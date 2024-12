เหล่าดารา Celeb และคาเฟ่สุดชิค เลือกช้อปต้นสนสดจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ส่งตรงจากแคนาดาขึ้นแท่น Must-Have Item สร้างบรรยากาศสุดอบอุ่น ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส

ต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ด้วยกลิ่นสนสดที่หอมอบอวลทั่วบ้าน! ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ภายใต้บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างปรากฏการณ์ส่งท้ายปี ดารา เซเลบริตี้ อินฟลูเอนเซอร์ และคาเฟ่สุดชิคชื่อดังพากันเลือกช้อป "ต้นคริสต์มาสจริง (ต้นสนสด) นำเข้าจากแคนาดา" พันธุ์ Balsam Fir ที่แรกและที่เดียวในไทย คุณภาพพรีเมี่ยมนำเข้าตรงจากแหล่งปลูกเชิงพาณิชย์ไม่กระทบระบบนิเวศงานนี้เหล่าดาราแถวหน้าเมืองไทยต่างจัดเต็มเลือกสั่งซื้อและตกแต่งด้วยต้นสนสดจากไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลูก 3 สุดแซ่บ เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา พร้อมคุณพ่อมิค, รวมถึงคุณแม่ลี-นาตาลี เจียรวนนท์ คุณพ่อฟลุค ของน้องนาตาชา ที่นำต้นสนสดมาประดับบ้าน ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้เหมือนอยู่ในต่างประเทศและได้สัมผัสกลิ่นหอมของต้นสนแบบสดชื่นทางคุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา คุณแม่ลูก 3 สุดแซ่บ เล่าว่า “คริสต์มาสปีนี้ บ้านของเราหอมฟุ้งด้วยกลิ่นต้นสนคริสต์มาสสด ของไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม สายพันธุ์ Balfam Fir เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักในเรื่องของ กลิ่นหอมสดชื่น ส่งตรงจากแคนาดาเลย คุณพ่อ คุณลูก happy มากๆ เพราะทุกคนช่วยกันแต่งต้นไม้ กิ่งก้านแข็งแร็งมาก พุ่มก็สวยฟูทุกด้าน ปลื้มสุดๆ บอกเลยว่าเทศกาลปีนี้สมบูรณ์แบบสุดๆ ช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและผ่อนคลาย และยังให้ความรู้สึกสดชื่นเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ดีต่อใจจริงๆ ค่ะ ”คุณลี นาตาลี เจียรวนนท์ คุณแม่สุดสวยเผยถึงความพิเศษของต้นสนสดที่เลือกสำหรับปีนี้ว่า "คริสต์มาสปีนี้ ลีเลือกต้นสนสด ช้อปจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม มาตกแต่งร้าน Lawry’s The Prime Rib ชั้น 3 เกษร อัมรินทร์ ของคุณฟลุค เกริกพล เพราะนอกจากจะสวยและหอมละมุนจากธรรมชาติ ทุกต้นที่ซื้อยังได้ร่วมสมทบทุน 50 บาทให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ เป็นการส่งต่อความสุขและความอบอุ่นในช่วงเทศกาลให้ผู้อื่นไปด้วยกันค่ะ"ด้านเซเลบริตี้สาวสังคมก็ไม่แพ้กัน พลาดไม่ได้ที่จะใช้ต้นสนสดจาก ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ไม่ว่าจะเป็น คุณมิ้นต์ ณิชชา บุณยากร, คุณเมษา-วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์, คุณมายด์ - แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และ คุณมิ้งค์ – ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ต่างพากันตกแต่งต้นต้นสนคริสต์มาสสด แบบจัดเต็มด้วยของประดับจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮมคุณ มิ้นต์ ณิชชา บุณยากร คุณแม่ยังสวย กล่าวว่า "ความสุขของเทศกาลคริสต์มาสไม่ได้อยู่แค่การแต่งบ้านให้สวยนะคะ แต่อยู่ที่การได้ใช้เวลากับครอบครัวด้วย ปีนี้เราเลือกต้นสนสดจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม มาตั้งไว้กลางบ้าน ความพิเศษของต้นสนนี้คือฟูฟ่อง แข็งแรงมาก ไม่ต้องกลัวว่าจะตกแต่งเยอะเกินไปเลยค่ะ ครอบครัวเราช่วยกันเลือกของประดับกันสนุกสนาน เป็น โมเมนต์ที่เราได้อยู่พร้อมหน้าและตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยกัน ทำให้เทศกาลนี้มีความหมายจริงๆ ค่ะ"ด้าน คุณเมษา-วรรณวิไล เตชะสมบูรณ์ คุณแม่ฟูลไทม์แฟชั่นนิสต้า เผยว่า “ต้นคริสต์มาสปีนี้สวยฟินเหมือนอยู่ในยุโรปเลยค่ะ ไปช้อปต้นสนสด มาจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ต้นทรงสวยมาก พุ่มแน่น กลิ่นหอมฟุ้งทั่วบ้าน ทำให้นึกถึงลมหนาวต่างประเทศเลยค่ะ โดยเฉพาะเด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก เพราะต้นสนดูมีเสน่ห์และสนุกไปกับตกแต่ง ยิ่งเราเพิ่มไฟ ลูกบอล และของประดับต่างๆ ก็ยิ่งสร้างบรรยากาศอบอุ่น กลายเป็นมุมโปรดของบ้านไปแล้วค่ะส่วน คุณมายด์ - แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา สาวสังคมคนเก่ง "มายด์ให้ความสำคัญกับบรรยากาศแห่งความสุขในบ้าน ต้นสนสด Balsam Fir จากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ตอบโจทย์คนรักการตกแต่งช่วงคริสต์มาส ด้วยกลิ่นหอมธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และรูปลักษณ์ที่สวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศเทศกาลที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความสุข มายด์บอกเลยว่าต้นสนนี้เป็น Must-Have สำหรับครอบครัวที่อยากเติมเต็มความทรงจำดีๆ ในช่วงปลายปีค่ะ”และสุดท้าย คุณมิ้งค์ – ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ เซเลบริตีสาวร่างเล็ก กล่าวเสริมว่า “ปีนี้ตื่นเต้นมากค่ะ เพราะได้ต้นคริสต์มาสสดจริงๆ มาตกแต่งในบ้าน ไม่อยากเชื่อเลยว่าต้นนี้มาจากแคนาดา สภาพต้นสมบูรณ์มาก ซึ่งไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม เป็นผู้นำเข้ามาเหมือนรู้ใจคนรักเทศกาลคริสต์มาสอย่างมิ้งค์ ยิ่งทำให้รู้สึกพิเศษมากค่ะ แถมสนุกสุดๆ เพราะทุกคนในบ้านมาช่วยกันแต่งต้นไม้ต้นฟูใหญ่มาก นานเลยกว่าจะแต่งเสร็จ แต่ก็สนุกมากค่ะ ถ่ายรูปไว้เยอะมากเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจจริงๆ ค่ะ!"นอกจากนี้ ต้นสนสดสายพันธุ์ Balsam Fir ยังได้รับความนิยมจากร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังที่ตกแต่งร้านในธีมคริสต์มาสทุกปี เช่น Rawvaela Café (รอเวลา คาเฟ่), Shing A Ring A Ring (ชิงน์ อาริง อาริง Hang Out Bar & Cafe), Rolling Roasters (โรลลิ่ง โรสเตอร์), Chocolate Ville, Fran’s Brunch & Greens (สาทร ซ.1), Wallflower Café, Brioche from Heaven, และ Audrey Café & Bistro (ทองหล่อ 11) ที่นำต้นสนสดไปจัดวางเป็นจุดเด่นของร้าน สร้างมุมถ่ายรูปชิคๆ พร้อมให้ลูกค้าได้สัมผัสกลิ่นอายคริสต์มาสอันอบอุ่นและกลิ่นหอมธรรมชาติที่อบอวลไปทั่วร้าน ไม่เพียงเท่านี้ ยังมี กานต์พาไป (Karnphapaith) อินฟลูเอนเซอร์และ YouTuber ชื่อดังที่ได้รีวิวถึงต้นสนสดสายพันธุ์นี้ และแนะนำมุมตกแต่งสวยๆ ให้แฟนคลับได้ตามรอยอีกด้วยต้นสนคริสต์มาสสดสายพันธุ์ Balsam Fir ที่ทางไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม นำเข้าจากแคนาดา มาให้ชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศแบบต่างประเทศอย่างแท้จริงนั้น มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 6 ฟุต, 8 ฟุต และ 10 ฟุต เพื่อให้เหมาะกับบ้านทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสถานที่ใด ๆ นอกจากต้นสนสด ยังมีของประดับคริสต์มาสที่คัดสรรมาให้เลือกหลากหลายกว่า 1,000 ชิ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสเทียม ลูกบอลประดับ สายรุ้ง หรีดคริสต์มาส ไฟประดับ โคมไฟ และเทียนหอม ที่ช่วยให้การตกแต่งบ้านเต็มไปด้วยสีสันและความสนุก ครบครันแบบนี้มีที่เดียว ให้ทุกบ้านได้เนรมิตคริสต์มาสในฝันได้ตามจินตนาการและที่พิเศษสุด ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม ยังสนับสนุนการดูแลและพัฒนาชีวิตของน้องๆ ผู้พิการทางสายตาอีกด้วย เพราะทุกการสั่งซื้อต้นสนสดจากไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮม จะร่วมบริจาคต้นละ 50 บาท สมทบทุนแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ งานนี้ได้ต้นสนสดสวยๆ มาตกแต่งแล้วยังได้บุญในครั้งเดียวสามารถสั่งจองต้นสนสดแคนาดาพันธุ์พรีเมียมนี้ได้แล้วที่ไทวัสดุ และบีเอ็นบี โฮมทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaiwatsadu.com และ Line: @thaiwatsadu หรือ www.bnbhome.com และ Line: @bnbhometh สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1308 และสามารถเข้าไปติดตามใน Hashtag #ไทวัสดุ #BnBhome #ต้นสนคริสต์มาสจริง #RealSenseOfChristmas