Mirror Thailand จัดงานฉลองยิ่งใหญ่ เปิดตัว 50 ไฟนอลลิสต์ผู้หญิงทรงพลัง!

จัดงานเฉลิมฉลองให้กับ 50 เพื่อนหญิงและเพศหลากหลาย จากแคมเปญ “Mirror 50” ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิดเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรตัวอย่างที่แสดงถึงพลังแห่ง “การเริ่มต้น” และความกล้าที่จะลงมือทำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม ใน 6 หมวดหมู่ ได้แก่และซึ่งล้วนแต่มีจุดยืนชัดเจน และบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ อาทิและคู่จิ้นสุดโด่งดังเป็นต้นผู้ก่อตั้ง Mirror Thailand กล่าวถึงที่มาของแคมเปญ “Mirror 50” ว่า เกิดจากแนวคิดที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและรู้ว่าเสียงของตนเองนั้นมีความหมายและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นใคร เพศอะไร หรืออยู่ในสถานะใด แคมเปญนี้จึงถูกสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริม ผลักดันเรื่องราวและเสียงของผู้หญิง เพศหลากหลาย รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่มีจุดยืนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม โดยใช้บทบาทในฐานะสื่อเพื่อเป็นทั้งกระบอกเสียงและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงบุคคลและองค์กรเหล่านี้โดยมีจุดประสงค์ในสร้างชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือส่งต่อพลังในการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สู่สังคม จึงได้จัดแคมเปญเพื่อยกย่อง 50 บุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนในสังคม โดยแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ CHANGER, ARTIST, INFLUENCER, ENTREPRENEUR, RISING STAR และ BRAND ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567สำหรับแคมเปญในปีที่ 2 นี้ คุณธนวลัย กล่าวถึงที่มาของแนวคิดว่า มีที่มาจากสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนในยุคนี้ส่วนใหญ่วิตกกังวล กดดัน สับสน กลัว จนไม่กล้าที่จะริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆ เพราะกลัวความผิดพลาด ล้มเหลว หรือไม่มั่นใจอนาคต แคมเปญ MIRROR 50 ในปี 2024 จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “POWER of NOW : ตอนนี้แหละ เริ่มเลย” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของ “พลังในปัจจุบัน” เห็นความสำคัญของการลงมือทำ และกล้าเริ่มต้นทำในสิ่งที่คิดไว้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อม 100%สำหรับงานประจำปีนี้ ได้คัดเลือก 50 บุคคลและองค์กรจากหลากหลายสาขาที่เป็นตัวแทนของการขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง สังคม ศิลปะ ธุรกิจ ที่กล้าก้าวข้ามความกลัว กล้าลุกขึ้นมา ทำในสิ่งที่เชื่อมั่น และกล้าเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ สอดคล้อง ตามแนวคิด “POWER of NOW : ตอนนี้แหละ เริ่มเลย” โดยได้เริ่มเฟ้นหารายชื่อโดยกองบรรณาธิการ Mirror Thailand ตลอดปี และได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับ 50 ไฟนอลลิสต์เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 โดยมีบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ที่ได้รับคัดเลือก ตัวอย่างเช่นกลุ่มแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 2 ของประเทศไทย, หนิง อัมพร ไพรพยาสัมพันธ์ แกนนำสตรีชนเผ่าปกาเกอะญอ ผู้ลุกขึ้นมาปลุกพลังให้ผู้หญิงในหมู่บ้านรักและเคารพสิทธิของตัวเองกลุ่มลําไย ไหทองคํา นักร้องลูกทุ่งคิวทอง ผู้ฝันอยากพาหมอลำไทยไปโลดแล่นในระดับโลก ศศิพินทุ์ ศิริวาณิชย์ ศิลปิน Performing Arts และ Artistic Director แห่ง BIPAM ผู้สร้างพื้นที่ให้นักแสดงและศิลปินไทยไปไกลถึงระดับนานาชาติ Wallevee สาวข้ามเพศ นักตัดต่อเอ็มวีรุ่นใหม่ของไทยกับฝีมือและสไตล์ที่โดดเด่นเข้าตาค่ายดังของเกาหลีกลุ่มหมอบรูซ คชิสรา ศรีดาโคตร นางงามและแพทย์หญิงข้ามเพศ ผู้อยากผลักดันให้เกิดหลักสูตรดูแลร่างกายคนข้ามเพศในวงการแพทย์ พญ.ลักษิกา อาศิรวาทวณิชย์ แพทย์อินฟลูชื่อดังที่ให้ความรู้ด้านความงามและเรื่องเพศผ่าน TikTokกลุ่มหลิง-ออม คู่จิ้นไทยจากช่อง 3 ที่โด่งดังไปทั่วโลก ผู้หวังอยากให้สังคมเปิดใจและเข้าใจความรักระหว่างหญิง-หญิงกลุ่มกับความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งจากฐานรากกลุ่มธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์ Co-founder แบรนด์ ButterBear ผู้ร่วมปลุกปั้น “หมีเนย” ให้โด่งดังไกลและกลายเป็นไวรัล พร้อมปลุกกระแส Mascot Marketing ได้สุดปังนอกจากการประกาศรายชื่อแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาสุดพิเศษโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียง จากหลากหลายวงการที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการสร้างพลังแห่ง การเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 3 หัวข้อ ด้านไลฟ์สไตล์ หัวข้อ ‘พลังแบบไหน ที่ช่วยให้ การอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือถูกมองข้ามไป’ โดยคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ นักจิตบำบัด, คุณเจมส์ เบบี้โจลี่สตาร์ และ คุณภูเขา ภูเขาแชนแนล ด้านเศรษฐกิจ หัวข้อ ‘เริ่มต้นยังไงให้ดีพอ เดินต่ออย่างไรให้ยั่งยืน’ โดยคุณพิพัชรา แก้วจินดา Co-founder แบรนด์ PIPATCHARA และแม่จิน จินตนา พิมพานิชย์ ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครด้านสังคมและการเมือง หัวข้อ ‘เราควรโฟกัสอะไรในยุคที่สังคมและการเมืองยังเปลี่ยนรายวัน’ โดย ศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความรักและความสัมพันธ์ และคุณกรุณา บัวคำศรี ผู้คร่ำหวอดในวงการทำสารคดีเชิงข่าวมากว่า 20 ปี และเจ้าของช่อง YouTube ‘รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี’ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ สแตนดาร์ด แบงค็อก มหานครคุณธนวลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเฉลิมฉลองและยกย่อง 50 บุคคลและองค์กรเท่านั้น แต่จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้คนจากหลากหลายวงการมาพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย เพื่อให้ทุกคนได้ส่งต่อพลังบวกและแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ พร้อมร่วมกันเป็นพลังผลักดันสังคม“เราต้องการตอกย้ำให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการลงมือทำในปัจจุบัน หากมุ่งมั่นจะทำอะไรให้ลงมือทำเลย ไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าทุกอย่างจะพร้อม เพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ POWER of NOW : ตอนนี้แหละ เริ่มเลย เพียงแค่เริ่มต้นลงมือทำสิ่งที่ตั้งใจ เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เวลานี้ แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้”