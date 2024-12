“เซเลนา โกเมซ” หมั้นแล้วหลังคบหา ”เบนนี แบลงโก“ ได้ 1 ปี

เซเลนา โกเมซ และ เบนนี แบลงโก เปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อปี 2023 ก่อนจะครบรอบ 1 ปีด้วยการประกาศหมั้นเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ( ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ) เซเลนา โกเมซ ได้โพสต์ภาพตนเองที่กำลังชูแหวนเพชรเม็ดโตขณะอยู่ในอ้อมกอดของคู่หมั้นหนุ่ม พร้อมแคปชันว่า “ตลอดไปได้เริ่มต้นขึ้น ณ บัดนี้”ถ้าใครยังไม่เคลียร์กับแคปชันก็ไม่ต้องสงสัยนาน เพราะ เบนนี แบลงโก ได้รีบไปคอมเมนต์พร้อมข้อความว่า “เฮ้ รอเดี๋ยว…นั่นภรรยาผม”ตามรายงานระบุว่า มีการคาดการณ์กันว่า เบนนี ได้ขอ เซเลนา แต่งงานขณะพากันไปปิกนิก ซึ่งเป็นภาพ เซเลนา นั่งชื่นชมแหวนเพชรอยู่ใต้ต้นไม้ พร้อมกับรายล้อมด้วยของกิน Taco Bell พร้อมกับตะกร้าปิกนิกทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันในช่วงซัมเมอร์ปี 2023 แม้ว่าจะรู้จักกันมานานเกือบ 20 ปี และทั้งคู่ยังเคยร่วมงานกันในเพลง I Can’t Get Enough เมื่อ 5 ปีก่อนด้วยเบนนี เคยเผยว่า “เราสองคนรู้จักกันมานานกว่า 16-17 ปีแล้ว อย่างที่เห็นพวกเราทำเพลงร่วมกันหลายเพลง แต่ก่อนที่เราจะทำเพลงร่วมกัน ผมเป็นหนึ่งในคนที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของเธอ เป็นช่วงที่เธอเพิ่งออกจากดิสนีย์เพื่อทำเพลงของเธอเอง ตอนนั้นผมก็แค่คิดว่าเป็นแค่การประชุมใหญ่ทั่วไป แล้วเราก็ได้มาแต่งเพลงกันต่อ เธอเก่งสุดๆเลย”ที่จริงแล้ว ทั้งคู่เริ่มสปาร์กกันตอนที่ทำงานร่วมกันในเพลง "Single Soon" ที่ เซเลนา ปล่อยออกมาในเดือน ส.ค. 2023 ซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาเริ่มมีข่าวออกเดตกันจากนั้นในเดือน ธ.ค. เซเลนา ได้สารภาพกับแฟนๆ ทางอินเทอร์เน็ตว่า เบนนี "คือทุกสิ่งทุกอย่างในใจของฉัน" และยังยืนยันว่าทั้งคู่คบกันมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้วเบนนี ยังเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่า ตอนที่มีเดตแรกกับ เซเลนา เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่านั่นคือการออกเดต“มันบ้ามาก” เบนนี เล่าให้ โฮเวิร์ด สเติร์น เมื่อเดือน พ.ค. ฟังถึงจุดเริ่มต้นความรัก“ตอนที่เราออกเดตกันครั้งแรก ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือเดต เธอบอกว่า ‘เฮ้ คุณอยากออกไปเที่ยวกันไหม’ แล้วผมก็บอกว่า ‘ได้สิ’”“ผมจำได้ว่าเราคุยกันอยู่ และเธอเป็นคนตรงไปตรงมา เธอเป็นคนเจ๋งที่สุด ใจดีที่สุด อ่อนหวานที่สุด ผมจำได้ว่าผมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเธอก็บอกว่า ‘ฉันน่าจะใส่ชุดอื่นมาเดตนะ’ แล้วผมก็เลยบอกว่า ‘อะไรนะ นี่เรากำลังออกเดตกันเหรอ?’”หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แทบจะตัวติดกันไม่ห่าง เบนนี ดูเหมือนจะคลั่งรัก เซเลนา อย่างมาก พร้อมชื่นชมเธอว่า “เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม เราหัวเราะกันได้ทั้งวัน เธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของผม ผมอยากมีลูก นั่นคือเป้าหมายต่อไป ผมมีลูกบุญธรรมเยอะมาก มีหลานเยอะมาก ผมชอบอยู่รายล้อมไปด้วยเด็กๆ”