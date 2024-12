“ลูกหมี รัศมี” ตัวแม่ซุปเปอร์โมเดล! โดดไปเป็นนักร้อง ปล่อยซิงเกิ้ลแรก “นะจ๊ะนะจ๊ะ”

ต้องจับตา! มีแววฮอตแรงสนั่นประเทศ! แรงยาวไปๆ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี“ ที่ช่วงนี้งานแน่น ทั้งสอนบุคลิกภาพ เดินแบบ รับงานอีเวนต์ แต่อีกหนึ่งงานที่เธอรอมานาน กับบทบาทใหม่สุดไฉไลกับการเป็นนักร้องครั้งแรก พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแรก ชื่อเพลง ‘นะจ๊ะ นะจ๊ะ’ ที่จะมากระแทกหูแบบขีดสุด!!!ลูกหมี เปิดใจดังๆ ไว้ว่า ‘หมีเต็มที่กับการเป็นนางแบบ เป็นครูสอนบุคลิกภาพมานานแล้วค่ะ อีกงานที่ใฝ่ฝันมากๆ อยากจะทำมานานแล้ว คือการเป็นนักร้อง และเป็นงานที่หลายคนถามมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะทำเพลง บังเอิญหมีได้มีโอกาสได้ รู้จักกับ พี่กฤต โปรดิวเซอร์ พี่เขาก็มีเขียนเพลงดีๆ น่ารักๆ ชื่อเพลง นะจ๊ะ นะจ๊ะ เป็นเพลงสไตล์ Disco pop สนุกสนาน เนื้อเพลงน่ารัก ๆ สดใส หมีใช้เวลาเกือบ 2 เดือน ในการทำงาน ในเอ็มวีก็จะมีการเต้นคัฟเวอร์ สนุกสนาน อยากให้ติดตามฟัง เป็นเพลงน่ารักส่งท้ายปีใหม่ และอยากให้ทุกคนดูแลตัวเอง ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และหมี ชวนเพื่อนนางแบบ กิ้บบี้ ริญญาภัทร์ รังสิมาภิวัฒน์ มาร่วมคอรัสในเพลงนี้ หมีเต็มที่ทุ่มสุดตัวจริงๆ อยากให้งานออกมาดี โดนใจคนฟัง ชอบไม่ชอบหมีอยากให้เปิดใจฟังกันก่อนนะจ๊ะ นะจ๊ะ ฝากติดตามหมีได้ทางช่องทาง Tiktok : Lookmeechannel https://www.tiktok.com/@lookmeechannel?_t=ZS-8ryn4YMNEeu&_r=1และ IG : Lookmeerusamehttps://www.instagram.com/lookmeerussame?igsh=MWx5Y2ZiaDRqdzQyag==ไม่ได้มาร้องเล่นๆ เพราะลูกหมี จริงจังอย่างแรง เป็นคนที่ทำอะไรแล้วต้องทำให้ดี ทำให้สุดๆ ไปเลย ระดมทีมงานฝีมือเฉียบมาเพียบ เช่น Executive Producer and Additional by จอห์นนี่ บุญพละ Produced ,Arranged and Mastered by ปัณณ์ วีรกิตติ Composed and Written and Violin by กฤตพล คุรุศักดาพงศ์ Guitar by พิชญ์พล วัชรธนบดีวงศ์ Vocal by รัศมี ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี) Rap and Chorus by ริญญาภัทร์ รังสิมาภิวัฒน์ (กิ๊บบี้) Videographer and Video Editor by หนุ่ย วิเชียร สิมมาต้องฟังเต็มๆ บอกเลยว่าสะพรึงแน่นอน ส่วนเพลงนี้จะโดนใจใครหรือไม่ กดฟังได้เลย นะจ๊ะ นะจ๊ะhttps://youtu.be/AsFjDisQw5I?si=HlhHIIt7KGZZLA7K