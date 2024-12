“เกรซ-แกรนด์” จูงมือมา Healiday กับโปรแกรมฮีลใจ ที่ RXV Wellness Village

งานนี้ได้ครอบครัวคนดังรักสุขภาพอย่างAnti-Aging Girl ที่กำลังศึกษาปริญญาโท ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พร้อมน้องสาวแท็กทีมกันหนีความวุ่นวายในเมือง พาครอบครัวออกมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อมาเข้าโปรแกรมดูแลสุขภาพที่ RXV Wellness Village โดยตลอดทั้งโปรแกรมมีทรีตเมนต์และกิจกรรมสุขภาพมากมาย อาทิ Immune Sachet Workshop การทำถุงหอมสมุนไพร เพื่อปรับสมดุลภูมิคุ้มกันตามธาตุของตัวเอง , Banana Leaf Therapy การทำซาวน่าล้างพิษให้ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดจากอายุรเวทศาสตร์อินเดียโบราณโดยการคลุมร่างกายด้วยใบตองและอาบแสงอาทิตย์ เพื่อให้ใบตองช่วยกรองรังสียูวีที่เป็นอันตราย และไอน้ำที่ได้จากใบตองก็มีสารคลอโรฟิลล์ที่ช่วยดูดซับสารพิษจากร่างกาย ทำให้พลังงานไหลเวียนดีขึ้น ท่ามกลางเสียงของ Crystal Sound Healing ช่วยให้ผ่อนคลายและดีท็อกซ์จิตใจไปด้วย, Cryo Arctic การบำบัดด้วยความเย็นที่อุณหภูมิ -110 องซาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที การทำ Cryo Arctic ช่วยฟี้นฟูร่างกายและทำให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดอาการไมเกรน ปวดต้นคอ ลดอาการบาดเจ็บ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย เพิ่มคุณภาพการนอน เผาผลาญ ลดน้ำหนัก ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และรักษาโรคเกี่ยวผิวหนัง ปรับสภาพผิวทำให้ผิวดูสุขภาพดี, Movement Therapy ศิลปะการเคลื่อนไหวของศาสตร์ตะวันออกอย่าง Tai Chi ที่นำมาผสานท่วงท่าอัน สง่างามของการรำพัดเข้าด้วยกัน โดยไม่เพียงอ่อนโยนต่อร่างกาย แต่ยังปลอบประโลมความรู้สึกและอารมณ์ที่ผันแปร, Rejuvenating Belly and Gut Therapy ทรีตเมนต์ที่ผสมผสานศาสตร์การแพทย์ 3 แขนง ได้แก่ ศาสตร์อายุรเวทของอินเดีย ศาสตร์ตำราแพทย์แผนไทย และศาสตร์แพทย์แผนจีน ช่วยในการปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวพลังงานภายใน รวมถึงอารมณ์ อีกทั้งยังช่วยปลดปล่อยความเครียดที่สะสมในร่างกายผ่าน gut-brain axis ก่อนปิดท้ายด้วยอาหาร Good food จาก RXV Kitchen ที่ทุกจานได้รับการรังสรรค์จากเชฟอย่างพิถีพิถัน ด้วยวัตถุดิบคุณภาพส่งตรงจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างผักและผลไม้ท้องถิ่นที่สด สะอาด และปลอดภัย เป็นอาหารสุขภาพที่อร่อย ทานง่าย หลากหลาย และมีสีสัน ภายใต้คอนเซปต์ Rainbow Foodเกรซ กาญจน์เกล้า เล่าถึงความรู้สึกหลังได้ใช้เวลาเข้าร่วมโปรแกรม 3 วัน 2 คืนที่ RXV Wellness Village ว่า “การได้พาตัวเองและครอบครัวมาใช้เวลาช่วงวันหยุดกับที่นี่ ทำให้เกรซรู้สึกได้ฮีลทั้งกายและใจ เหมือนเราได้พักเบรคและหนีจากความวุ่นวาย ความเครียด ความเหนื่อยล้า ต่างๆที่เราต้องเผชิญ จนเรา Burnout เพราะที่ผ่านมาเกรซละเลยการดูแลกายและใจของตัวเอง จนเราได้มีโอกาสได้มาที่ RXV Wellness ทั้งโปรแกรมและบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของที่นี่ พาให้เกรซได้กลับมามีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวที่เรารัก ได้รู้จักร่างกายและจิตใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ด้วยความที่เกรซเรียน Anti-Aging มาด้วย ทำให้เข้าใจเลยว่าการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน ต้องดูแลแบบองค์รวม ซึ่งที่นี่ตอบโจทย์เกรซทุกอย่าง ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ประเมินร่างกาย เพื่อออกแบบโปรแกรมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไม่เพียงฮีลร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีทรีเม้นต์และกิจกรรมที่ฮีลใจเกรซได้ดีมากๆอีกด้วยตลอดช่วงเวลาที่เกรซอยู่ที่นี่ทำให้เกรซรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่ Holiday แล้วแต่เป็น Healiday จริงๆ เพราะให้มากกว่าแค่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน แต่เราได้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีกลับไปด้วยเป็นของขวัญ การได้มาที่นี่เหมือนเราได้มาให้รางวัลกับกายใจของตัวเอง รวมไปถึงการได้พาครอบครัวมามีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกับเรา เพราะเกรซมองว่าการมีสุขภาพที่ดี คือพื้นฐานของความสำเร็จทั้งหมด เกรซบอกได้เลยว่าที่ RXV Wellness Village ได้สร้างช่วงเวลาพิเศษที่น่าจดจำและกลายเป็น My First Healiday สำหรับเกรซและครอบครัวไปแล้ว”