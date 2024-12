คอนเสิร์ตของศิลปินสาวอินดี้ที่คนไทยอยากดูที่สุด “Gracie Abrams: The Secret of Us Tour in Bangkok” 19 เม.ย. 68 ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

จากหนูน้อยที่เริ่มเขียนเพลงวัย 8 ปี สู่ศิลปินสาววัย25 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับการพูดถึงในวงการเพลงมากที่สุดของปีนี้ Gracie Abrams เริ่มต้นเส้นทางสายศิลปินในปี 2562 ด้วยสองซิงเกิ้ล ‘Mean It’ (มีน อิท) และ ‘Stay’ (สเตย์) ปล่อยอีพีอัลบั้มแรก‘minor’ (ไมเนอร์) ในปี 2563 ประกอบไปด้วยเพลงฮิตอย่าง ‘21’ (ทเวนตี้วัน), ‘I miss you, I’m sorry’ (ไอ มิส ยู ไอม์ ซอรี่) และ ‘Long Sleeves’(ลอง สลีฟส์) และในปี 2564 จนถึง 2566 Gracie Abrams ได้ปล่อยอีพีอัลบั้มอย่าง ‘This Is What It Feels Like’ (ดิส อิส ว้อท อิท ฟีลส์ ไลก์) และ ‘Good Riddance’ (กู้ด ริดเดนซ์) โดยมาพร้อมกับทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือที่สร้างสถิติโซลเอาท์ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เปิดขายบัตร ตลอดจนพาเธอขึ้นแท่นเป็นแขกรับเชิญพิเศษ (Opening Act) บนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกอย่าง The Eras Tour (ดิ อิราส์ ทัวร์) ของ Taylor Swift (เทย์เลอร์ สวิฟต์) ที่แวนคูเวอร์และโทรอนโต แคนาดาในปีนี้“The Secret of Us” (เดอะ ซีเคร็ต ออฟ อัส) อัลบั้มมาสเตอร์พีซล่าสุดของ Gracie ซึ่งปล่อยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ยังคงคอนเซ็ปต์มู้ดดี้ป็อปด้วยดนตรีโฟล์กบวกกับเนื้อเพลงสะเทือนอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ อัลบั้มนี้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับเธอด้วยการขึ้นสู่อันดับ 1 ชาร์ต Billboard 200 ในสหราชอาณาจักรและเนเธอแลนด์ รวมถึงเป็นอันดับ 2 บนชาร์ต Billboard 200 ในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก โดยในอัลบั้มนี้ประกอบไปด้วย ‘Close To You’ (โคลส ทู ยู) ซิงเกิ้ล 3 ล้านสตรีมบน Spotifyภายในวันแรก และ ‘I Love You, I'm Sorry’ (ไอ เลิฟ ยู ไอม์ ซอรี่) ทะยานขึ้นเป็นอันดับ 11 ของชาร์ต Spotify ในสหรัฐฯ ‘The Secret of Us (Deluxe)’ อัลบั้มรีแพ็คเกจที่ปล่อยออกมาเมื่อเดือนตุลาคม พร้อมกับแทร็กล่าสุด ‘That’s So True’(แดดส์ โซ ทรู) สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยยอดมากกว่า 100 ล้านครั้ง จนขึ้นเป็นอันดับ 1 บนชาร์ตSpotify ในสหรัฐฯ รวมทั้งเป็นอันดับ 1 บนชาร์ตเพลงในสหราชอาณาจักรต่อเนื่องนานถึง 2 สัปดาห์“The Secret of Us Tour” คอนเสิร์ตที่ตอกย้ำความมาแรงของเธอคนนี้ ด้วยสถิติโซลเอาท์ในอเมริกา และการประกาศเอเชียทัวร์เป็นครั้งแรก