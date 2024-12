“วี BTS” โค่น “มารายห์ แครีย์” ขึ้นอันดับ 1 Billboard เพลงคริสต์มาส

มารายห์ แครีย์ นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักในฐานะราชินีแห่งคริสต์มาสจากเพลงฮิตของเธอ เช่น "All I Want for Christmas Is You" แม้ว่าเพลงดังกล่าวจะออกจำหน่ายครั้งแรกในอัลบั้ม Merry Christmas เมื่อเดือน พ.ย. 1994 แต่เพลงนี้ยังคงติดอันดับชาร์ตมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเหตุนี้ มารายห์ แครีย์จึงกลายเป็น "ศิลปินคนแรกที่ติดอันดับ 1 ในชาร์ตตลอด 4 ทศวรรษ ทั้ง 1990s, 2000, 2010s และ 2020s"ด้วยความที่บริการสตรีมมิ่งมีการเติบโตและเพลงประจำวันหยุดได้รับความนิยมมากขึ้นในเพลย์ลิสต์ของบริการสตรีมมิ่ง เพลงเหล่านี้จึงติด 10 อันดับแรกของชาร์ตเพลงยอดนิยมเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน ธ.ค. 2017 และติด 5 อันดับแรกเป็นครั้งแรกในช่วงวันหยุดปี 2018 และเพลงเหล่านี้ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในช่วงวันหยุดในปี 2019 (3 ​​สัปดาห์) ปี 2020 (2 สัปดาห์) ปี 2021 (3 สัปดาห์) ปี 2022 (4 สัปดาห์) และปี 2023 (2 สัปดาห์)เมื่อสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น เพลงชาติของ มารายห์ แครีย์ อย่าง All I Want for Christmas Is You มักจะทยานขึ้นอันดับ 1 เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้แม้เธอไม่ออกอัลบัมหรือมีซิงเกิลเพลงใหม่ แต่เธอก็มีรายได้ปังๆโกยเข้ากระเป๋าแบบฉ่ำๆทุกปี แต่ปีนี้กลายเป็นปีแรกที่เพลงดังกล่าวติดอันดับ 1 เพียงแค่สัปดาห์เดียวก่อนจะร่วงลงมาอยู่อันดับ 2 ในสัปดาห์ที่ 2 โดยมี “Winter Ahead” ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ วี จากวง BTS ที่ร่วมร้องกับ พัคฮโยชิน มาแรงแซงเข้าเป็นอันดับ 1ซึ่งในสหรัฐอเมริกา Winter Ahead สามารถขายได้ถึง 10,300 ก็อปปี้ ขณะที่เพลง All I Want for Christmas Is You สามารถทำยอดขายได้เพียง 1 ใน 3 ของ Winter Aheadงานนี้แฟนคลับชาว ARMY ของวง BTS ต่างภูมิใจ เพราะถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่ศิลปินที่ตนชื่นชอบสามารถโค่นตำนานราชิรีคริสต์มาสลงได้