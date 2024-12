นักแสดงเด็กจากซีรีส์ "Loki" เผยตนเองกลายเป็นคนไร้บ้านในวัย 17 ปี วอนรัฐบาลอังกฤษช่วย

วีล ปรากฏตัวในซีซันแรกของ "Loki" ในปี 2021 ตอนอายุ 14 ปี โดยรับบทเป็นตัวละคร "โลกิ" ในอีกเวอร์ชันหนึ่ง นอกจากนี้ เขายังเคยรับบทตัวละครในวัยเด็กของตัวละครหลักในซีรีส์ฮิต "The End of the F***ing World" ของ Netflix ในปี 2017ปัจจุบัน วีลอายุ 17 ปี เขาโพสต์วิดีโอบน TikTok เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเล่าว่าเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้าน เนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจากที่บ้าน"ผมเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง อายุ 17 ปี และตอนนี้ผมไร้บ้าน คุณอาจจะรู้จักผมจาก 'Loki', 'The End of the F***ing World' หรือหนังเรื่องอื่น ๆ ที่ผมรับบทสำคัญ" วีลกล่าวในวิดีโอ พร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ชมเพื่อช่วยให้วิดีโอกลายเป็นไวรัล หวังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษเขาเผยว่าเขานอนอยู่ข้างถนน ไม่มีที่ไป และไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ จากบริการสังคมทั้งที่เขายังอายุต่ำกว่า 18 ปีวีลยังกล่าวว่าเขาต้องนอนในรถพ่วงที่มีหน้าต่างแตก และพาผู้ชมดูที่พักชั่วคราวของเขา พร้อมขอร้องให้ผู้คนแชร์วิดีโอของเขาออกไป "ผมขอร้อง พวกคุณช่วยแชร์เรื่องนี้และทำอะไรสักอย่าง เพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีที่รัฐบาลปฏิบัติกับเด็ก ๆ"ตามกฎหมายของรัฐบาลอังกฤษ เด็กที่มีอายุ 16-17 ปีถือเป็น "เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ" และควรได้รับการจัดหาที่พักจากบริการเด็กของสภาท้องถิ่นในวิดีโอที่โพสต์เมื่อวันอังคาร วีลเผยว่าการสนับสนุนจากแฟน ๆ ช่วยให้สถานการณ์ของเขาดีขึ้น โดยบริการสังคมได้จัดการประชุมเพื่อช่วยเขาเข้าสู่การดูแลอุปถัมภ์และหาที่พักที่เหมาะสมเขากล่าวด้วยความตื้นตันว่า "ผมไม่รู้ว่าพวกคุณทำอะไร แต่มันช่วยผมได้จริง ๆ"ตัวแทนจาก Disney และ Marvel Studios ยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้