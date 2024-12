RBSO จัดแสดงคอนเสิร์ตรายการ “Sound of the Seasons” เชิญสองศิลปินชื่อดังระดับนานาชาติชาวดัชท์ ร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสตมาส 21 ธันวาคมนี้

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และโดยการสนับสนุนของ เมืองไทยประกันภัย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บุญรอดบริวเวอรี่ ธนาคารกรุงเทพ กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ธนาคารออมสิน สรรพสินค้าเซ็นทรัล ธนาคารไทยพาณิชย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเอสซีจี ธนาคารกสิกรไทย และ บีเจซี บิ๊กซี กำหนดจัดการแสดงคอนเสิร์ตรายการบรรเลงโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) เชิญสองศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติชาวดัชท์ เจเน็ต ฟัน ชเคอิก (Jeanette van Schaik) นักร้องเสียงโซปราโน และ แซนเดอร์ เตเปน (Sander Teepen) ผู้อำนวยเพลง มาร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสตมาสครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ เวลาทุ่มครึ่ง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรายการเพลงนำเสนอบทเพลงคริสตมาสยอดนิยมหลากหลายสไตล์ที่คุ้นหู ทั้งเพลงพื้นเมือง เพลงขับร้อง เพลงบรรเลงในโบสถ์ รวมทั้งเพลงคลาสสิกจากดนตรีประกอบบัลเลต์และอุปรากรที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส ดนตรีประกอบบัลเลต์ เรื่อง The Nutcracker ประพันธ์โดยไชคอฟสกี บทเพลง Exsultate Jubilate ประพันธ์โดยโมสาร์ท ซึ่งต่อมาได้นำมาดัดแปลงเป็นเพลงร้องสำหรับนักร้องเสียงโซปราโน และเพลงคริสตมาสยอดนิยม อาทิ Ave Maria, O Holy Night, Hark! The Herald Angels Singเจเน็ต ฟัน ชเคอิก ได้รับการยกย่องในฐานะนักร้องเสียงโซปราโนผู้มีพรสวรรค์เป็นพิเศษ ทั้งสุ้มเสียงที่หวาน เปล่งประกาย มีเสน่ห์ เปี่ยมด้วยพลัง และการตีความที่มาจากใจ เธอเริ่มมีผลงานขับร้องเดี่ยวในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก โดยรับบท Mimi นางเอกจากอุปรากรเรื่อง La Boheme ประพันธ์โดยจาโคโม ปุชชินี นักประพันธ์เพลงอุปรากรชาวอิตาเลียนผู้ยิ่งใหญ่ยุคโรแมนติก จัดขึ้นที่โรงอุปรากรแห่งเมืองลักเซมเบิร์ก อำนวยเพลงโดย Karel Deseure ผลงานที่โดดเด่นล่าสุด อาทิ ขับร้องเดี่ยวในคอนเสิร์ตทัวร์ฉลองปีใหม่ร่วมกับวง Noord Netherlands Orchestra แห่งเมืองโกรนิงเกน อำนวยเพลงโดย Ed Spanjaard ร้องเดี่ยวในบทซิมโฟนีหมายเลข 2 ประพันธ์โดย กุสตาฟ มาเลอร์ จัดขึ้นที่โรงแสดงคอนเสิร์ตเกบาว (เนเธอร์แลนด์) เธอได้ขับร้องเดี่ยวเป็นครั้งแรกกับวง Royal Stockholm Philharmonic Orchestra เป็นหนึ่งในผู้ขับร้องเดี่ยวบทเพลง The High Mass ผลงานประพันธ์ของ Sven-David Sandström อำนวยเพลงโดย Ryan Bancroft พร้อมทั้งได้ร่วมงานกับวงออร์เคสตร้าชั้นนำ อาทิ Netherlands Philharmonic Orchestra, Netherlands Chamber Orchestra, Tel Aviv Symphony Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra และได้ร่วมงานกับผู้อำนวยเพลงชื่อดัง อาทิ Giancarlo Andretta, Sir Mark Elder, Karel Deseure, Paul Nadlerแซนเดอร์ เตเปน เคยเป็นนักเล่นโอโบกับวงชั้นนำ อาทิ The Hague Philharmonic Orchestra, South Netherlands Philharmonic และ The Limburg Symphonic Orchestra ในระหว่างนั้นเขาเริ่มสนใจด้านการอำนวยเพลง จึงได้เรียนการอำนวยเพลงกับผู้อำนวยเพลงชื่อดังหลายท่าน อาทิ Jan Stulen, Otto Tausk, Joc van Steen เขาชนะการแข่งขันการอำนวยเพลง อาทิ MAV Symphonic Orchestra (บูดาเปส), Blue Danube Opera Conductor Contest 2014 ได้รับรางวัล George Enescu Philharmonic Orchestra Prize (ปี 2014) และได้รับเชิญเป็นผู้อำนวยเพลงให้กับวงออร์เคสตร้าชั้นนำในยุโรป อาทิ Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Slovak State Philharmonic Orchestraบัตรราคา 400, 800, 1000, 1500 และ 2000 บาทส่วนลดสำหรับบัตรทุกราคา – 50% สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor โทร. 02-262-3456สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานมูลนิธิ RBSO โทร. 02-255 6617-8; 02 255 91912