมนุมผู้นำด้านการบริการต้อนรับแถวหน้าของเอเชียในค่ำคืนอันน่าจดจำ ในงานเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจและการเชิดชูเกียรติขณะที่สถานประกอบการชั้นนำได้รับรางวัลยืนยันผลงานอันยอดเยี่ยมของพวกเขา งานดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากเชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ จากร้าน POTONG เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร จากร้าน Le Du เชฟชุมพล แจ้งไพร จากร้าน R-HAAN และเชฟ บิ๊ก-ธิติสรณ์ อมตะสินธุ์ จาก Dusit Thani Bangkok ร่วมรังสรรค์เมนูดินเนอร์สุดพิเศษหมายเหตุถึงบรรณาธิการ:ไฮไลท์เกี่ยวกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล:•Hotel of the Year ได้แก่ Rosewood Hong Kong ส่วน Restaurant of the Year ได้แก่ Wing และ Bar of the Year ได้แก่ Benfiddich•การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์: สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลมาจาก 15 ประเทศทั่วเอเชีย แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสถานประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นและแนวทางด้านการบริการต้อนรับที่แตกต่าง•ประเทศชั้นนำที่ได้รับรางวัล: ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย นำหน้าประเทศอื่นในแง่จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล สะท้อนถึงอิทธิพลที่โดดเด่นในแวดวงการบริการต้อนรับของเอเชีย•สถานประกอบการใหม่ๆ ที่น่าจับตามอง: ปีนี้มีการนำเสนอสถานประกอบการที่กำลังเติบโตและดาวรุ่งในอุตสาหกรรม พร้อมรางวัลโดดเด่นอย่าง Rising Star (Restaurant) ตกเป็นของ Joris Rousseau จาก Feuille ในฮ่องกง และ Rising Star (Bar) เป็นของ Wakana Murata จากญี่ปุ่น ตอกย้ำให้เห็นความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาคตของอุตสาหกรรมนี้รายชื่อโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ที่ได้รับรางวัล Tatler Best In Class:1.โรงแรม - Hotel of the Year : Rosewood Hong Kong / ฮ่องกง2.โรงแรม - Best City Hotel : Rosewood Hong Kong / ฮ่องกง3.โรงแรม - Best Resort : Amanpuri / ไทย4.โรงแรม - Best Wellness Retreat : Joali Being / มัลดีฟส์5.โรงแรม - Best Destination Hotel : Six Senses Thimphu / ภูฏาน6.โรงแรม - Best Boutique Hotel : The Siam Hotel / ไทย7.โรงแรม - Best Design : Capella Shanghai, Jian Ye Li / จีน8.โรงแรม - Best New Hotel : Janu Tokyo / ญี่ปุ่น9.โรงแรม - Best Heritage Hotel : Raffles Singapore / สิงคโปร์10.โรงแรม - Best Innovation : Desa Potato Head / อินโดนีเซีย11.โรงแรม - Best Service : The Upper House / ฮ่องกง12.ร้านอาหาร - Restaurant of The Year : Wing / ฮ่องกง13.ร้านอาหาร - Best New Restaurant : Khaan / ไทย14.ร้านอาหาร - Best Innovation : Sézanne / ญี่ปุ่น15.ร้านอาหาร - Best Pastry Chef : Louisa Lim from Odette / สิงคโปร์16.ร้านอาหาร - Best Design : Brasserie Astoria / สิงคโปร์17.ร้านอาหาร - Best Sommelier : Kevin Lu from Logy / ไต้หวัน18.ร้านอาหาร - Best Service : Kyoto Kitcho Arashiyama / ญี่ปุ่น19.ร้านอาหาร - Rising Star : Joris Rousseau, Feuille / ฮ่องกง20.ร้านอาหาร - Legacy Award : Chumpol, R-Haan / ไทย21.บาร์ - Bar of The Year : Bar Benfiddich / ญี่ปุ่น22.บาร์ - Best New Bar : Wu / ไต้หวัน23.บาร์ - Best Innovation : Zest / เกาหลีใต้24.บาร์ - Best Design : Atlas / สิงคโปร์25.บาร์ - Best Service : The Savory Project / ฮ่องกง26.บาร์ - Rising Star : Wakana Murata / ญี่ปุ่น27.บาร์ - Legacy Award : Shatbhi Basu / อินเดีย