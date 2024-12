“Stray Kids” ประกาศเวิลด์ทัวร์เพิ่มกว่า 20 รอบหลังพา “Chk Chk Boom” กวาดยอดสตรีมอันดับ 1 STAY ไทยเตรียมตัวให้พร้อมเสาร์นี้ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย)

“(สเตรย์ คิดส์ เวิลด์ทัวร์ โดมิเนต) ในประเทศแถบเอเชียแล้ว ล่าสุดเหล่าเด็กหลงยังประกาศเวิลด์ทัวร์เพิ่มอีก 20 รอบทั่วโลก ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยุโรป และสหราชอาณาจักร



โดย เลกอเมริกาจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม2025 ที่บราซิล ตามด้วยเปรู, เม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ก่อนจะเดินหน้าออนทัวร์ที่ประเทศแถบยุโรปได้แก่ เนเธอร์แลนด์,เยอรมนี, สเปน, ฝรั่งเศส และอังกฤษ นับเป็นสเตเดี้ยมทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ของ Stray Kids หลังจากประสบความสำเร็จจากเวิลด์ทัวร์ครั้งที่สองอย่าง ‘MANIAC’ (แมนิแอค) ที่เดินทางไปแสดงสดต่อหน้า STAY กว่า42 รอบ 18 เมืองทั่วโลก เมื่อช่วงปี 2022 – 2023 ที่ผ่านมา



นอกจากจะประสบความสำเร็จจากเวิลด์ทัวร์แล้ว เพลง ‘Chk Chk Boom’ (ชิก ชิก บูม) จากอัลบั้ม ‘ATE’ (เอท) ยังทุบสถิติเป็นเพลง K-Pop ของวงบอยกรุ๊ปที่มียอดสตรีมมิงสูงสุดใน Spotify ประจำปี 2024ด้วยยอดสตรีมกว่า 172 ล้านครั้งในเวลาเพียง 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่7 ธันวาคม 2024)



Stray Kids ยังเดินหน้าสร้างความปังอย่างต่อเนื่องด้วยการออกผลงานใหม่ ‘GIANT’ (ไจแอนท์) อัลบั้มเต็มภาษาญี่ปุ่นชุดที่ 2 พร้อมโฟกัสแทร็ก ‘WHY’ (วาย) ที่มีท่อนร้องติดหู และยังมีกำหนดการณ์ออกMixtape ชุดใหม่ "合 (HOP)” ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคมนี้ด้วย เหล่าSTAY สามารถเข้าไปกด Pre-Save แล้วรอฟังพร้อมกันได้ทาง http://Stray-Kids.lnk.to/HOP



นับถอยหลังเพียงไม่กี่อึดใจที่เหล่า STAY ไทยและแฟนเพลง K-Pop จะได้ชมโชว์สุดปัง ร้อง Chk Chk Boom ให้ดังลั่นสนามกีฬาแห่งชาติไปด้วยกันใน Stray Kids World Tour เสาร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ ใครยังไม่มีบัตรเข้าชมการแสดง อย่ารอช้า! ซื้อด่วนได้ทาง thaiticketmajor.com หรือที่หน้างาน



2023 ว่าปังแล้ว 2024 คือที่สุด สำหรับความฮอตของ “Stray Kids” (สเตรย์ คิดส์) บอยแบนด์ตัวท็อปแห่งวงการเพลงทั่วโลก ที่นอกจากจะอยู่ระหว่างเล่นเวิลด์ทัวร์ใหญ่ ”Stray Kids World TourStray Kidsเริ่มต้นเส้นทางการเป็นบอยแบนด์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2018ภายใต้สังกัดJYP Entertainmentด้วยความมุ่งมั่นที่จะหลีกหนีจากขนบความเป็นบอยแบนด์แบบเดิม ๆ สมาชิกทั้ง8คนไม่เพียงแต่ความสามารถในการร้อง แรป และเต้น แต่พวกเขายังร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลง และท่าเต้นตามสไตล์ของตัวเองอัลบั้มเต็มชุดที่ผ่านมา นอกจากจะกวาดยอดขายกว่า4.61ล้านชุดในสัปดาห์แรกซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการK-Popแล้ว อัลบั้มดังกล่าวยังพาStray Kidsกวาดรางวัล“Top K-Pop Album winners”จากเวที 2023 BBMAsและBest K-Pop winnersจากเวที2023 VMAs นอกจากนี้เหล่าเด็กหลงยังได้รับรางวัล“Group of the Year”จากเวที 2024 People’s Choice Awardsและ “K-Pop Album of the Year”จากงานประกาศรางวัล2024 iHeartRadio Music Awards อีกด้วยนอกจากรางวัลการันตีแล้ว ผลงานบนชาร์ตระดับโลกก็ยิ่งประจักษ์ชัด ไม่ว่าจะเป็นการติดอันดับหนึ่งบนBillboard 200และเป็นศิลปินเคป๊อปชายวงที่สองที่ได้เข้าชาร์ตBillboard HOT 100 Stray Kidsยังคงเดินหน้าทำลายทุกสถิติและพร้อมแล้วที่จะ dominATEวงการดนตรีไปด้วยเสียงเพลงและการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเอง