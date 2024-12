“กัลเดอร์มา” ฉลองครบรอบ 25 ปี แบรนด์ “Sculptra®” สุดยิ่งใหญ่ ดึง “บี น้ำทิพย์ - สน ยุกต์” ร่วมอวดผิวในแบบที่เป็นตัวเองอีกครั้ง พร้อมขนทัพดารา-คนดังในฐานะ Friends of Sculptra® ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กัลเดอร์มา ถือเป็นผู้บุกเบิกศาสตร์แห่งความงามเชิงฟื้นฟูในประเทศไทย โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการดูแลรักษาความงามแบบฟื้นฟู (Regenerative Aesthetics) เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในวงการความงามทั่วโลกและประเทศไทย โดยเทรนด์นี้มุ่งเน้นเรื่องการคืนชีวิตใหม่ให้กับผิว ด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายใช้กลไกตามธรรมชาติของตัวเองดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพผิวจากภายใน พร้อมแก้ปัญหาผิวหนังที่เสื่อมสภาพตามวัย บริษัทฯ จึงสร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการความงามในประเทศไทย นำ Sculptra® นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพตามวัยเข้ามาเป็นทางเลือกในการดูแลช่วยฟื้นฟูผิวและสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากบุคคลากรทางการแพทย์ด้านความงามและผู้บริโภควัย 30+ ที่เผชิญปัญหาผิวเสื่อมสภาพตามวัยจากการสูญเสียคอลลาเจน”25 ปีแห่งความไว้วางใจ แบรนด์ Sculptra® ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวเสื่อมสภาพตามวัย Sculptra® ผลิตภัณฑ์ที่มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนามายาวนานต่อเนื่องกว่า 25 ปี โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2542 ในฐานะนวัตกรรมเสริมความงามกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Regenerative Biostimulator) ชนิดแรกที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกและยอมรับในระดับโลก* ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแบบพิเศษอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sculptra® รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศ โดยความสำเร็จตลอดระยะเวลา 25 ปี ของแบรนด์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง แต่เกิดจากแรงสนับสนุนของ Friends of Sculptra® ที่เป็นเสมือนบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการที่มอบความไว้วางใจเป็นอย่างดีเสมอมา รวมถึงยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์พัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง“ในโอกาสครบรอบ 25 ปี เราขอแสดงความขอบคุณ Friends of Sculptra® ทั้งแพทย์ผู้ชำนาญการด้านความงาม คลินิกพันธมิตร และเซเลบริตี้ทุกท่าน เพราะทุกท่านคือส่วนหนึ่งของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของ Sculptra® และยังเป็นแรงผลักดันสำคัญสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน” ภก. พิรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมยกทัพ Friends of Sculptra® ร่วมงานฉลองครบรอบ 25 ปี Sculptra® อย่างคับคั่ง ภายในงานฉลองครบรอบ 25 ปี Sculptra® กัลเดอร์มาได้ เชิญคณะแพทย์ผู้ดูแลผิวพรรณและความงามชั้นนำของไทย นำโดยนายแพทย์พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, นายแพทย์กัมพล โซ่เจริญธรรม, นายแพทย์ธงชัย ปัณฑวนันท์, นายแพทย์ฤาชา รัศมีโชติ และนายแพทย์วชิระ คุณาธาทร ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ Regenerative Biostimulator กลุ่มสารที่กระตุ้นกระบวนการสร้างคอลลาเจนและสร้างผิวหนังใหม่ให้กับผิวทั้ง 3 ชั้น เพิ่มความหนาของชั้นผิว ทำให้ผิวอิ่มฟูขึ้น รวมถึงความแตกต่างของอนุภาคกรด Poly-L-Lactic Acid (PLLA) องค์ประกอบสารสำคัญของ Sculptra® โดยสารนี้มีความเฉพาะตัวตั้งแต่โมเลกุล ผลึกสาร กระบวนการทำงานและการสลายแบบค่อยเป็นค่อยไป มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูโครงสร้างผิวชั้นลึก โดยทำงานร่วมกับกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Type 1 ได้ถึง 66.5% และยังสามารถกระตุ้นการสร้างอีลาสติน ช่วยปรับปรุงคุณภาพผิว ฟื้นฟูความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างดูเป็นธรรมชาติ** และยังสามารถทำร่วมหัตถการประเภทอื่นๆ เพื่อช่วยเสริมผลลัพธ์อย่างประเภทสารเติมเต็มเทคโนโลยี NASHA and OBT รวมถึง บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์และสน ยุกต์ ส่งไพศาล ที่งานนี้ไม่ได้มาแค่อวดผิวสวย แต่ขอแชร์เคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยปลุกผิวให้สวยในแบบที่เป็นตัวเองอีกครั้งท็อปโมเดลระดับตัวแม่และนักแสดงชื่อดัง กล่าวว่า “Sculptra® เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงความงามทั่วโลกและยังได้รับความไว้วางใจจากคุณหมอและผู้บริโภคมายาวนานถึง 25 ปี ซึ่งเมื่อ Sculptra® เข้ามาให้บริการในประเทศไทย บีเป็นหนึ่งคนที่ให้ความสนใจและได้ลองเข้าโปรแกรมมาแล้วและประทับใจมากๆ ค่ะ วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของแบรนด์ รวมถึงได้มีโอกาสฟังข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับ Sculptra® ผลิตภัณฑ์ ว่าเป็น The First Proven Regenerative Biostimulator ก็ยิ่งทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ”ด้านนักแสดงหนุ่มสุดฮอต กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานการฉลองความสำเร็จของ Sculptra® ร่วมกับเหล่า Friends of Sculptra® ทั้ง 25 คน ซึ่งจากที่ได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของ Sculptra® ในช่วงต้นงาน ก็ไม่แปลกใจเลยที่ Sculptra® เป็นโปรแกรมความงามที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานถึง 25 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผิวสำหรับคนที่อยากมี SKIN THAT FEELS LIKE YOU AGAIN สุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ Sculptra® มากๆ ครับ” นอกจากนี้ยังมีดารา เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ร่วมอวดผิวสวย ไม่ว่าจะเป็น เอมมี่ มรกต, เป๋า วฤธ, กัปตัน ชลธร, พลอย ชวพร, ฮาน่า ลีวิส, โจ กวินพัฒน์, อุ๊ สกุลไทย, เนย ปภาดา, จ๊ะจ๋า ศรันยารินท์, พลอย พลอยพยัพ, เชาว์ ชวลิต, พรฟ้า ปุณิกา, ปริม กรวรรณ, ก่อน วฑูศิริ ฯลฯ รวมถึงคณะผู้บริหารระดับสูงจากกัลเดอร์มา ปิดท้ายยังสร้างความพิเศษให้งานครั้งนี้ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากไอซ์ ศรัณยู