“wave to earth” มาเมืองไทยรอบที่ 4 กับคอนเสิร์ตรับอัลบั้มใหม่ “0.03 World Tour” 9 ก.พ. 68 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น

แนวเพลงของ wave to earthเป็นสไตล์โล - ไฟ ผสานด้วยเสียงกลองชุดแนวแจ๊ส ทำให้ซาวด์ดนตรีของ wave to earth มีความเป็นเอกลักษณ์ สร้างความรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอย และมีกลิ่นอายของความเป็นดรีมป๊อป เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ล'wave'(เวฟ) ในปี 2562 ก่อนจะออกอีพีอัลบั้ม'wave 0.01' (เวฟ ซีโร่ 0.01)และ'summer flows 0.02' (ซัมเมอร์ โฟลวส์ 0.02)เมื่อปี 2565 'wave to earth' ได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด'Wavy Seoul' (เววี โซล)และออกอัลบั้มเต็มชุดแรก'0.1 flaws and all' (0.1 ฟลอวส์ แอน ออล)รวบรวมผลงานอัดแน่นกว่า 14 เพลง ต้นกำเนิดเพลงไวรัลในโลกโซเชียลอย่าง'bad' (แบด)ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต "Viral 50 – Global" บน Spotify และกลายเป็นเพลงฮิตประจำ TikTokผลงานเพลงและอาร์ตไดเร็กชั่นทั้งหมดล้วนสร้างสรรค์มาจากสมาชิกของวงทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนักร้องและนักเขียนเพลง'Daniel Kim'(แดเนียล คิม), มือกลอง'Dong Kyu Shin'(ดง กยูชิน) และมือเบส'John Cha' (จอห์น ชา) ตอกย้ำนิยามความเป็น'All Self-Made'ของวงได้เป็นอย่างดีและในเดือนกันยายนปีนี้ wave to earth ออกอัลบั้ม'play with earth! 0.03'(เพลย์ วิธ เอิร์ธ! 0.03)ที่ติดอันดับ 5 บนชาร์ต Spotify's Global Top Debut Album และตอกย้ำความสำเร็จด้วยการประกาศเวิลด์ทัวร์ในชื่อเดียวกัน แฟน ๆ wave to earth ในไทย ห้ามพลาด!เตรียมตัวมาพบกับหนึ่งในเคอินดี้แบนด์แห่งปีได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า