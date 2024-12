“พีพี“ เสิร์ฟความสุขส่งท้ายปี ผ่าน “COLORS CULTURE” พร้อมเสิร์ฟความสุขส่งท้ายปลายปี ในคอลเลกชันใหม่ the Holiday Collection 19 – 22 ธันวาคมนี้

COLORS CULTURE แบรนด์สินค้าที่ก่อตั้งโดย พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร พร้อมเสิร์ฟความสุขเฉลิมฉลองเทศกาลสุดพิเศษนี้ ด้วยการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ the Holiday Collection ในงาน “Unwrap the Magic of the Season with COLORS CULTURE” กับคอลเลกชันเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เข้ากับบรรยากาศเฉลิมฉลองช่วงปลายปี ที่มาในคอนเซ็ปต์ “POP ART POP COLORS POP CULTURE” เพื่อเป็นของขวัญพิเศษมอบให้กับลูกค้าในโอกาสส่งท้ายปี โดย COLORS CULTURE เป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้กับทุกลุค ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์,สเวตเชิ้ต, ฮู้ดดี้, เสื้อแจ็กเก็ต, หมวกแก๊ป รวมไปถึงกระเป๋า เครื่องประดับและ Accessories ต่าง ๆ ที่ไม่ว่าหยิบมาสวมใส่ในฤดูไหน ๆ ก็เข้ากันได้ในทุกโอกาส เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอบโจทย์หลากหลายในทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม่ควรพลาดห้ามพลาด!! กับคอลเลกชันส่งท้ายปี พร้อมมาอัพเดทสีสันของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่นำเทรนด์ก่อนใคร พิเศษสุดกับผ้าพันคอรุ่นพิเศษ จำนวนจำกัด ที่ผลิตออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีน้องมาสคอตไอคอนนิคประจำแบรนด์สุดน่ารัก Chubby และ Woody ที่พร้อมมาทักทายทุก ๆท่าน พบกับทั้งหมดนี้ได้ที่งาน Unwrap the Magic of the Season with COLORS CULTURE กับ Pop-up Store สุดชิคหนึ่งเดียวใจกลางเมืองของ COLORS CULTURE เริ่มขายสินค้าที่แรกตั้งแต่วันที่ 19-22 ธันวาคมนี้ และ สามารถมาร่วมชมบูท ได้ถึงวันที่ 4 มกราคม 2568 ที่ The Storeys Square ชั้น G โครงการ One Bangkok#ColorsCulture#theHolidayCollection#CCatOneBangkok