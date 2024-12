นอกจากควงหวานใจไปสูดอากาศในฤดูหนาวที่ประเทศฟินแลนด์ ล่าสุดก็มีภาพแห่งความรัก หลังจากที่หรือนักร้องชื่อดังที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน หวานท่ามกลางหิมะ บรรยากาศสุดโรแมนติกโดยว่าที่เจ้าสาวได้โพสต์โมเมนต์ดังกล่าว พร้อมแคปชั่นระบุว่า "My forever just got a little more official love you to the moon and back @winsqweez 13.12.24” ท่ามกลางความยินดีจากคนที่รู้จักทั้งคู่และแฟนคลับ